[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、全国に展開するカプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』を書店内に開設し、2023年12月7日(木)、「文教堂 札幌ルーシー店」(北海道札幌市)内に『本屋さんのガシャポンのデパート』としてオープンします。





『本屋さんのガシャポンのデパート』は、書店内に出店するカプセルトイ専門店です。このたびオープンする『本屋さんのガシャポンのデパート』文教堂 札幌ルーシー店は、カプセルトイ自販機の設置数を610面展開。書籍同様、たくさんの品ぞろえの中から気になる商品を見つける体験を楽しめます。

今後も『本屋さんのガシャポンのデパート』は、全国各地の大型書店との協業により、オリジナル商品やサービス開発、IP連動など、バンダイナムコグループの強みを生かした取り組みを進めていく予定です。



▼ガシャポンのデパートとは

バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信し、話題の商品を提案します。



【本屋さんのガシャポンのデパートの特徴】

「探す・出会う・選ぶ。」それは、一冊の本との思いがけない出会いを提供する書店とカプセルトイ専門店の意外な共通点

数々の種類の本から自分のお気に入りの一冊にたどり着くように、お気に入りのカプセルトイに出会える充実のラインアップ!

1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!

3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名] 本屋さんのガシャポンのデパート文教堂 札幌ルーシー店

[所在地] 北海道札幌市白石区栄通18丁目5番地

[営業時間] 月~土10:00~21:00 日9:00~21:00

[施設面積] 88.6平方メートル (約26.8坪)

[設置面数] 610面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/bklucy/





1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

バンダイの商品はもちろんさまざまなブランドカプセルトイ商品が購入できます。

また『ガシャどこ?PLUS』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。





ピュレグミ アクセサリーコレクション

大人気の『ピュレグミ』よりアクセサリーのコレクション商品が新登場♪ネックレス・ブレスレット・ヘアピンをラインアップ♪ピュレグミレモン・ピュレグミグレープ・ピュレグミマスカットの3色展開です♪ハート型の収納袋付♪

価格:400円/1回(全9種)

(C)2023 Kanro Inc.



まちぼうけ チェンソーマン

まちぼうけシリーズにTVアニメ『チェンソーマン』が登場!

ポチタは表情違いの2種をラインアップ!

価格:400円/1回(全7種)

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA



リトルマーメイド ダブルスイングフィギュア3

リトルマーメイドのパンを精巧に再現するべくこだわりぬいたフィギュアチャームの第3弾です。

価格:300円/1回(全5種)

(C)2023 LITTLE MERMAID



まちぼうけ 麻雀牌 第二局

麻雀牌の「まちぼうけ」シリーズ第2弾!!

第1弾とあわせて並べると役満が見えてくるかも・・・?

価格:300円/1回(全6種)

(C)BANDAI



たまごっち カプセルヘアクリップ

たまごっちのカプセルヘアクリップが登場!キャラクターと本体のラバーがかわいい!

価格:300円/1回(全8種)

(C)BANDAI



カプキャラ MINECRAFT

大人気MINECRAFT(マインクラフト)からカプキャラが登場!組み立てると約65mmのフィギュアに!

価格:400円/1回(全4種)

(C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.



PetiTEEN from SEVENTEEN すわらせ隊

VOCAL TEAM

K-POPグループSEVENTEENのキャラクター「PetiTEEN」のすわらせ隊が登場!

第2弾はVOCAL TEAMがラインアップ!

価格:500円/1回(全5種)

(C) PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE. ALL Rights Reserved.



【フラットガシャポン】

miffy クリアラバーコースター2

クリア感がかわいいmiffyのラバーコースター第2弾がくすみカラーデザインで登場!10×10cmの使いやすい大き目サイズです。

価格:400円/1回(全5種)

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com



TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』

カプセルフィギュアコレクション 表情替えver.

TVアニメ『その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする』のかわいいデフォルメフィギュアです。

※2023年4月に発売したフィギュアの表情替えです。

価格:500円/1回(全4種)

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会





2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!

カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの商品を集めた「バンダイガシャポンコーナー」が『本屋さんのガシャポンのデパート』内に登場します。バンダイの最新の人気商品をいち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します。バンダイガシャポンコーナー内のすべての商品はWEBページから在庫の検索ができるので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。オフィシャルショップならではの商品展開や、ディスプレイ、イベントなどの情報発信を行っていきます。



■商品の販売状況はこちらからご確認ください

→ガシャどこ?PLUS https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※「バンダイガシャポンコーナー」の販売状況は店舗オープン以降に確認できます。





3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

ナムコアプリから来店時のチェックインや、空カプセル回収の協力で、ポイントやスタンプをためて、プレゼント抽選の応募やクーポン券に使用することができます。アプリでは商品の入荷状況や、在庫状況も確認できます。

→ナムコポイントアプリダウンロードURL:https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

※カプセル回収でたまるスタンプは、一日の上限があります。

※一部店舗対象外の場合もあります。あらかじめご了承ください。







店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「本屋さんのガシャポンのデパート文教堂 札幌ルーシー店」( @gasha_bklucy )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルクリアファイル」をプレゼント!







【全国展開中の『ガシャポンのデパート』・『本屋さんのガシャポンのデパート※』:計102店舗】









※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-16:16)