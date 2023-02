[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

2月17日(金)~3月5日(日)の17日間、限定商品の販売やキャンペーン、イベントなどを展開します



蔦屋書店は 2011年12月5日に代官山に誕生し、今では全国28店舗に広がっています。

日頃のご愛顧に感謝をこめて、2月17日(金)から17日間、「蔦屋書店 感謝祭」を全国の蔦屋書店にて開催します。2回目の開催となる今回は「大切な人へのありがとうをカタチに。」というテーマで、蔦屋書店からお客様への感謝を込めたキャンペーンや、お客様が大切な人に贈る”ギフト”に最適な商品を取り揃えました。

全国のコンシェルジュが厳選した商品や、感謝祭でしか手に入らない限定・先行販売商品をご用意しております。期間中、お得なTポイントキャンペーンも実施いたします。皆様のご来店をお待ちしております。







詳しくはこちら:https://store.tsite.jp/portal/kanshasai/



「蔦屋書店 感謝祭-大切な人へのありがとうをカタチに。」



概要

開催日程:2023年2月17日(金)~3月5日(日)

開催店舗:函館 蔦屋書店、江別 蔦屋書店、浦和 蔦屋書店、柏の葉 蔦屋書店、湘南 蔦屋書店、代官山 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店、中目黒 蔦屋書店、銀座 蔦屋書店、二子玉川 蔦屋家電、名古屋みなと 蔦屋書店、京都岡崎 蔦屋書店、梅田 蔦屋書店、枚方 蔦屋書店、奈良 蔦屋書店、広島 蔦屋書店、六本松 蔦屋書店、蔦屋書店 多賀城市立図書館、蔦屋書店 海老名市立中央図書館、蔦屋書店 和歌山市民図書館、蔦屋書店 高梁市図書館、蔦屋書店 周南市立徳山駅前図書館、蔦屋書店 武雄市図書館、蔦屋書店 延岡エンクロス店



内容:

1. 感謝祭 限定・先行販売商品

2. 蔦屋書店の逸品

3. 感謝祭 記念イベント

4. Tポイントキャンペーン

5. 感謝祭 SPECIAL PRICE

6. 蔦屋書店オンラインストア 特別キャンペーン







感謝祭 限定・先行発売商品



日頃のご愛顧に感謝をこめ、特別な商品をご用意しました。「大切な人へのありがとうをカタチに。」をテーマに、いましか出会えない限定品や先行販売など、話題のアイテムをお届けします。



■ながら聴きイヤホン ambie 蔦屋書店・蔦屋家電別注カラー 【ラベンダー】

耳をふさがない完全ワイヤレスイヤホン。春向きの明るいカラー「ラベンダー」がambie・蔦屋書店・蔦屋家電限定で登場します。別注カラー第3弾となる商品を蔦屋書店感謝祭にあわせて2月17日(金)から発売します。また、発売に先駆け、2月3日(金)から蔦屋書店オンラインストアおよび取扱店舗店頭にて予約受付を開始します。

税込価格17,000円

蔦屋書店オンラインストア https://store.tsite.jp/item-detail/electronics/30080.html





■カプセルコーヒー&ティーマシン KEURIG 蔦屋書店感謝祭限定セット

カプセルコーヒーマシン本体に、カプセル、専用ストッカー、さらにタンブラーも付いた、蔦屋書店感謝祭のための特別限定セットです。本格ドリップコーヒーや紅茶やお茶をこのセットだけで手軽に楽しめます。

税込価格14,850円







■ゆったり流れる、縷々とした時間をスイーツとともに「ルル メリー」

蔦屋書店限定【季節のショコラサブレ(オレンジベルガモット)】

もっとおいしく、もっとたのしく。時間が生み出すコミュニケーションがコンセプトの、メリーチョコレートのブランドです。ルル(縷々)とは、細く絶えずに続くさまのこと。ゆったり流れる、縷々(るる)とした時間をスイーツとともに過ごしていただきたいという想いから誕生しました。

税込価格1,512円







■フランス オーガニック石けん 「CIMENT(シモン)」 国内先行発売

フランスのクラフトマンシップを大切に、職人によって丁寧に作られた高品質で地球と肌に優しいユニークなグラフィックデザインの石けんです。お好きな石けん2個購入でギフトBOXをプレゼントします。オリジナル紙製ショッパー付。(数量限定)

