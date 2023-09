[クリスチャン・ディオール合同会社]









ディオールは、2023年9月1日にソウルの聖水洞(ソンスドン)のコンセプトストアにて、「レディ ディオール セレブレーション」展を開催しました。ディオールと韓国の揺るぎない絆を反映したこのかつてないエキシビションは、永遠のアイコンであり、創造的な対話と魅力的なつながりによって、常に革新を続ける「レディ ディオール」の唯一無二な歴史と卓越したクラフツマンシップにスポットライトを当てます。



夢と感情の美しさへの賛歌として、24人の韓国を代表するアーティスト、Bahk Seon Ghi, Choi Jeong Hwa, Gigisue, Gimhongsok, Ha Chong-Hyun, Heewon Kim, Jay Sae Jung Oh, Jia Lee, Jukhee Kwon, Jungjin Lee, Jungpyo Hong, Kwangho Lee, Kyungwoo Chun, Lee Bul, Lee Hun Chung, Lee Kun-Yong, Minjung Kim, Oh You Kyeong, Ran Hwang, Soo Sunny Park, Suki Seokyeong Kang, Wonmin Park, Yesum Yoon and Zadie Xaによって再解釈された42点ものクリエイションと、国際的なアーティストによる作品が展示され、その探求の可能性を表現しています。この夢のような空間では、Lee Bulによる彫刻『Cella』が「レディ ディオール」の卓越性と本質を解釈し、このエキシビションにさらなる魅力を添え、詩的に昇華させました。



「レディ ディオール セレブレーション」展は2023年9月2日から17日まで開催しています。













