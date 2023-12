[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、没入型捜査イベントとマジックショー、2つのイベントが楽しめる「ナンジャ★ウインターパーティ!」を2023年12月16日(土)から2024年1月28日(日)に開催します。



夏に人気を博した没入型捜査イベントの続編「福袋サスペンス劇場~しとめろ!容疑者F~」(1,600円/1回)では街の自警団の一員となり、まるでサスペンスドラマの主人公になったような体験ができます。「ナンジャマジックショー~魔術王国へようこそ~」(1,600円/1回)では、プロのマジシャンと、ナジャヴをはじめとするナンジャタウンのキャラクターが、特設ステージ上で摩訶不思議なマジックを披露します。2つのイベントは期間中の土曜、日曜、祝日および指定日に開催します。なお、アトラクション遊び放題の「ナンジャパスポート」(大人3,700円、こども2,900円)を購入すると、それぞれ追加料金なしで体験でき、この期間中はパスポートがお得です。



さらに、ナンジャタウンのキャラクター「ナジャヴ」たちが季節衣装を着て登場するグリーティングや年末年始の特別ステージを開催します。



今年の遊び納め、新年の遊び始めにナンジャタウンのイベントをお楽しみください!











◆没入型捜査イベント「福袋サスペンス劇場~しとめろ!容疑者F~」



園内にある福袋七丁目商店街で巻き起こる事件を、街を守る自警団の一員となって推理する体験型リアルドラマ劇場です。夏に開催し好評を博した「福袋サスペンス劇場~しとめろ!容疑者K~」の続編として、設定や登場人物はそのまま、新たなストーリーが楽しめます。役者が演じる登場人物たちの話を聞き、お店の看板や掲示板をみて捜査、推理しながら犯行の証拠を集め、ゴール地点では、集めた証拠を突きつけて犯人を確定する、まさにサスペンスドラマの主人公気分を体験できる没入型捜査イベントです。

親子やグループで一緒に体験できるので、推理や謎解きが未経験のお子さまも一緒に楽しめます。家族や仲間と協力して証拠を集め、最後はサスペンスドラマさながらに、あなたが犯人を追いつめてください。

昭和の雰囲気が漂う登場人物たちのイラストはイラストレーターのやべさわこさん描き下ろしです。園内のグッズショップ「ナジャモジャマーケット」では、描き下ろしイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドなどのオリジナルグッズを販売します。



<イベント概要>

【期間】2023年12月16日(土)~2024年1月28日(日)の土曜、日曜、祝日、および指定日

※指定日:2023年12月25日(月)~29日(金)、2024年1月2日(火)~5日(金)

【開催時間】13時~18時

【受付時間】13時~16時50分

【受付場所】ドッキンガム広場

【料金】1,600円/1回 ※ナンジャパスポート利用可(1日1回限り)

<ストーリー>

福袋の街が生んだ天才芸術家

海外で大きな賞を取り国際的な芸術家となった彼女が生まれ育った街に感謝して

多くの作品を福袋の街に飾る芸術展が開催された・・

三条家では賞を取りオークションで5億ドルもの値がついた名画「太陽の輝き」を展示していた・・

しかし・・その「太陽の輝き」が盗まれてしまった!・・

犯人は誰だ?!そして今、名画「太陽の輝き」は何処に?!・・

実は・・この事件の予告状のような物が秋に見つかっていた・・

福袋で絵描きをしているFは犯行動機があり現場で目撃されていることから容疑者にあがる。

福袋警察が取り調べを続けるが容疑者Fを犯人と断定する決め手がない・・

Fは容疑を完全否定・・Fの自宅兼アトリエを家宅捜索したが絵は見つからなかった・・

夏に引き続き街の平和を守る福袋スマイル団は事件を解決すべく、

一日スマイル団を広く募集して容疑者Fを仕留めに行く!



<登場人物イラスト> ※園内各所に各登場人物を演じる役者たちがいて、実際に話を聞くことができます。



(左から)

【タマ姉】

純喫茶 純で働くウエイトレス

【ヴーさん】

Bar 三毛猫のマスター

スマイル団リーダー

【ミイちゃん】

薬屋 小槌堂の看板娘

【モジャ兄】

酒屋 酒大臣の二代目







◆「ナンジャマジックショー~魔術王国へようこそ~」



今年の夏に開催し好評を博した本格的なマジックショーです。国内外で活躍中のマジシャンや次世代のマジック界を担うマジシャンたちが、ナンジャタウンのキャラクター「ナジャヴ」「ナジャミー」「モジャヴ」とともにステージ上であっと驚くマジックを披露します。

