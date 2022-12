[ゲームオン]

株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:文 智秀(ムン・ジス)] は、超大型MMORPG『ArcheAge(アーキエイジ)』において、遠征隊インスタンスダンジョン追加や戦闘バランス調整が注目の最新アップデート「次元の境界」を2022年12月14日(水)に実施いたしました。

また、「復帰」「新規」「継続」と対象プレイヤー別に豪華アイテムをプレゼントするキャンペーンも実施しております。装備を強くするアイテムをどっさりプレゼントしておりますのでこちらも併せてご確認ください。





■大型アップデート「次元の境界」を本日実施!





本日12月14日(水)、大型アップデート「次元の境界」を実施いたしました。

当アップデートでは、遠征隊単位で参加できる新規PvEvPインスタンスダンジョン「次元の境界防御戦」を追加しております。



▼「次元の境界防御戦」ついて







当アップデートでは、戦闘バランス調整にもご注目ください。特に、郷土料理「笹かまぼこ」の効果に回復クリティカルが発生しないよう変更いたしましたことから、PvPコンテンツにおける戦略が大きく変化すると予想されます。スキルの調整も行っておりますので、『アーキエイジ』をしばらくお休みされている方も、この機会にぜひ、変化した『アーキエイジ』の戦闘をお楽しみください。詳細につきましては、公式サイトのパッチノートをご確認ください。



<『アーキエイジ』UPDATE 次元の境界 パッチノート>

https://service.pmang.jp/archeage/patchnotes/110





■ログインするだけ!対象者別に豪華アイテムをプレゼント





11月30日(水)より、「豪華アイテムプレゼントイベント」を実施しております。

期間中、『アーキエイジ』にログインすると、「久しぶりにゲームをプレイする方」、「初めてゲームをプレイする方」、「継続してゲームをプレイされている方」別に豪華アイテムが公式メンバーサイト( https://archeage.pmang.jp/ )のWEB倉庫へ配布されます。特に「久しぶりにゲームをプレイする方」にお得なキャンペーンとなっておりますので、この機会にぜひ『アーキエイジ』を再びプレイしてみてください。



<装備を強くするアイテムどっさり!対象別に豪華アイテムプレゼント!>

https://archeage.pmang.jp/notices/3854





■毎年恒例のクリスマスイベントが大規模リニューアル!「ミス・モミの木の祭典」





本日12月14日(水)より、「ArcheAgeクリスマス”ミス・モミの木の祭典”」を開始いたしました。

毎年恒例のクリスマスイベントですが、内容が大規模にリニューアルしております。かわいらしい新規家具「カチカチ家具」もぜひご注目ください。ツリーやイルミネーションで彩られるイベント会場で皆さまをお待ちしております。



▼新規家具「カチカチ家具」



<『アーキエイジ」ミス・モミの木の祭典イベント 告知ページ>

https://archeage.pmang.jp/notices/3865





■『ArcheAge(アーキエイジ)』とは

圧巻のグラフィックで眩しいほどの美しさと、圧倒的な自由度をもつ超大型オンラインRPG。

プレイヤーは、14種類の“適性”から3つを選ぶことで、364種類から職業を決めることができ、それぞれ自分の好みにあった能力(スキル)を持つことができます。



活動範囲は陸地だけでなく、海・空をも探索することができ、モンスターを倒しつつ旅したり、田畑を耕し作物を育てたり、貿易で富を築いたり、さらには海賊や裁判を体験するなど、あらゆるプレイスタイルで楽しむことができます。





<『ArcheAge(アーキエイジ)』オフィシャルサイト>

https://archeage.pmang.jp/lp



<『ArcheAge(アーキエイジ)』メンバーサイト>

https://archeage.pmang.jp/





