「機械仕掛けの未来へ」CBT版シナリオを手に入れたいなら即応募!さらに第二弾『シノビガミ』新シナリオ情報の一部をご紹介



株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、 代表取締役社長:文 智秀(ムン ジス)]は共同プロジェクトとして、 2022年12月リリースに向け「冒険企画局」が企画・開発を行っている「テーブルトークRPG(以下、「TRPG」)」の2大タイトル『インセイン』と『シノビガミ』の新シナリオを制作しております。

この度、発売を間近に控えております『インセイン』用新シナリオにつきまして、TRPG業界では珍しい「クローズドベータテスト(以下、CBT)」の参加応募を受け付けております。締切は本日23時59分までとなっております。







■TRPGの企画・開発を手掛ける「冒険企画局」との共同プロジェクト

TRPGは、ファンの皆さんと一緒に「遊び」、「笑顔」を共有するエンターテインメントです。

そんなエンターテインメントを長年企画・開発し、世に出してきた冒険企画局とゲームオンは共同で“皆さんとの感動の共有”をテーマに、冒険企画局の二大タイトル『インセイン』と『シノビガミ』の新シナリオを制作しております。



■「新シナリオ」をいち早く体験できるチャンス!CBT参加者の募集締め切り間近!





現在制作中の『インセイン』最新シナリオの一部要素を、いち早く体験いただける「CBT」について、募集締め切りが迫っております。



この度の「CBT」では「新シナリオ」の一部を再構成し、そのシステム面や仕掛けの一端を体験することができる貴重な機会となっており、ご応募いただいた方の中から抽選で「新シナリオCBT版」をご提供いたしますので、是非奮ってご応募ください。



<使用例>

●ゲームマスターをされる場合は、当選した場合にお渡しする「新シナリオCBT版」をお使いいただき、ぜひセッションを企画してプレイをしてみてください。もしくは、馴染みのプレイヤーさんで当選された方から「新シナリオCBT版」をお預かりいただき、セッションを組んでみてください。



●プレイヤーとして体験したい方は、当選した場合にお渡しする「新シナリオCBT版」を馴染みのゲームマスターにお渡しいただきプレイいただくか、TwitterやDiscordでの参加募集に応じてみてください。



<参加者募集期間>

2022年12月7日(水)23時59分まで



<応募方法>

1)『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト 特設ページから、「クローズドベータテスト参加希望」ボタンをクリック。

2)「クリック」後に遷移したエントリーフォームの必要事項を入力

3)「送信」ボタンをクリックするとエントリー完了



<参加者抽選日・発表日>

2022年12月8日(木)に厳正なる抽選の上、エントリー時に登録いただいたメールアドレスに、株式会社ゲームオンより当選の連絡をさせていただきます。



【『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト 特設ページ】

https://bouken.jp/event/replay_con2022/





■『インセイン』新シナリオの最新情報は公式Twitterをチェック!



「機械仕掛けの未来へ」プロローグ紹介!さらに『シノビガミ』新シナリオ情報も! 「TRPGリプレイコンテスト」対象シナリオ第一弾として登場し、CBTでその一部が遊べるのは『インセイン』の新シナリオとなっております。冒険企画局公式Twitterでは、新シナリオ「機械仕掛けの未来へ」プロローグの紹介や第二弾『シノビガミ』新シナリオに関する最新情報をいち早くお伝えしております。

「#TRPGリプコン」を要チェックです。

【冒険企画局公式Twitter】

https://twitter.com/Bouken_jp



★これまでTwitterで公開した情報まとめ★

<タイトル> 「機械仕掛けの未来へ」

<著者> 芥邉 雨龍(あくたべ うりゅう)

<プロフィール>

冒険企画局所属のゲームデザイナー。

『インセイン』のシナリオを多数手がけているほか、ゲームデザイナーとしてTRPG『The FIFTEEN』(アークライトより発売)やTRPG『クラヤミクライン』を制作。

多方面でそのクリエイティビティを発揮されており、「TRPGリプレイコンテスト」のために新シナリオの書き下ろしいただきました。

<プレイ人数>

3名

<プロローグ>

突如異空間に転送された主人公たちは、その空間に佇む少女「調停者」から、“世界の滅亡”という未来を回避する使命を帯びることに。

プレイヤーは主人公となって、滅亡の原因となった自身の過去に介入し、望む未来をつかむための行動を選択していく。

果たして、望んだ未来は手に入るのか。世界の滅亡を回避できるのか。その選択は、プレイヤーの選択にかかっている。



■『シノビガミ』新シナリオの最新情報も公開

<タイトル> 「月夜杯(つくよはい)」

<プレイ人数> 2名

<著者> 河嶋陶一朗(かわしま とういちろう)