マジシャン「SHINGO」を王に迎え入れ、ナンジャタウン内にマジシャンたちが集まる魔術王国を建国。それぞれのマジシャンの個性が光るマジックでゲストたちをお迎えします。

新進気鋭のマジシャンが織りなすマジックを目の前で見て、ぜひお気に入りのマジシャンを見つけてみてください。

※マジシャンおよびキャラクターの出演スケジュールは、後日イベント特設サイトでお知らせします。



<イベント概要>

【期間】2023年12月16日(土)~2024年1月28日(日) の土曜、日曜、祝日、および指定日(※)

※指定日:2023年12月25日(月)~29日(金)、2024年1月2日(火)~5日(金)

【開催時間】12時~、14時~、16時~

【受付場所】福袋七丁目商店街 縁日広場

【料金】1,600円/1回 ※ナンジャパスポート利用可



<マジシャン紹介>

山口真吾(やまぐちしんご)(SHINGO)



<プロフィール>

プロマジシャンとして19歳から活躍。テーブルマジックからステージマジックまで幅広く演出を可能としている。現在は六本木の魔法ダイニングバー「OSMAND」にレギュラー出演。

フジテレビの「今夜はナゾトレ」では1年以上のレギュラー出演。その事が評価され2020年に著述放送文化賞を受賞。2022年にオーストラリアのブリスベンにて1か月以上の公演に参加。



橋本昌也(はしもとまさや)



<プロフィール>

京都で人気No.1のシアター作品『ノンバーバルシアター「ギア -GEAR-」』にマジシャンとして7年間出演。

【マジック×パントマイム】の新しい可能性を追求するため、現在は、舞台役者やパントマイミストとしての活動も精力的に行っている。

Japan National Championship of Magic 2022 にて優勝。



SANTA -サンタ-



<プロフィール>

様々なおもちゃやぬいぐるみ、雑貨を使い奇抜なマジックを演じる世界で唯一の〈トイマジシャン〉。 その独特な世界観と巧みな演出、技術は国内外問わず高い評価を受けており、数々のTV出演、海外の フェスティバルに出演。 また、マジシャン向けのワークショップの講師をつとめる他、画家としても活動中。



YUKI



<プロフィール>

2018年の「週刊ヤングジャンプ」をはじめ、多くのマスメディアに「美人すぎるマジシャン」として紹介される。 年間200以上のステージに立つほか、役者としても活動しており時代劇や2.5次元舞台、地上派ドラマで主演として大抜擢された。その活躍が認められ、2023年3月「The Japan Cup 2023」において最も有望なパフォーマーに与えられる"Rookie of the Year"を受賞。



※マジシャンおよびキャラクターの出演スケジュールは、後日イベント特設サイトでお知らせします。







◆キャラクターイベント



期間中、「ナジャヴ」「ナジャミー」「モジャヴ」が季節衣装を着て登場!

季節衣装を着た「ナジャヴ」「ナジャミー」「モジャヴ」がグリーティングに登場し、一緒に写真を撮ったり、触れ合ったりすることができます。12月31日と1月1日の年末年始は特別ステージを開催!

少し早めのカウントダウンステージと新年のおめでたいステージをお楽しみください。



<キャラクターグリーティング>



【期間】2023年12月16日(土)~2024年1月28日(日)

※グリーティングスケジュールはナンジャタウン公式サイトをご確認ください。

【料金】参加無料



<キャラクターステージ>



【開催日】2023年12月31日(日)、2024年1月1日(月)

※ステージのスケジュールおよび詳細はナンジャタウン公式サイトをご確認ください。

【料金】参加無料







◆オリジナルグッズ



「ナンジャ★ウインターパーティ!」のイベントオリジナルグッズを販売します。

さらに、ナンジャタウンオリジナルグッズも続々と登場します。

グッズを身に着けて、ナンジャタウンで楽しいひとときをお過ごしください。



<オリジナルグッズ一例>

販売場所:グッズショップ「ナジャモジャマーケット」





福袋サスペンス劇場 Tシャツ

価格:各2,900円(全2種)





福袋サスペンス劇場 アクリルスタンド

価格:各900円(全4種)





福袋サスペンス劇場 団員証

価格:各500円(全5種)





ナンジャタウン アクリルスタンド

価格:各950円(全3種)



ナンジャタウン パスポートホルダー

価格:各500円(全6種※追加予定あり)





【カプセルトイ商品】

ニャンジャリアン缶バッジ

価格:1回500円(全25種/ランダム)

猫とまったり過ごせるエリア「ニャンジャタウン」にすむ猫たち“ニャンジャリアン”のとっておきの写真を使用した缶バッジです。

※「ニャンジャリアン缶バッジ」はナンジャタウン園内にあるカプセルトイで販売します。





※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-16:16)