蔦屋書店は、2023年2月3日(金)から順次、全国11店舗にて、株式会社Gunosy(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:竹谷祐哉、以下 Gunosy)が開発した、気分やシーンに合わせて選ぶ“ムードペアリング体験”を提供するお茶「YOU IN」の期間限定販売を開始します。定番商品のほか、新デザインのコースター付き9-Mood For YOUや、1包からご購入いただける個包装タイプの先行販売も行います。









■『ARIGATO! For YOU』 /『OMEDETO! For YOU』 :各1,296円(税込)

大切な人へ3つのムード(味)とともにメッセージを伝えることができるギフトセットです。









■9-Mood For YOU 新デザインコースター:3,190円(税込)※蔦屋書店先行販売商品

9つのムード(味)を気軽に試せるセット。新しいデザインのオリジナルコースター付きで、ギフトにもおすすめです。













■6包入り化粧箱:各1,490円(税込)

ゆっくり一息つきたい時など、その時のムードに合わせてペアリングします。







■個包装ティーバッグ:各248円(税込)※蔦屋書店先行販売商品

今の気分に合わせてお好きなムードを自由に組み合わせてお楽しみいただけます。









イベント概要



「YOU IN」期間限定販売

会期 2月3日(金)~3月17日(金) ※店舗により、開催期間が異なります。

時間 各店舗の営業時間にて

場所 以下、実施店舗の平台展開予定







プロフィール



【蔦屋書店】

蔦屋書店は、創業時から掲げる「ライフスタイル提案」を、人文、車、建築、アート、旅行、料理などに精通したコンシェルジュが、選書・棚づくり・イベント企画に至るまで、自分の売場を全てプロデュースし、経験に裏打ちされた独自の「提案力」で、大人の知的好奇心に応え、豊かな体験と感動を提供します。



【YOU IN】

「YOU IN」は、気分やシーンに合わせて“ムードペアリング体験”を提供するブランドです。開発にあたり、裏千家茶道家 岩本宗涼氏を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながらムードに最大限寄り添えるブレンドを追究しました。原料は日本産を中心に世界中から厳選し、天然原料をベースにしたフレーバリングで自然な香りを実現。お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながら、実現した「お茶」です。お湯を注いだその瞬間から最後の一滴まで、心ゆくまでお楽しみ下さい。



監修:岩本宗涼 / 株式会社TeaRoom代表取締役

茶道家。幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業し、代表取締役を務める。静岡県本山地域に日本茶工場を承継し、農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。循環経済を意識した生産や日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売、茶の湯関連の事業プロデュースなど、お茶の需要創造を展開。 裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動中。





■ 株式会社TeaRoom

2018年の創業より静岡大河内地域に日本茶工場を承継。サステナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から販売までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産・日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。

◇LINE公式について

YOU INのLINE公式アカウントでは、お友達限定のクーポンや、ムードペアリングを更にお楽しみいただけるコツなどのコンテンツをお届けしています。お友達限定クーポンとして、初回限定10%OFFクーポンを配布中です。

■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」の提供をしています。また、KDDI株式会社とニュース配信アプリ「ニュースパス」を共同提供し、ポータルアプリ「auサービスToday」の開発・運営を担当しております。これらのメディア事業のほか、「GunosyAds」等のアドテク事業も行っています。この他、お茶の D2C ブランドとなるムードペアリングティー「YOU IN」の開発・販売をしています。



会社名:株式会社Gunosy

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12

企業理念:「情報を世界中の人に最適に届ける」

事業内容:情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営

提供サービス:グノシー、ニュースパス、auサービスToday、YOU IN







店舗情報



店舗により販売期間、販売商品が異なります。

一部、先行して販売開始している店舗がございます。



江別 蔦屋書店 2023/2/3~2023/3/5

浦和 蔦屋書店 2023/2/3~2023/3/6

柏の葉 蔦屋書店 2023/2/17~2023/3/17

湘南 蔦屋書店 2023/2/3~2023/3/5

六本木 蔦屋書店 2023/2/3~2023/3/6

二子玉川 蔦屋家電 2023/1/16~2023/3/5

軽井沢書店 2023/2/3~2023/3/5

名古屋みなと 蔦屋書店 2023/2/3~2023/3/15

梅田 蔦屋書店 2023/1/17~2023/3/5

枚方 蔦屋書店 2023/2/3~2023/3/5

蔦屋書店 延岡エンクロス店 2023/2/3~2023/3/5



