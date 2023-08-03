【ホイールバランサー】イヤサカ HUNTER ロードフォース…
［ファインピース / FINE PIECE］
自動車の整備機器・用品・システムがネットでお得に仕入れできる業者向け卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」
イヤサカ HUNTER ロードフォース エリート／RFE10E IYASAKA
https://finepiece.delivery/product.php?id=1331
全く新しい仕入れ体験！メーカー、商社、販売店、業者、
一般ユーザー等、会員登録制で全ての要望にバッチリ個別対応。
カー用品・自動車整備工具機器の卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」
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自動車のアフターサービスに必要なパーツや工具、洗車・コーティングなどのカーケア用品、接客に使えるコーヒーマシンなどを問屋価格で提供するカー用品・自動車整備工具機器の卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」が、イヤサカ HUNTER ロードフォース エリート／RFE10E IYASAKAの取り扱いを開始。
イヤサカ HUNTER ロードフォース エリート／RFE10E IYASAKA
最新のシステムにより迅速かつ正確な診断を可能に！
ロードフォース測定
タイヤ・ホイールの隠れた振動・横流れを解決します。
HUNTER独自のロードローラでタイヤに最大約567kgまでの荷重を掛け、より走行時に近い状態を再現。
ラジアルフォース・ラテラルフォースの測定で、振動・横流れの原因を自動的に診断・表示します。
リムランアウト測定
タイヤをリムから外さずにラジアル(接地)、ラテラル(側面)のリムランアウトを測定することができ、ホイール単体・タイヤ単体の状態を診断し、修正内容を表示します。
フォースマッチング
タイヤラジアルフォースのハイ・スポットとリムランアウトのロー・スポットを最適な位置でマッチングします。
タイヤ・リムのマッチング位置が画面上にマーキング表示され、この指示に従ってタイヤチェンジャーを使い正確なマッチングを行うと、振動問題の解決と走行安定性の向上を実現できます。
SmartWeight バランシングテクノロジ
振動の原因となる「シェイク振動」及び「シミー振動」を測定し、ホイールウエイトの使用量・コストを30～40％削減、作業時間の大幅短縮、バランス維持や乗り心地を向上させます。
StraightTrak ラテラルフォース測定
不安定走行の困難な原因となる「横流れ」をロードフォース測定時に横流れ取付位置を修正し、直進安定性をもっとも良い状態にすることができます。
ビジョンシステム
カメラレーザーを使用した独自のシステムで、短時間に多くの情報を取得し誤作業を減少させます。
・ホイール径自動測定
自動でウエイト取付位置を検知します。
・リムランアウト測定
フォースマッチを自動で予想します。
・スポーク位置認識
スポーク裏側のテープ貼付け位置を隠します。
・スマートウエイト最適化
ウエイトの数をなるべく1つにします。
・リム形状認識
リムの平らな位置を探します。
イヤサカ HUNTER ロードフォース エリート／RFE10E IYASAKA
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【補助金での購入をサポートしています】
自動車整備補助金助成金振興社（AMS）
無料相談：contact@subsidyassociation.com (24時間対応)
公式サイト：https://www.subsidyassociation.com/【ライン登録で豪華特典プレゼント中】
・2023年度 補助金改定 ポイント徹底解説動画など
https://line.me/ti/p/%40139oefkn・整備機器・カー用品のキャンペーン情報
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次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
イギリス発祥のAグレーズは、欧州にてガラスコーティングからポリマーコーティングへトレンドが10年以上前から移る中、高い技術と品質でマーケットを牽引し、大手カーメーカー・飛行機メーカー・米軍・新幹線など、多方面での採用が進んでいます。
年間150商品以上を使用している家系洗車/よしさんのAグレーズ動画
https://youtu.be/GpJXdlqVWO0
今までにない撥水！クリスタルビジョン
https://youtu.be/FOPikjO2UcY
【メカドルゆき×塚本ナナミ コラボ製品】
米軍、飛行機でも採用！一番人気のガラス撥水。
https://youtu.be/0vqXqjaiFA0
商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-crystalvision
英国王室やフランスの新幹線も採用！次世代ポリマーコーティングシャンプー
https://youtu.be/BKHuljEiHog
商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-coatingchampoo
メカドルゆきのＡグレーズコーティング動画
https://youtu.be/Ub5FExp9QjE
次世代ポリマーコーティング 施行動画
https://youtu.be/QFDW18mm2is
エフディエム 3WAY多機能ADASリフト
エフディエムの3WAY多機能ADASリフトとは、これからのADAS 先進安全自動車の整備に必須となる「ジグ修正・フレーム測定」「ホイールアライメント調整」「エーミングサポート」の三つの機能を一台のリフトに完備した次世代整備機器となる。
エフディエムでは、2022年3月4日、法改正案が閣議決定され遂に自動運転「レベル4」が解禁され、2024年10月からのOBD検査（車検）が目前に迫る中、今後自動車に導入される先進運転支援システム（ADAS）に採用されるセンサー類のキャリブレーションの前提条件として必要となる機能を網羅した「3WAY多機能ADASリフト」の導入を通して、補修・車体整備業界の維持発展に寄与するとともに、安全な自動運転社会の実現に貢献することを目指しています。