税込価格2,860円







■コミュニケーションが生まれるネイルカラー「ネイルエス」 蔦屋書店限定色【monochrome library】

シアーで速乾、高品質なこだわりのネイルカラーを、世界にただ一つのデザインを添えて小瓶に詰めたプライベートブランドです。指先を鮮やかに彩るだけでなく、インテリアとしてお気に入りの生活空間に寄り添い、コミュニケーションのきっかけになってほしいという想いがコンセプトです。

税込価格2,200円







■気分やシーンに合わせてお茶の味を選ぶ“ムードペアリング”を提案する「YOU IN(ユーイン)」

蔦屋書店先行販売【個包装・新デザインコースター9-Mood For YOU 】

気分やシーンに合わせて“ムードペアリング体験”を提供するブランドです。開発にあたり、裏千家茶道家 岩本宗涼氏を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながらムードに最大限寄り添えるブレンドを追究しました。お湯を注いだその瞬間から最後の一滴までお楽しみ下さい。

税込価格3,190円







取扱店舗一覧はこちら(PDF):https://prtimes.jp/a/?f=d9848-1233-4cb5341aac50902b3f53b76906713c70.pdf







蔦屋書店の逸品



全国の蔦屋書店のコンシェルジュが厳選した商品を一堂に集めました。

セレクトした品々は、作り手の想いやこだわりがつまったものばかりです。

あなたのお気に入りのアイテムを見つけてください。(全15商品)



■京都 ガラムマサラ 「1.マサラピー」「2.マサラチャイ八つ橋」

1.ガラムマサラの名物お土産。一度食べたら癖になる、特製ブレンドカレー粉でコーティングしたスパイシーピーナッツです。2.チャイの香りが口いっぱいに広がります。スパイスと2種類の紅茶葉を練りこんで焼いたインドと京都が合わさった新しい京土産です。※グルテンフリー

税込価格453円





■あたらしい日常料理 ふじわら びん詰め

家庭のごはんをより手軽に、さらにおいしくしたい。ふじわらのおいしいびん詰めはそんな思いを込めて、料理家・藤原奈緒が手がけた調味料です。素材にさっとかけたり、あえたりするだけで、いつもの料理がぐっと引き立つような商品作りをしています。

税込価格918円~





■ドイツのハーブ薬局から誕生したマリエン ハーブティー、ハーブドロップ

ドイツのハーブ薬局から誕生したマリエンはライフスタイルに寄り添い、健康と美をサポートするハーブアイテムを展開しています。乾燥や季節のお悩みに合わせたブレンドを展開いたします。自然の恵みそのままのハーブティー、ドロップをお楽しみください。

税込価格 ハーブティー4,430円 ハーブドロップ1,080円





■創業96年。ロングセラーの基礎化粧品 「ホーケン化粧品」

Since1927. Nature's Gift From The Honeybee. 創業96年。各種ビタミン・ミネラル・アミノ酸を豊富に含むハチミツ・ローヤルゼリーエキスを配合した、ロングセラーの基礎化粧品です。

税込価格825円~





■アートの世界をまとうネイルシール

通販フェリシモの企画するアートネイルシール。ゴッホ、クリムト、モネなどの名画の世界観を、ネイリストの大森莉紗さんが繊細で芸術性の高いネイルシールに再現。ベースカラーと組み合わせたり、つめの先や根もとを飾ったり、と手軽に美しいネイルが叶います。

税込価格1,628円





■メルボルン発 リユーザブルカップ 「STTOKE」

税込価格5,500円



■ki duki 「eda(木の計量スプーン)」「uku(耐熱ガラス)」他

税込価格1,600円~



■薬膳 甜蜜蜜 「養生スープキット 各種」

税込価格789円



■自分を大切に愛すための薬膳茶 「SAKURA WADA」

税込価格324円~



■The Rising Sun Coffee ドリップバッグコーヒー

税込価格1,296円



■"おしゃれ泥棒をお縄にかける"スマホショルダー「Onawa」

税込価格5,500円



■All Made in Japan 西陣織ブックカバー「Tomorrow Fabric」

税込価格3,080円



■後ろ姿にアクセントを「HARUSAKU Single back line socks」(靴下)

