［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 2月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の岡山大学病院総合内科・総合診療科では、感染症医育成の現状と課題をテーマに、主に医療系学生と医療従事者を対象とした公開講座を、2023年3月21日（火・祝）に本学鹿田キャンパスの鹿田会館講堂で開催します。



新型コロナウイルス医療の最前線で奮闘され、メディア等でもご活躍の大阪大学の忽那賢志教授を講師にお迎えし、最新情報等をお話しいただきます。



医療系学生、医療従事者のみなさまのご参加をお待ちしています。





【日 時】

2023年 3月 21日（火・祝） 13:00 ～ 15:00



【会 場】

岡山大学鹿田キャンパス 鹿田会館 講堂

（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_5.html

下記、鹿田キャンパスマップの「14」が会場となります。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_shikata.html



【プログラム】

1部 感染症医育成の現状と課題

《座長》岡山大学学術研究院医歯薬学域 総合内科学 大塚文男 教授

《講師》大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学 忽那賢志 教授

岡山大学病院 総合内科・総合診療科 萩谷英大 准教授

2部 フリートーク



【対象者】

医療系学生、医療従事者



【定 員】

120名（先着順）



【参加費】

無 料



【お申込み方法】

下記のお申し込みフォームからのご登録をお願いします。

https://forms.gle/8xJwLdzzxAGvRspP7



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/common/photo/free/files/202301301024570936109.pdf











◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学

https://okayama-u-genmed.com/

・大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学

https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-infect/





◆参考情報

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学医学部

https://oumed.okayama-u.ac.jp/





◆参考：調査研究レポート

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン １回目接種後副反応調査（中間報告）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした２回目接種はどのような結果なのか～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告 ～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～中間報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000648.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～最終報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか ～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html

・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html

・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少 ～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html







【岡山大学】「岡山県の医療を守るために、みなさんと共有したいこと」を県内感染症・医療専門家有志らと作成しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001196.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 総合内科・総合診療科

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

E-mail：sougounaika◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index113.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年2月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001207.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







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