【メカドルゆき】ジグって難しい..? R35 GT-Rを3WAYリフトにマウントしてみた！
https://youtu.be/fkSV7WWifMA
エーミングの前提条件!? 3WAY多機能ADASリフトが実現する時短エーミング
https://youtu.be/z0HDsnMXG90
エフディエム ３WAY多機能ADASリフト
オールインワンのジグ修正・フレーム測定 × ホイールアライメント調整 × エーミングサポート
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_3way
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
今話題！100Vで使えるスタッド溶接機 ウルトラスポットNANO
高い操作性と性能を兼ね備えた車体整備業者向けの注目商品。
100Vなのに、しっかりとした引き出し・粗だし・ヘコミ修理ができ、裏焼けも防止する優れもの！
【メカドルゆき】初めてスタッド溶接でへこみ修理をやってみた！
https://youtu.be/tcygCE3Vh9U
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_nano
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=441
楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/10000173/
アマゾンからのご購入：https://www.amazon.co.jp/dp/B0974GX2X1
全自動フロンガス回収再生装置 A/Cサービスステーション
エフディーエム HUBER（フーバ）DUAL NF34NP（R-1234yf・R-134a兼用）
＜FDMフロンガス全自動ガス回収・充填装置の特長＞
・エンジンをかけずに全自動でエアコンガスクリーニングが可能。
・回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現。
・特定不活性ガス（新基準）であるR-1234yfは、134aと比較して高額なので、新車での導入が進む中、回収・再生機の導入が必要となります。
回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現！
https://youtu.be/lAxwXYcr3j4
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/huber
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=224
楽天での購入はこちら：https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%A8%E3%83%95%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%A0+%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%90/
FDM スーパープント 超高張力鋼板対応 水冷式スポット溶接機
最新モデル 3(C型ガン, X型ガン, 片面ガン) + 1(スタッド溶植) + Newディスプレイ
今後採用される新しい鋼板に対応するために必須となる電流・加圧を備えた最上位モデル。
超高張力鋼板に対応！加圧・電流が最大スペックのスポット溶接機「スーパープント」
https://youtu.be/bN2K14_-mZ4
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/superpunt
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=998
楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/compass1653711303/
ニチコン（nichicon）省スペース型電気自動車急速充電器（EV・PHV用）
ニチコン（nichicon）の急速充電器はここがすごい
・省スペース型設置場所が小さくて済むため、狭いところにも設置の可能性が広がります。
・従来より本体容積が小さく重量が軽いため、設置工事が従来と比較して安価にできます。
・10kW・25kW・35kW・50kWは、低圧受電範囲で設置可能。CHAdeMO方式を採用。
ニチコン（nichicon）製品についてはこちら
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=365
補助金活用の相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
https://www.subsidyassociation.com/
複合住宅などへの導入の相談窓口（スマートモビリティ協議推進協会）
https://www.smartmobilityjapan.com/
高圧受電設備 キュービクルの設置も対応しています。
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=410
高圧受電設備キュービクルとは、高圧で受電するための機器一式を金属製の箱に収めた設備で、電力会社から供給された電気を、需要家の負荷設備の仕様に合った電圧・周波数に変換し、安全・安定的に供給することを目的に設置されます。
【ファインピース株式会社】
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14
公式サイト：https://ja.finepiece.global/
ECサイト：https://finepiece.delivery/
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【コラボYouTube動画】
日本で一番有名な女性整備士 メカドルゆき
https://www.mechadol.com/finepiece
【取り扱いブランド】
BOSCH一次代理店、DRIVISION Japan販売元、Amino Care Japan販売元、カフェデイタリア総輸入元、ProADAS輸入元、John Bean代理店、TECOアライメントリフト輸入元、テルモメカニカ輸入元、コンパクトミグ総輸入元、チェボラ代理店、スーパープント輸入元、FDM HUBER、TECO代理店、DR輸入元、TENZI総輸入元...
