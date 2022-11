[コロプラ]

「冒険をより楽しく!より遊びやすく!」をテーマにした大型アップデートも実施!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』が、2022年11月16日(水)より「白猫プロジェクト NEW WORLD'S 第2章 ~導かれし出会い~」が開幕したことをお知らせいたします。

【特設サイトURL】https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/new_worlds_ep2/







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

2022年11月16日(水)よりメインストーリー「白猫プロジェクト NEW WORLD'S 第2章 ~導かれし出会い~」が開幕いたしました。『白猫』のキャラクター「カレン(CV:瀬戸麻沙美)」の故郷「峰の国」を舞台にした、主人公たちの新たな冒険が始まります。

キャラガチャには、新キャラクターの「イクシア(CV:白石晴香)」とストーリーで活躍する「ディーン(CV:逢坂良太)」が登場いたします。



また2022年11月15日(火)、メインストーリー新章の開幕に合わせてゲーム内の大型アップデートを行いました。こちらは2022年9月30日(金)に実施した大型アップデートに引き続いてのものとなっており、「冒険をより楽しく!より遊びやすく!」をテーマにメイン画面のリニューアルやキャラクター育成の簡略化などを行いました。こちらのアップデートは、『白猫』の最新アプリバージョン「4.23.0」をインストールまたは更新していただくことで体験することができます。



■メインストーリー「白猫プロジェクト NEW WORLD'S 第2章 ~導かれし出会い~」概要

■あらすじ

ルーンドライバーが突然その姿を変え、新たな旅に導く。

峰の国で、再会したディーンと共にカレンを探す一行は、

<あの歌>を歌う謎の少女と出会う――



■メインストーリー「白猫プロジェクト NEW WORLD'S 第2章 ~導かれし出会い~」PV









■登場キャラクター

メインストーリー「白猫プロジェクト NEW WORLD'S 第2章 ~導かれし出会い~」で活躍する「イクシア(CV:白石晴香)」と「ディーン(CV:逢坂良太)」が登場するキャラクターガチャが開催中です。

●開催期間:2022年11月16日(水)16:00~12月16日(金)15:59



イクシア(CV:白石晴香)

峰の国で出会った謎の少女。

明るく元気。だが、知れば知るほど謎は深まる……



ディーン(CV:逢坂良太)

剣の国の剣誓騎士団総長。

国家元首として、己の騎士道を貫く。



※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものも含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。



■クエスト概要





本イベントには「攻撃属性オーラモンスター」が登場いたします。もともと持っている弱点とは別に、もう一つ弱点の属性が追加されたモンスターです。追加された弱点属性は、モンスターがまとっているオーラの色で判別することが可能です。

クエストに登場する「攻撃属性オーラモンスター」を討伐すると、メモリアルルーンなどのゲーム内報酬を獲得できます。



■ジュエルパック





イベント開催に合わせて、ガチャなどを引くために必要なジュエルを購入できる特別な「ジュエルパック」が発売中です。詳細についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。



▼プレミアムジュエルパック

・価格:10,000円(税込)

・販売期間:2022年11月16日(水)~11月30日(水)15:59

・内容物:「ジュエル」675個、「キャラ1体or武器2個抽選券」1枚、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚、「新イベントキャラ保証」、「プレミアムデイリールーレット」14日間、「ジュエルストーン2倍」14日間



▼プレミアムジュエルパックlite

・価格:6,000円(税込)

・販売期間:2022年11月16日(水)~11月30日(水)15:59

・内容物:「ジュエル」400個、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚



▼NEW WORLD'S第2章記念ジュエルパック

・価格:800円(税込)

・販売期間:2022年11月16日(水)~12月16日(金)15:59

・内容物:「ジュエル」54個、「★5確定特別ガチャをガチャれる権利」1回分



■大型アップデート情報

2022年11月15日(火)、メインストーリーの更新に先駆けて「冒険をより楽しく!より遊びやすく!」をテーマに、『白猫』をスムーズに遊べるようメイン画面やキャラクターの育成方法に関するゲーム内アップデートを行いました。



・メイン画面リニューアル

イベントやルーンメモリー、パーティ編成など各項目にアクセスするメインメニューをより見やすくリニューアルいたしました。



・Lvアップ&クラスチェンジをシンプルにわかりやすく変更

複雑化しているキャラクターのLvアップ方法を、アゲアゲ協力のクリアまたはシングルクエストの初回クリア時とゲーム内アイテム「虹のルーンの欠片」での育成にまとめました。こちらのアップデートに併せて、育成用アイテム「成長の魔法薬」を「虹のルーンの欠片」に交換できるように交換所を更新いたしました。

また、キャラクターのクラスチェンジについても、今後新たに仲間に迎えたキャラクターはすべてクラスチェンジが行われた状態で登場し、クラスチェンジをする手間を省略いたしました。



・新機能「武器カラーリンク」

キャラクターが装備する武器の色を変更できる新機能となっております。

キャラクターごとにゲーム内アイテム「ジュエル」を25個消費することで機能がアンロックされ、キャラクターの髪や衣装の色に合わせて2パターンの武器の色パターンが自動生成されます。

※コラボイベントに登場した一部の武器などは、機能の対象外となっております。





上記に合わせて「1Hitあたりのダメージ上限」の調整などゲーム内システムに関するアップデートも行いました。詳しくはゲーム内のお知らせ、または公開中の情報番組「白猫おせニャん NEW WORLD'S 第25回」をご確認ください。



■情報番組「白猫おせニャん NEW WORLD'S 第25回」でイベント情報をチェック!

本イベントやキャンペーン、大型アップデートの詳細は公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」(以下:COLOPL CHANNEL)で公開中の情報番組「白猫おせニャん NEW WORLD'S 第25回」でご確認いただけます。

●COLOPL CHANNEL URL:https://colopl.page.link/sNzi



【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】





『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。さらに、新バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。



◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/zzxu9qr/

▼Amazon Androidアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid™端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年6月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンアプリを中心とした国内・海外向けモバイルゲームサービスの提供

VR(仮想現実)デバイス向けサービスの提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C)COLOPL, Inc.



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※YouTube、Android、Google、Google Play™ および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※Amazon、Amazon.co.jp、FireおよびAmazon.co.jpロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ:アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-20:46)