[CTW株式会社]

1クリックでゲームデータにアクセス、アカウントの復旧が簡単に



CTW株式会社は、HTML5ゲームプラットフォーム「G123」にて新アカウントログイン機能をリリースしました。







HTML5ゲームプラットフォーム「G123」は、新しいアカウントログイン機能の導入により、お客様がゲームをより快適に楽しむことを可能にしました。この業界初の機能により、過去に課金を行ったお客様は、スマートフォン、PC、アプリ内ブラウザなど、どんな環境でもワンクリックで会員情報にログインし、データを引き継ぐことができます。



■「G123」新ログイン機能の利点:

・キャッシュクリアや端末の変更によるデータ喪失を防ぎます。

・SNS連携情報を忘れた場合でも、データへのアクセスが可能となります。



《G123新アカウントログイン方法》

「新アカウントログインページ」*にアクセスし、過去に課金を行った決済方法で1円*を決済するだけ。

*選択する決済手法により最小金額が異なります。

*「新アカウントログイン」ページは下記2ステップでアクセス可能。

1.各ゲームの「Gボタン内の問い合わせ」を選択

2.「アカウント復旧」または「データ復旧」と入力







この新機能を活用することで、遊んでいたゲームデータの紛失や端末環境の変更に伴うデータの初期化など、さまざまな問題を簡単に解決できるようになります。



G123は、お客様のゲーム体験を向上させ、より便利で楽しいものにするために取り組んでいます。新しいG123新アカウントログイン機能をぜひご利用いただき、お客様のゲームプレイをよりスムーズにお楽しみください。

詳細については、G123のウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。



G123公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C) CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



※最上級表示の調査は自社調べとなります。

・調査年月2023年8月。世界のゲームプラットフォームのログインシステムを調査



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-16:16)