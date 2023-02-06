時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【岡山大学】岡山大学病院 総合内科・総合診療科 公開講座「コ…

【岡山大学】岡山大学病院 総合内科・総合診療科 公開講座「コロナ禍で次世代感染症医を育成する」〔3/21,火・祝 岡山大学鹿田キャンパス〕

［国立大学法人岡山大学］


2023（令和5）年 2月 6日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要
　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の岡山大学病院総合内科・総合診療科では、感染症医育成の現状と課題をテーマに、主に医療系学生と医療従事者を対象とした公開講座を、2023年3月21日（火・祝）に本学鹿田キャンパスの鹿田会館講堂で開催します。

　新型コロナウイルス医療の最前線で奮闘され、メディア等でもご活躍の大阪大学の忽那賢志教授を講師にお迎えし、最新情報等をお話しいただきます。

　医療系学生、医療従事者のみなさまのご参加をお待ちしています。


【日 時】
　2023年 3月 21日（火・祝）　13:00 ～ 15:00

【会 場】
　岡山大学鹿田キャンパス　鹿田会館 講堂
　（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス）
　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_5.html
　　下記、鹿田キャンパスマップの「14」が会場となります。
　　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_shikata.html

【プログラム】
　1部　感染症医育成の現状と課題
　　　　《座長》岡山大学学術研究院医歯薬学域 総合内科学 大塚文男 教授
　　　　《講師》大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学 忽那賢志 教授
　　　　　　　　岡山大学病院 総合内科・総合診療科 萩谷英大 准教授
　2部　フリートーク

【対象者】
　医療系学生、医療従事者

【定 員】
　120名（先着順）

【参加費】
　無 料

【お申込み方法】
　下記のお申し込みフォームからのご登録をお願いします。
　https://forms.gle/8xJwLdzzxAGvRspP7

【ポスター】
　https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/common/photo/free/files/202301301024570936109.pdf





◆参 考
・岡山大学病院
　https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来
　https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html
・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学
　https://okayama-u-genmed.com/
・大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学
　https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-infect/


◆参考情報
・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学医学部
　https://oumed.okayama-u.ac.jp/


◆参考：調査研究レポート
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン １回目接種後副反応調査（中間報告）
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした２回目接種はどのような結果なのか～
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告 ～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～中間報告～
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000648.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～最終報告～
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか ～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html
・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html
・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少 ～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html



【岡山大学】「岡山県の医療を守るために、みなさんと共有したいこと」を県内感染症・医療専門家有志らと作成しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001196.000072793.html



岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）


◆本件お問い合わせ先
　岡山大学病院 総合内科・総合診療科
　〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス
　E-mail：sougounaika◎okayama-u.ac.jp
　 ※◎を@に置き換えて下さい　
　https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index113.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
　岡山大学病院 新医療研究開発センター
　〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
　下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
　http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
　岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
　〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
　TEL：086-235-7983
　E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
　http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
　岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1　岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
　TEL：086-251-8463
　E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

　岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
　岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
　岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
　岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
　岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
　「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
　産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年2月期共創活動パートナー募集中：
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001207.000072793.html

　岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
　岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
　岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/06-09:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１月の特集は「韓国・尹政権の行方」。
尹錫悦政権の外交、内政、経済政策を分析する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