【グループ企業・関連団体】
■カスタマークラウド株式会社
https://www.customercloudcorp.com/
■AMS 自動車整備補助金助成金振興社
https://www.subsidyassociation.com/
■SSO スマートカー安全機能保証協会
https://www.smartcar-safety.com/
■外国人整備士 .com
https://www.seibi-hr.com/
■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンター
https://www.aama.support/
■ASA オートアフターマーケット再興戦略基盤
https://www.autoaftermarket.vision/
■EVアフターマーケット振興社
https://www.evaftermarket.institute/
■スマートモビリティ協議推進協会
https://www.smartmobilityjapan.com/
■シングルマザーこそ輝く未来をつくる会
https://www.singlemotherjapan.com/
■ESG/SDGs導入支援機構
https://www.esgsdgs.jp/
【関連ブランド】
■FDM - エフディエム
https://www.fdmtool.com/
■DRIVISION Japan - ドリビジョン ジャパン
https://www.dri-vision.com/
■ポーランド最大手の洗車ブランド テンジ
https://www.tenzi.jp/
■次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
https://www.a-glaze.com/
【エフディエム 人気製品】
■3WAY多機能ADASリフト - ジグ修正機
https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
■ウルトラスポットNANO - スタッド溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=441
■スポットカッター Star4 - 超高張力鋼板対応ドリル
https://finepiece.delivery/list.php?keyword=Star4
■コンパクトミグ C201 - 半自動溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=27
■フーバ - R-1234yf対応 全自動エアコンガス回収機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=181
■ヘッドライトテスター Top Auto
https://finepiece.delivery/product.php?id=1039
【自動車整備・鈑金塗装機器】
■エーミング機器
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=49
■半自動溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=58
■スポット溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=57
■アライメントテスター
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=46
■ジグ修正・フレーム測定機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=163
■三次元計測器
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=382
■塗装ブース
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=155
■樹脂溶接機・窒素シールドプラスチック溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=149
■フロン/冷媒回収機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=68
■洗車・コーティング用品
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=16
■インパクトレンチ
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=41
【メカドルゆき】ファインピース製品を使ってみた！
https://youtu.be/iVL8aRPsZSk
【推奨エーミングツール】
・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット スズキ複眼カメラ用ターゲット
https://finepiece.delivery/product.php?id=1031
・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット ダイハツスマアシ3（前期）カメラエーミング用ターゲット
https://finepiece.delivery/product.php?id=1040
https://youtu.be/u2r5fVLOELk
【補助金での購入をサポートしています】
自動車整備補助金助成金振興社（AMS）
無料相談：contact@subsidyassociation.com (24時間対応)
公式サイト：https://www.subsidyassociation.com/
今話題の「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」を活用した設備投資をAMS認定の財務コンサルティングパートナーがしっかりサポートいたします。
対象機種：エーミング機器、アライメントテスター、塗装ブース、リフト、フレーム修正機・測定器、レッカー、洗車機、車検検査ライン、タイヤチェンジャー、その他各種自動車整備機器、等
＼5秒で診断！まずは無料相談／
https://www.subsidyassociation.com/
【最大8,000万円もらえる！】自動車整備工場が使える補助金・助成金セミナー
https://youtu.be/lmm3XLr5zXk
事業再構築補助金の内容が2023年から大きく変化！注目の産業構造転換
https://youtu.be/3pX6m0YrVNI
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/03-10:46）
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