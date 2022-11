[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」はタイ版『花より男子』の『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』について、2022年11月29日(火)より日本語吹替版の独占配信を開始いたします。吹替版には、諏訪部順一、神谷浩史、浪川大輔、櫻井孝宏、寺崎裕香ら豪華声優陣が出演しています。配信開始を記念して、吹替版キャストによるインタビュー映像をYouTubeにて初公開いたします。







神尾葉子・著の大ヒット少女漫画『花より男子』を原作に、タイでドラマ化した『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』。本作は、タイドラマブームの一翼を担ったドラマ『2gether』に出演し、タイ、日本はもちろん全世界に旋風を巻き起こしたブライトとウィンが、それぞれターム(道明寺司)役、ガウィン(西門総二郎)役で出演するとあって、日本でも大きな話題に。今作で待望のドラマデビューを果たしたMJ(美作あきら)役のナニ、レン(花沢類)役のデュー、ヒロインのゴーヤー(牧野つくし)役のトゥ、3名も加わり、フレッシュな若手俳優たちによって、タイドラマ版ならではの魅力を引き出した作品として人気を博しました。



本日より配信開始した『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』日本語吹替版では、ターム(道明寺司)役を諏訪部順一、ガウィン(西門総二郎)役を神谷浩史、MJ(美作あきら)役を浪川大輔、レン(花沢類)役を櫻井孝宏、ゴーヤー(牧野つくし)役を寺崎裕香が演じています。さらに、タームの姉・ティア役として井上麻里奈、ゴーヤーの弟・グラーカーオ役として沢城千春、さらにF4とゴーヤーを巻き込んで、波乱を起こす男子生徒・タレー役として鈴村健一が出演するなど、物語を彩る個性豊かなキャラクターたちが吹替版でどのような魅力を見せるのかにも注目です。



配信開始を記念して、日本語吹替版キャストによるインタビュー映像をYouTubeにて初公開いたします。諏訪部順一、神谷浩史、浪川大輔、櫻井孝宏、寺崎裕香の5名がそれぞれ、「自身が演じたキャラクターの魅力」や「お気に入りのシーン」「収録中のエピソード」など様々な質問に回答。本作の見どころなども語っており、日本語吹替版をより一層楽しめるようなトークが満載です。



吹替版による新たな魅力が垣間見られるインタビュー映像になっていますので、本編とあわせてぜひご覧ください。



【インタビュー映像】https://youtu.be/lHTwP59GVFw











<作品概要>





『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』<全16話>(日本語字幕版/日本語吹替版)

U-NEXT独占で見放題配信中

https://video.unext.jp/title/SID0064936?rid=PR00643



【STORY】

日々お金に追われている家庭に育った女子高生・ゴーヤー。そんな彼女が新しく転校したのは、超お金持ちの子息ばかりが通う学校だった。目立たないように学校生活を送るゴーヤー。だが「F4」と呼ばれるイケメングループとトラブルを起こしてしまい…。



【出演】

ターム(道明寺司)役:ブライト Bright(Vachirawit Chivaaree)

ガウィン(西門総二郎)役:ウィン Win (Metawin Opas-iamkajorn)

MJ(美作あきら)役:ナニ Nani (Hirunkit Changkham)

レン(花沢類)役:デュー Dew (Jirawat Sutivanichsak)

ゴーヤー(牧野つくし)役:トゥ Tu (Tontawan Tantivejakul)



【日本語吹替版キャスト】

ターム(道明寺司)役:諏訪部順一(『テニスの王子様』シリーズ 跡部景吾、『呪術廻戦』両面宿儺)

ガウィン(西門総二郎)役:神谷浩史(『うる星やつら』諸星あたる、『ワンピース』 トラファルガー・ロー )MJ(美作あきら)役:浪川大輔(『ルパン三世』シリーズ 石川五ェ門、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』ナルシソ・アナスイ)

レン(花沢類)役:櫻井孝宏(『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』アバン、『おそ松さん』松野おそ松)

ゴーヤー(牧野つくし)役:寺崎裕香(『メイドインアビス 列日の黄金卿』ヴェコ、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』 クーデリア・藍那・バーンスタイン)

ほか