<プロフィール>

冒険企画局所属のゲーム作家。

同人時代からオリジナルのTRPG「サタスペ」を発表するなど、類まれなる才能で多くのTRPGルールブックを生み出してきたクリエイターであり、今回のプロジェクト『インセイン』と『シノビガミ』のゲームデザインを手掛ける“生みの親”でもあります。

新紀元社「Role & Roll」に寄稿されている傍ら、今回の「TRPGリプレイコンテスト」のために新シナリオの書き下ろしいただきました。



■まもなく開始!「新シナリオ」を対象とした「TRPGリプレイコンテスト」を実施!

「TRPGリプレイコンテスト」は、「新シナリオ」を遊んでいただいた結果として生まれる“プレイ記録”=「TRPGリプレイ」を投稿いただくことでエントリーすることができます。

投稿いただく形態はプレイシーンを収録した音声、動画(編集・未編集は問いません。)、小説、マンガなどのテキストといった「実際のセッションをもとにした“リプレイ”」であれば様々な表現方法で大丈夫です。

(データでの提出が前提となります。印刷物等の郵送ではエントリーいただくことはできません。)



詳細は“『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト 特設ページ”をご確認ください。

このシナリオをプレイしたことによって湧き上がった、たくさんの感動を、みんなでシェアしましょう。



【『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト 特設ページ】

https://bouken.jp/event/replay_con2022/









■「『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト」特設ページ

https://bouken.jp/event/replay_con2022/

■グループコミュニケーションSNS「Peeps」

https://peeps-web.com/lp/

■冒険企画局公式Twitter

https://twitter.com/Bouken_jp

■冒険企画局 ホームページ

https://bouken.jp/

■『インセイン』特設サイト

https://bouken.jp/pd/san/

■『シノビガミ』特設サイト

https://bouken.jp/pd/sg/index.html



<コンテスト協賛企業>

■株式会社ゲームオン

https://www.gameon.co.jp/

■株式会社フーモア

https://whomor.com/

■株式会社ジーアングル

https://www.g-angle.co.jp/

■株式会社アークライト

https://r-r.arclight.co.jp/

■株式会社新紀元社

http://www.shinkigensha.co.jp/

■株式会社NASSO

https://na-sso.co.jp/

■株式会社Gotcha Gotcha Games

https://www.gotchagotcha.jp



●コピーライト表記

(C) 冒険企画局 (C) 河嶋陶一朗

Supported By GameOn











マルチジャンル・ホラーRPG 『インセイン』

ルールブックとリプレイを一冊にまとめた

「サイコロ・フィクションシリーズ」にホラーRPG。



なぜだか怪異に引き寄せられる運命の持ち主──逢魔人(おうまがびと)になって、ゾンビ・学校の怪談・サイコサスペンス・クトゥルフ神話などなど、古今東西の怪事件に挑もう。



ただし、事件を調査するときは気をつけて。

ゲームマスターによって仕込まれた【秘密】と、セッション中に増殖していく【狂気】のせいで、仲間といえど安心はできない!



怪異と疑心暗鬼が、恐怖を呼び覚ます!





『マルチジャンル・ホラーRPG インセイン』

ISBN 978-4-7753-1176-9 定価:本体1500円+税



著者:河嶋陶一朗/冒険企画局 表紙イラスト:青木邦夫

新書判 288ページ 出版社:新紀元社



●コピーライト表記

(C) 2016-2018 冒険企画局 (C) 2016-2018 河嶋陶一朗



■『インセイン』特設サイト

https://bouken.jp/pd/san/











忍術バトルRPG『シノビガミ』



現代の闇に隠れる忍者となって、

人外の戦いを繰り広げます。



シノビガミ、ここに再誕!





『忍術バトルRPG シノビガミ 基本ルールブック 改訂版』

2012年に発売された『忍術バトルRPG シノビガミ 基本ルールブック』の、ルールやデータの分かりにくかった点を修正・補完し、より遊びやすい形になった2020年5月発売の最新ルールブック。



ISBN 978-4775318270

定価:本体3800円+税

著者:河嶋陶一朗/冒険企画局

表紙イラスト:七原しえ

出版社:新紀元社



●コピーライト表記

(C) 2009-2021 冒険企画局 (C) 2009-2021 河嶋陶一朗



■『シノビガミ』特設サイト

https://bouken.jp/pd/sg/index.html



