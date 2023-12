[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社の初音ミクをはじめとしたピアプロキャラクターズ6人のオリジナルグッズ・コラボフードが楽しめるイベント「初音ミク × namco TOKYO - NEO MUSIC LOUNGE -」を、東急歌舞伎町タワー(東京都新宿区)にある新業態施設「namco TOKYO」で2023年12月21日(木)から2024年2月11日(日)まで開催します。



本イベントでは「ネオン」をテーマに、イラストレーターの村カルキ氏による、オリジナル衣装姿がかわいい&かっこいいピアプロキャラクターズ6人の描き下ろしビジュアルが登場します。メインビジュアルの世界観に入り込めるフォトスポットや、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズの販売、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム「ミュージックガラポン」を展開します。「MUSIC&PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』」ではさまざまな楽曲を楽しみながら、初音ミクたちをイメージしたフード・ドリンクメニューを楽しむことができます。



また、初音ミクをはじめとしたインターネットの創作文化に影響を受けて活躍する世界各地のクリエイターが繋がりあい、さまざまなコラボレーションを展開するDJイベント「Digital Stars」を、「namco TOKYO」にて2024年1月20日(土)に開催します。









◆オリジナルグッズ

描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売します。



<オリジナルグッズ一例>



ビッグアクリルスタンド(全6種)

価格:各7,000円(税込)





グリッター缶バッジコレクション(全12種)※ランダム封入

価格:500円(税込)





◆イベントコラボフード・ドリンクメニューの販売

フロア内にある、インタラクティブ性溢れる演出やゲームを仲間同士で楽しみながら飲食することができる「MUSIC&PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』(アソビノオト)」では、『初音ミク』たちのイベントコラボドリンク・フードを販売し、楽曲も楽しむことができます。



<コラボドリンク・フード一例>

コラボドリンクメニュー(全6種)※各ドリンクに応じた「ペーパーコースター」が付属します。



ミクのブルーグリーンストリーム (全1種)

ノンアルコールのみ

価格:980円(税込)





リンのカシオレヨーグルト(全1種)

ノンアルコールのみ

価格:980円(税込)





レンのバナナヨーグルト(全1種)

ノンアルコールのみ

価格:980円(税込)





ルカのピンクレモネード(全1種)

ノンアルコール/アルコール

価格:980円(税込)





MEIKOのクランベリーピーチ(全1種)

ノンアルコール/アルコール

価格:980円(税込)





KAITOのシャーベットブルー(全1種)

ノンアルコール/アルコール

価格:980円(税込)



コラボフード(全2種) ※各フードに応じた「ブロマイド」が付属します。



ミク&ルカのネギトロディップ

価格:1,500円(税込)





リン&レンのバナナタルトバニラアイス添え

価格:1,500円(税込)



TAG LIVE LABEL(全7種・投票権付き) 価格:各800円





期間限定メニュー 12月21日(木)~12月31日(日)



リン&レンハッピーバースデー♪プレート

価格:1,500円(税込)





TAG LIVE LABEL

価格:800円(税込)



アクリルコースター付きソフトドリンク(全12種ランダム封入) 価格:各980円(税込)





フォーチュンラテ(全6種) 価格:各690円(税込)





初音ミクの「NEO MUSIC CAN CAKE」(全1種) 価格:980円(税込)/ランチトート付き2,600円(税込)





◆ミニゲーム「ミュージックガラポン」

本イベント限定で体験できるミニゲームが登場します。結果に応じてもれなくオリジナル景品がもらえます。抽選の結果に応じてA~C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。1回900円。



<景品一覧>



A賞:アクリルスタンド

(全6種)





B賞:スクエア缶バッジ

(全6種)





C賞:ミニイラストカード

(全12種 ランダム配付)





◆DJイベント「Digital Stars @ namco TOKYO 2024」の開催

初音ミクをはじめとしたインターネットの創作文化に影響を受けて活躍する世界各地のクリエイターが繋がりあい、さまざまなコラボレーションを展開するDJイベント「Digital Stars」をnamco TOKYOにて開催します。



実施日程:1.1月20日(土)14:00~16:00/2.1月20日(土)20:00~22:00

販売価格:各4,000円(税込)



■チケット販売スケジュール

抽選販売:12月14日(木)10:00~12月24日(日)23:59

当落発表:12月26日(火)

入金期間:12月26日(火)~12月29日(金)

一般販売:2024年1月9日(火)10:00~売切れ次第終了

販売ページ:https://eplus.jp/miku_namcotokyo/



【1 昼公演】14:00~16:00

出演者

・GaL

・Yoshino Yoshikawa

・DJミクダヨー



【2 夜公演】20:00~22:00

出演者

・Generation Z(gaburyu, nyankobrq, picco, higma, hirihiri, yuigot, yanagamiyuki)

・Ray_Oh

・DJミクダヨー









▶「namco TOKYO」とは

「namco TOKYO」はバンダイナムコアミューズメントが「エンターテイメントシティ歌舞伎町」に相応しいアミューズメント、フード、イベントなどが融合する新業態として開発したアミューズメントコンプレックス。



「アソベル・ノメル・ツナガレル」をコンセプトに、最新のクレーンゲームが楽しめるアミューズメントエリアはもちろん、バンダイナムコグループ各社が取り扱うキャラクター商品のオフィシャルショップや、人気IPコンテンツの世界観を体験できるイベントエリア、さらにアルコール飲料やここだけのフォトジェニックな軽食などが楽しめるエンターテインメント性を備えたカフェバーも展開しています。





※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品、景品は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) Bandai Namco Amusement Inc.



