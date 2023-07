[株式会社ウエニ貿易]

ラグジュアリーでスポーティなアップルウォッチケース



株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜)はイタリア発の高級アップルウォッチケースブランド「HUMBLE RICH (ハンブルリッチ)」から、ラグジュアリーでスポーティな「SPORT」シリーズのレッドコレクションとブルーコレクションを7月11日(火)に発売します。











HUMBLE RICH





2022年12月に設立した“高級・アップルウォッチ・ケース”ブランド。機能性を損なうことなく、手に入れる喜びや装う楽しみを提案するイタリア生まれのコレクションです。ブランドを手掛けるのは、巨匠ルーベン・トメッラ。一流の美意識と遊び心が、アップルウォッチを、ライフスタイルツールへと昇華させています。日本では上陸早々に人気モデルの在庫が完売し、入荷が追い付かなくなる等、話題が広がっています。





「SPORT」シリーズ最新作





「SPORT」シリーズ最新作は、サステナブルな再生アルミニウムベゼルで造られた、レッドやブルーの色鮮やかなコレクションです。エンボス加工のラインを施したスポーティーなストラップを採用。オフの気分を盛り上げます。

ストラップは、上質なイタリアンレザー×再生シリコンのハイブリッドベルトを採用。ラグジュアリーな個体性とアクティブな汎用性を兼ね備えます。







「SPORT」シリーズ最新作 商品概要





1、サステナブルな再生アルミニウムのベゼル×再生ステンレススティールのケース

環境に配慮したレッドとブルーの再生アルミニウムベゼルを採用。

ラグジュアリーでありながら、地球にやさしい素材を使用しています。



2、イタリアンレザー×再生シリコンのストラップ

汗や水濡れに強いシリコンに、ラインの通ったイタリアンレザーを圧着。

スポーティなデザイン性とラグジュアリーな質感を両立したストラップ。交換も簡単です。



3、Plug & Rich(プラグ&リッチ)システム

HUMBLE RICHが開発した「Plug & Rich Watch」システムにより、ケースサイドのボタンを押すだけで裏蓋を開閉が可能。

また、プレスボタンのワンタッチで、簡単にベルトを交換する事ができます。











「SPORT」発売概要





■商品名:SPORT

■品番: WBB0289-013-A (RED for 41mm) / WBB0290-013-A (RED for 45mm)

WBB0289-014-A (BLUE for 41mm) / WBB0290-014-A (BLUE for 45mm)

■価格: 各¥77,000(税込)

■商品数:全4型

■互換性:アップルウォッチ シリーズ7・8に対応

■サイズ:41mm対応、45mm対応の2サイズ展開

■発売日: 7月11日(火)

■販売場所:HUMBLE RICH一部取扱店/公式オンラインショップ

■ 公式サイト 特設ページ:https://www.humble-rich.jp/2023/07/10/sport‗red-blue/



















HUMBLE RICHとは





ハンブルリッチは、生活に欠かせない存在となった、

アップルウォッチを着飾るためのアップルウォッチウェア。



アップルウォッチの機能性を損なうことなく、手に入れる喜びや装う楽しみを提案するイタリア生まれのブランドです。ブランドを手掛けるのは、「ガガミラノ」で一世を風靡したルーベン・トメッラ。一流の美意識と遊び心が、実用品であるアップルウォッチを、ライフスタイルツールへと昇華させます。







HUMBLE RICH の 語源







HUMBLE RICH=謙虚な豊かさ



HUMBLE=謙虚さ、RICH=豊かさ。一見すると相反する要素にも思えますが、それこそが、このブランドの狙いでもあります。謙虚であるということは、すなわち、自分自身に対して強い自負を持っており、ひけらかすことなく自己主張できるということです。



そして、そういった創造的な内面を持っていること自体が、豊かなことです。

ハンブルリッチとは、大人のあるべき姿勢でもあるのです。









HUMBLE RICH の ポイント





1、イタリアのデザイナーによる高いデザイン性

著名なイタリア人デザイナー「ルーベン・トメッラ」が手掛けた、イタリア人ならではの優美なデザインと日々の生活を豊かにするクリエイティブとを融合させた、デザイン性と機能性を兼ね揃えた唯一無二のデザインです。オリジナル文字盤もご用意。





2、工具不要、10秒で装着。

Apple Watch・ベルト交換システム「Plug & Rich(プラグ&リッチ)」





1.ケース開閉システム「 Plug & Rich Watch」

ワンタッチでケースの開け閉めができる機構。工具不要で気軽に着替えることが出来ます。





2.ベルト脱着システム「 Plug & Rich Band 」

ベルトもワンタッチで脱着可能。工具不要で時計の雰囲気を変えることが出来ます。





3、ヨーロッパのSDGs基準でサステナブル

環境負荷を極力減らすことを目指し、製品やパッケージに使う素材や生産工程にも配慮しています。再生ステンレスや再生アルミニウム、再生ファブリック、再生カーボン、グリーンセラミックを使用しています。







デザイナー プロフィール







ルーベン・トメッラ

イタリア ロディに1974年に生まれる。父親が経営する時計のストラップ製造会社の息子として誕生したことにより、幼いころより製品デザインに関する様々な経験を積む。時計への情熱は14歳の頃にはじまり、大学卒業後には家業の会社で働き、さらなる経験・探求を深めていった。2000年に自身のジュエリーショップをオープンし、数多くのブランドを販売。その後2004年に『GaGa Milano』を設立。その独創的でユニークなデザインで、『GaGa Milano』はヨーロッパ、中東、アジア、アメリカなどで瞬く間に人気となり、国際的な評価を得るようになる。そして、2022年11月スマートウォッチのウェアラブルケースとして、新ブランド『HUMBLE RICH』をスタートさせた。









ウエニ貿易について







時計・コスメ・服飾の分野を中心に取り扱う、メーカー機能をあわせ持つファッション専門商社。

きめ細やかな店舗フォローアップとブランド育成に定評があり、海外有名ブランドから日本代理店に指名が多数。

アメリカの「タイメックス」、イタリアの「ヴェルサーチェ(時計)」「フルラ(時計・ジュエリー)」、ドイツの「ツェッペリン」、イギリスの「テッドベーカー(時計)」「ヘンリーロンドン」など、海外の有名腕時計ブランドを数多く取り扱っています。百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店まで幅広いチャネルに精通し、全国800法人、8000店舗とのお取引を誇るブランド流通のリーディングカンパニーです。2022年より「アディダス オリジナルス」の時計取り扱いを開始しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-18:46)