税込価格1,320円



■çanoma お香、香水、他

税込価格 お香2,970円~ 香水8,250円~



■美髪コーム ラブクロム

税込価格5,170円~



取扱店舗一覧はこちら(PDF):https://prtimes.jp/a/?f=d9848-20230202-be4b39df72677dd2812fcaaec57082a7.pdf









感謝祭 記念イベント





●『松浦弥太郎の「いつも」安心を作る55の習慣』出版記念イベント

人気エッセイスト、松浦弥太郎さんによる、新刊書籍『松浦弥太郎の「いつも」安心を作る55の習慣』の発売を記念したトークショーを開催いたします。本会場である六本木 蔦屋書店の他に4店舗が同時中継の配信をおこなう他、オンライン配信も実施します。



開催日程:2023年2月25日(土) 19:00~20:30

開催店舗:六本木 蔦屋書店(本会場)/江別 蔦屋書店、二子玉川 蔦屋家電、湘南 T-SITE、六本松 蔦屋書店(サテライト会場)

予約方法:以下サイトよりお申込みください

https://eventmanager-plus.jp/get/7d6381e002b4c19f1b852ae4b836096d5102bee01f6e1033f459fb19c0532b82



●『マカロニえんぴつ 10th ANNIVERSARY BOOK —マカロニくろにくる—』発売記念オンライントークショー

2022年、結成10周年を迎えたマカロニえんぴつの集大成となる書籍の発売を記念してメンバー全員が登壇するオンライントークショーを開催いたします。さらに参加お申込みのお客様の中から抽選で50名様をトークショー会場(代官山 蔦屋書店)でのご観覧にご招待します。



イベント開催日程:2023年2月24日(金) 19:00~

イベント開催店舗:オンライン(抽選で限定50名様をトークショー会場の代官山 蔦屋書店にご招待)

予約方法:以下サイトよりお申込みください。

https://eventmanager-plus.jp/get/e08107e8a7c7e85e032d3617ef7e438e9d54871ec6830074d3eef06e3497b315





Tポイントキャンペーン



日頃のご愛顧に感謝をこめて、感謝祭開催店舗では期間中BOOKはいつでもTポイント5倍、さらに感謝祭ラスト5日間は雑貨や家電などのその他アイテムがTポイント5倍となるキャンペーンを実施します。



●BOOK 全期間 Tポイント5倍

期間:2023年2月17日(金)~3月5日(日) ※17日間

内容:Tポイント5倍

対象アイテム:BOOK



●その他アイテム ラスト5日間 Tポイント5倍

期間:2023年3月1日(水)~3月5日(日) ※5日間

内容:Tポイント5倍

対象アイテム:文具雑貨、家電、レンタル、CD・DVD、GAME

※一部対象外のアイテム(携帯販売、飲食・サービス、催事など)もございます。







感謝祭 SPECIAL PRICE



見ているだけでも美しい洋書、ワクワクする雑貨や、ずっと欲しかった家電。感謝祭限定で特別価格にて販売します。

※一部実施のない店舗もございます。展開内容は店舗により異なります。





蔦屋書店オンラインストア 特別キャンペーン



感謝祭期間中、蔦屋書店オンラインストアでは、特別セール、ギフト特集、SNSキャンペーンを開催いたします。

この機会にオンラインストアでもお買い物をお楽しみください。



●オンラインストア限定 感謝祭SALE

各店のコンシェルジュが厳選した雑貨や家電など、人気アイテムを特別価格で販売します。

期間:2023年2月17日(金)~3月5日(日) ※17日間



●ギフト特集

期間中、贈り物に最適なギフトをご提案します。オリジナルラッピングサービスもご利用いただけます。

期間:2023年2月17日(金)~3月5日(日) ※17日間



●SNSキャンペーン

感謝祭期間中、蔦屋書店オンラインストアのTwitter&Instagramアカウントでは、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施予定です。

詳細につきましては、感謝祭特設サイト、蔦屋書店オンラインストアのTwitter、Instagramアカウントでご案内いたします。



オンラインストア:https://store.tsite.jp/shopping/

Twitter:https://twitter.com/TSUTAYABOOKS_OS

Instagram: https://www.instagram.com/tsutayabooks_onlinestore/



