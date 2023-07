[DONUTS]

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下DONUTS)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、福本伸行による大人気麻雀漫画「アカギ~闇に降り立った天才~」とのコラボレーションイベントの開催をお知らせいたします。







福本伸行による「アカギ~闇に降り立った天才~」は1992年から麻雀漫画専門誌「近代麻雀」(竹書房)で連載を開始し、全36巻、シリーズ累計発行部数1,200万部以上の大人気麻雀漫画です。

本コラボでは、血と金を賭けた狂気のゲーム「鷲巣麻雀」を再現し、漫画の名シーンが登場するイベント「アカギ ~闇に降り立った天才~ 鷲巣麻雀編」や、ギャンブル王を決定する「虎カジノ アカギCUP」を開催。

また、コラボレーションを記念して、総額100万円相当のAmazonギフト券が当たる「夜會の指令 特別版」や、漫画「アカギ ~闇に降り立った天才~」「天 天和通りの快男児」の1~3巻を単虎アプリ内で無料公開いたします。



名シーンを追体験!「アカギ ~闇に降り立った天才~ 鷲巣麻雀編」







<イベント概要>

血と金を賭けた狂気のゲーム「鷲巣麻雀」を再現!”闇の王”鷲巣に挑め!!

アカギカットインが出れば超激アツ!? ゲージを削るほどコラボアイテムを含む超豪華報酬をGETできます。









<期間>

2023年7月24日(月)12:00~2023年9月6日(水)23:59



福本伸行の直筆サインがもらえる!「虎カジノ アカギCUP」







スロットやポーカーが楽しめる虎カジノ「虎スロ」「虎ンプ」がアカギ仕様で登場!期間限定で超豪華コラボ報酬が手に入る他、ランキング上位入賞者には福本伸行直筆のサイン色紙をプレゼント!!







<期間>

2023年7月24日(月)12:00~2023年9月6日(水)23:59



総額100万円分のAmazonギフト券が当たる!「夜會の指令 特別版」







コラボを記念して、「夜會の指令 特別版」を開催!Amazonギフト券が当たるチャンス!指令クリアでポイントをためて、限定コラボスタンプや抽選券を手に入れましょう。

<期間>

2023年7月24日(月)12:00~2023年9月4日(月)23:59



大人気麻雀漫画「アカギ」、「天」が無料で読める!







コラボ期間中は福本伸行による大人気麻雀漫画「アカギ ~闇に降り立った天才」「天 天和通りの快男児」のそれぞれ1~3巻を単虎アプリ内で無料公開!ゲーム内イベントで入手できる「漫画購読券【アカギ・天】」や虎コインを使用することで4巻以降の各話を読むことも可能です。

<期間>

2023年7月24日(月)0:00~2023年9月6日(水)23:59



『暴走列伝 単車の虎』概要





・タイトル:暴走列伝 単車の虎

・ジャンル:リアルタイム暴走族バトル

・配信形式:フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

・著作権表記:(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

・販売価格:無料

・ストアページ:

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora



▼OFFICIAL

・公式サイト:http://tantora.jp

・公式Twitter:https://twitter.com/tantora_app



株式会社DONUTS 概要





・所在地:東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者:代表取締役 西村啓成

・設立:2007年2月5日

・事業内容:クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、

出版メディア事業

・企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報:https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



