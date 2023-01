[株式会社マイクロマガジン社]



マイクロマガジン社(東京都中央区)が発行するコミックレーベル「ライドコミックス」より1月31日に発売する作品をご紹介します。









昼は馬面ヒーロー、夜は悪の組織の戦闘員。文句あるか?俺はある!!!







ブルージャスティスここにあり! THE COMIC 1

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1468

漫画:関津主将/原作:竹内すくね/キャラクター原案:九二枝

ISBN:9784867163863

定価:748円(本体680円+税10%)



俺の名前は青井正義。

悪の組織の戦闘員として6年間働いてきたが、いまだ俺は使い捨ての下っ端のまま、給料は底辺。

貯金もねえ、希望もねえ、生きる意味なんて知りもしねえ。

だからあの日、ずさんな命令で盗みに入った現場でヒーローの襲撃に遭い、

同僚の桑染が帰ってこなかったとき、なんていうか……心が折れた。

自分にもいつか起きることだってわかっちゃいたが目の前に突きつけられると、

現実っていうのは思ったよりガツンとくるもんだ。

…その衝撃が、俺の背中を押したんだと思う。

そうでもなきゃ、車いすに乗ったむくれっ面の女が配ってる

手書きの『ヒーロー募集』のビラになんて、食いついたりしなかっただろうな。



かくして、俺の『兼業ヒーロー』生活が始まったわけだが、

その生活もくそったれなもんで……

…お前、まだ俺の愚痴、聞いてくれるのか?いい奴だな!!



『ブルージャスティスここにあり! THE COMIC』連載ページ

https://www.comicride.jp//book/bluej/





最弱から成り上がり――廃課金者たちをぶっ潰す異世界ファンタジー!!







レベル1から始まる召喚無双 THE COMIC 2

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1467

漫画:七桃りお/原作:白石 新/キャラクター原案:夕薙

ISBN:9784867163856

定価:748円(本体680円+税10%)



最強の召喚獣と共に戦力を、仲間を増やせ――



レベル1のままゲーム世界に転生しカンストプレイヤーと対立することになった忍は、

チュートリアルの裏技で高レベルまで駆け上がった。

その後、現地人と接触したシノブだったが『灼炎のジェイコブ』に目を付けられることになった……。



『レベル1から始まる召喚無双 THE COMIC』連載ページ

https://www.comicride.jp//book/level1/





ドラゴン×少女 種族を超えた、家族の御伽噺〈おはなし〉







突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記~かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ~ THE COMIC 4

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1466

漫画:火事屋/原作:蛙田アメコ/キャラクター原案:せんちゃ

ISBN:9784867163832

定価:693円(本体630円+税10%)



「ニンゲンは、なりたいものを見つけて、それに向かって大きくなっていくんだ」

学院生活は新学期がスタート!

ドラゴンは名残惜しくもオリビアを送り出す……が、学院から親呼び出しの手紙が届き……!?



『突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記~かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ~ THE COMIC』連載ページ

https://www.comicride.jp/book/papa/





魂を懸けろ、真鬼を狩れ!!!!!!







蜜の巫女と花の従者 2

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1465

漫画:のくらじれ

ISBN:9784867163849

定価:748円(本体680円+税10%)



みやのライバル巫女・猪野山と合同任務が始まった。

百鬼夜行の討伐は順調に進んでいたが、人を操るオニが現れ――?



「俺たちは永劫戦うだけの怪物なんだよ!!」

血と絆の鬼物語、鮮烈の第2巻――。



『蜜の巫女と花の従者』連載ページ

https://www.comicride.jp//book/mitsumiko/





ライドコミックス







「ライドコミックス」は、マイクロマガジン社が発行しているなろう系小説レーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品をラインナップするコミックレーベルです。

アニメ化された『賢者の弟子を名乗る賢者』や『転生したらスライムだった件』公式スピンオフコミックス『転生したらスライムだった件~魔物の国の歩き方~』など人気作を多数そろえています。

ライドコミックスの作品は「コミックライド」「コミックライドアドバンス」で連載中!



コミックライド https://www.comicride.jp/

コミックライド編集部 Twitter https://twitter.com/ComicRIDE



【問い合わせ先】release_mg@microgroup.co.jp



