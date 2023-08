[DONUTS]

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:DONUTS)は、タツマキゲームズ株式会社(代表取締役:畑佐雄大、以下:タツマキゲームズ)と取り組んでいるハイパーカジュアルゲームプロジェクトの第2弾となる共同開発ゲーム「Human Electric Company」が、7月28日(金)に本格プロモーション開始から1ヶ月で世界累計100万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。









「Human Electric Company」が100万ダウンロード突破!





ハイパーカジュアルゲーム「Human Electric Company」は、雇った人々によって電力を生み出し、稼いだお金で従業員や施設をアップグレードしていく放置ゲームです。リリース以降、日本やアメリカをはじめとした世界各国でプレイされており、2023年7月よりGoogle Play及びApp Storeでの本格プロモーションを開始したところ、わずか1ヶ月で世界累計100万ダウンロードを突破いたしました。



<ゲーム概要>

タイトル:Human Electric Company

ジャンル:ストラテジーゲーム

配信形式:スマートフォン(iOS、Android)

配信URL:iOS https://apps.apple.com/jp/app/human-electric-company/id6450688179

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=games.tatsumaki.hec

価格:無料

著作権表記:(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

(C) tatsumaki games Inc. All Rights Reserved.



DONUTSとタツマキゲームズの共同開発プロジェクト





国籍や年齢、性別を問わず誰でも簡単に遊べる「ハイパーカジュアルゲーム」は、2019年から4年連続で世界で最もダウンロードされたモバイルゲームカテゴリ(※)と言われています。

※2022年10月「2022年ハイパーカジュアルモバイルゲームの市場インサイト」(Sensor Tower)より

https://sensortower.com/ja/blog/state-of-hypercasual-games-2022-report-JP



DONUTSは2022年より、ハイパーカジュアルゲームを中心とした企画・開発・コンサルティングを行うタツマキゲームズと共同開発プロジェクトを開始いたしました。「Follow Sign」や「Human Electric Company」など、共同開発のハイパーカジュアルゲームについてアメリカを中心とした世界的なプロモーションを展開しています。

・第1弾「Follow Sign」 : https://app.adjust.com/12ayoyoh

・第2弾「Human Electric Company」 : https://app.adjust.com/12v8tz8l









株式会社DONUTS ゲーム事業部について





『暴走列伝 単車の虎』『Tokyo 7th シスターズ THE SKY'S THE LIMIT』『ブラックスター -Theater Starless-』などを開発・運営するDONUTSのゲーム事業部は、「DONUTS GAMES」として「オリジナルタイトルでNo.1を獲得する」をスローガンに、一番おもしろく、一番遊ばれるオリジナルゲーム作りを目指しています。ハイパーカジュアルプロジェクトでは、「全世界ダウンロードNo.1」を獲得できる最高のハイパーカジュアルゲーム創出に全力で取り組んでいます。



<会社概要>

社名 :株式会社DONUTS

本店所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト :https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007



タツマキゲームズ株式会社について





2021年設立のゲーム会社です。「世界一おもしろく、ゲームをつくる。」をビジョンに掲げ、つくっている人自身が、心から面白がりながらゲームづくりができる会社として、日夜ゲームをつくっています。



<会社概要>

社名 :タツマキゲームズ株式会社

代表者 :代表取締役 畑佐雄大

事業内容 :ハイパーカジュアル・ハイブリッドカジュアルゲームの開発およびパブリッシング事業、

カジュアルゲーム開発やアプリ広告に関するコンサルティング事業

企業サイト :https://www.tatsumaki.games/



