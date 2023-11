[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグでは、1月7日(日)に行われる、ニッペM vs 日本生命(16時試合開始)、1月8日(月)に行われる、九州 vs ニッペM(12時試合開始)、京都 vs KA神奈川(17時試合開始)、各試合にて、ファンの皆様とTリーグ選手との交流の機会として、本番台での対戦を企画いたします。

対戦は、各試合の前に、実際にその後の公式戦で使用される本番台にて実施され、Tリーグ選手 vs 当選者のファンの皆さまのチームで、11点先取の1ゲームマッチでの対戦となります。(ファンの皆様のチームは1球ごと順番に交代とさせていただきます)



※本キャンペーンの当選者は「選手と対決」企画への参加権利を得ます。観戦チケットは別途ご自身でのご準備となります。当選してもチケットをお持ちでない方は企画に参加することはできませんので予めご了承ください。



<ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 三条シリーズ 選手と対決企画>

◆対象試合:

1. 1月7日 16:00(開場14:30) 【女子】日本ペイントマレッツ vs 日本生命レッドエルフ

2.-1 1月8日 12:00(開場10:30) 【女子】九州アスティーダ vs 日本ペイントマレッツ

2.-2 1月8日 17:00(開場10:30) 【女子】京都カグヤライズ vs 木下アビエル神奈川



◆会場:三条市体育文化会館 〒955-0083 新潟県三条市荒町2丁目1−3



◆募集数:各試合12名(合計36名)



◆申し込みページ (申し込みにはTidへの登録が必要となります ※無料)

https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=v50ebboja0x70mk



◆申込締切:12/17(日)23:59



◆参加賞:Tリーググッズ



◆持ち物:

・卓球ができる服装 ・卓球ラケット ・卓球シューズ



◆アンケートにお答えください:

・卓球歴 ・好きなチーム ・好きな選手



※当選者には12/19(火)以降にTidに登録してあるアドレスに入場方法をメールします。

※お申し込みの前に、ご登録のメールアドレスに間違いがないかをご確認いただき、ドメイン設定をご確認ください(「@tleague.jp」からのメールを受けられる状態か)。

※メールが届かないと思った時は、迷惑メールフォルダなどもご確認ください。

※当選・落選については、マイページで確認することも可能です。 https://tleague.jp/mypage/



