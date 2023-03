[株式会社ボルテージ]





株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷 祐司)は、現在配信中のカード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」の公式YouTube番組「田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校潜入部!#62」を3月15日(水)21:00より生配信することをお知らせいたします。



本番組は、美女と共に六本木に潜む悪と戦うサスペンスアドベンチャーゲーム「六本木サディスティックナイト」の公式YouTube番組となります。今回は、ホワイトデー直後ということで、ホワイトデーにちなんだ内容でお届けするほか、大盛況のうちに幕を閉じたばかりのミニライブイベントについても詳しくお話ししていきます。参加した方だけでなく、会場に行けなかった方も詳しく聞けるチャンスですので、ぜひリアルタイムで番組をご覧ください。コメントでの感想や質問もお待ちしております!



そして、生配信恒例となりましたアプリ内アイテムのプレゼント企画を今回もご用意しております。前回の生配信で好評だったMC2人によるガチャチャレンジも実施いたしますので、お楽しみに!



Season3の最終章となる第7章の配信も開始し、ますます盛り上がりを見せる「六本木サディスティックナイト」。この機会にぜひアプリならびに公式YouTube番組「田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校潜入部!」をお楽しみください。



「六本木サディスティックナイト」公式チャンネル:https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH







YouTube Live 配信概要







タイトル:「田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校潜入部!#62」

配信日時:3月15日(水) 21:00~22:00予定

配信URL:https://youtube.com/live/_E_2S0xzmG8

※YouTube Liveの視聴は無料です

Twitterハッシュタグ:#六本木SNch









生配信企画1.:アプリ内プレイヤー全員にプレゼント



生配信の同時接続数、チャット数、高評価数、ハッシュタグ「#六本木SNch」を付けたツイート数に応じてアプリ内にてプレイヤー全員にプレゼントいたします。















受取期間:3月16日(木)5:00~3月19日(日)4:59





生配信企画2.:視聴者限定プレゼント



生配信の同時接続数、チャット数、高評価数、ハッシュタグ「#六本木SNch」を付けたツイート数の総数が3,000を達成すると、番組内にて「キーワード」を発表いたします。生配信終了後にアプリ内にてキーワードをご入力いただくと、特典をプレゼントいたします。





プレゼント内容

・SR[森林浴]柊トウカ ※過去イベント特典カード

・クリスタル×5個



さらに!今回も特別企画として、生放送中にMC2人が3月9日(木)開始の“新MRURミズキ確率アップSPオファー”にチャレンジ。結果に応じて、クリスタルを追加でプレゼント!

(チャレンジは10連ガチャ1回ずつ、計2回となります)









応募期間:生配信終了後~3月15日(水) 23:59

※正解キーワードをご入力いただいた方に、3月16日(木)にプレゼントを付与いたします。





キャラクターソングCD も好評販売中!



◆キャラクターソングCD「六本木サディスティックナイト」







KICM-3369 /価格:¥2,200(税込)

☆初回製造分封入特典☆

各種アイテムがゲーム内でもらえるシリアルコード入り



<アーティスト>

鬼川ナツ(CV:田辺留依)大場ミサト(CV:小岩井ことり)

弓長ハル(CV:渕上舞) 栗原アズサ(CV:豊田萌絵)

川村ゆみ



<収録内容>

M1.六本木サディスティックナイト ~Night Jewel Version~

歌:鬼川ナツ・大場ミサト・弓長ハル・栗原アズサ

M2.世界に拳を突き上げろ

歌:鬼川ナツ

M3.雨のち七色の未来

歌:弓長ハル

M4.INCHOATE LIGHT

歌:川村ゆみ

※M-5~8 各 off vocal ver. 収録



◆キャラクターソングCD「六本木サディスティックナイトVol.2」







KICM-3372 /価格:¥2,200(税込)

☆初回製造分封入特典☆

各種アイテムがゲーム内でもらえるシリアルコード入り



<アーティスト>

柊トウカ (CV:古賀葵) / 東方ユウキ(CV:石飛恵里花)

蔵重ミズキ(CV:小清水亜美) / 響レン(CV:山根綺)

川村ゆみ



<収録内容>

M-1 INCHOATE LIGHT~Night Jewel Version~

歌:柊トウカ・東方ユウキ・蔵重ミズキ・響レン

M-2 星空のアンセム〈ボイスドラマ第2弾 挿入歌〉

歌:柊トウカ

M-3 花束に咲く小さな花〈帝王大付属高校 潜入部!エンディングテーマ〉

歌:東方ユウキ

M-4 Raise my “jewel”〈本編ストーリー Season3 イメージソング〉

歌:川村ゆみ

※M-5~8 各 off vocal ver. 収録



特典の詳細につきましては、キングレコード公式HPをご確認ください。

https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICM-3369/

https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICM-3372/





「六本木サディスティックナイト」について







「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑むカード型サスペンスアプリです。



2015年11月に配信を開始して以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、累計2,000枚以上の魅力的なカードイラストで人気を博しております。



また、アプリ外でも、オリジナルグッズやキャラクターソングのCD化、アパレルコラボや公式YouTube番組など、様々なメディアミックス展開を行っております。



2022年11月に7周年を迎えた「六本木サディスティックナイト」に今後もぜひご注目ください!



「六本木サディスティックナイト」公式サイト:http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html

「六本木サディスティックナイト」公式Twitter(@ropng_night): https://twitter.com/ropng_night

「六本木サディスティックナイト」公式チャンネル:https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH



「六本木サディスティックナイト」

■料金体系 :基本プレイ無料(アイテム課金制)

■対応機種 : iOS 11.0以上/Android OS 6.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 : (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



