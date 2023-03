[株式会社ハピネット]











Photo: Hidekazu Maiyama



1984年に結成、シーンを席巻し、いまだフォロワーが後を絶たない伝説的ロック・バンド DEAD ENDが、1989年に発表したメジャー3作目となるアルバム「ZERO」が、待望の初アナログ盤化!最強メンバーによる圧倒的な演奏は余裕すら感じさせ、時に軽やかな解放感を表現するまでに到達、それまでのダーク&ヘヴィな世界観から、光、救済といったポジティブな暗示や、間口の広いポップな作風への進化は、当時のシーンに衝撃を与えたが、変化を恐れず唯一無二の音楽性を獲得した意欲作として、その後の日本ロックシーンに燦然とその名を残すことになるマスターピースがアナログ・サウンドで甦る。また、ここ数年のレコード人気再燃とともに入手困難な初期3作品のアナログ・リイシューも決定し、6月30日に同時発売!











2023年6月30日(水)発売

『DEAD END~The first four works~Vinyl Collection』

全4タイトル 完全生産限定アナログ盤/180グラム重量盤





1986年作品 1st ALBUM 「DEAD END / DEAD LINE」

LPアナログ盤/180グラム重量盤

品番:LHMV-2003 / POS:4907953265035 / 価格:¥6,000(税込)

【SIDE A】

01. Spider in The Brain

02. Frenzy

03. Back in The Shadows

04. The Awakening

【SIDE B】

01. Sacrifice of The Vision

02. Definitive Urge

03. Perfume of Violence

04. Beyond The Reincarnation

商品説明:

アグレッシブかつ鬼気迫る演奏、圧倒的なヴォーカルのカリスマ性により、唯一無二のダーク&ヘヴィな世界観をすでに確立。凄まじい殺気と緊張感あるサウンドがメタル/パンク/ハードコアの枠を飛び越え、当時のインディーズ史上最高売上を記録し、シーンに旋風を巻き起こした歴史的重要作。





1987年作品 2nd ALBUM 「DEAD END / GHOST OF ROMANCE」

LPアナログ盤/180グラム重量盤

品番:LHMV-2004 / POS:4907953265042 / 価格:¥6,000(税込)

【SIDE A】

01. Danse Macabre

02. The Damned Thing

03. Phantom Nation

04. The Godsend

【SIDE B】

01. The Red Moon Calls Insanity

02. Dead Man’s Rock

03. Skeleton Circus

04. Song of A Lunatic

商品説明:

メジャー進出によるサウンドプロダクション向上に伴い、攻撃性はそのままに洗練されたハイレベルな楽曲が

並び、メンバー4人の個性と技量のぶつかり合いが起こした化学反応による型破りなメタリック・サウンドが、

英国の『KERRANG!』誌でも高評価を獲得した傑作アルバム。





1988年作品 3rd ALBUM 「DEAD END / shámbara」

LPアナログ盤/180グラム重量盤

品番:LHMV-2005 / POS:4907953265059 / 価格:¥6,000(税込)

【SIDE A】

01. Embryo Burning

02. Junk

03. Night Song

04. Psychomania

【SIDE B】

01. Blind Boy Project

02. Blood Music

03. Heaven

04. I Can Hear The Rain

商品説明:

岡野ハジメをプロデュースに迎え、実験的アプローチと4人の個性が見事に結実。ますます強靭なリズム帯、硬質かつ色彩豊かなギター、狂気と知性を併せ持った歌詞の深淵さにより、情景が浮かんでくる楽曲群は中毒性があり、メタルの範疇から脱却しUKテイストも表出、最もプログレッシブながら聴きやすいという、ひとつの境地を極めたカテゴライズ不能な超名盤。





1989年作品 4th ALBUM 「DEAD END / ZERO」

2LPアナログ盤/180グラム重量盤

品番:LHMV-2006-7 / POS:4907953265066 / 価格:¥7,800(税込)

【SIDE A】

01. I Want Your Love

02. Sleep in The Sky

【SIDE B】

01. Baby Blue

02. So Sweet So Lonely

03. Crash 49

【SIDE C】

01. Trickster

02. Hyper Desire

03. Promised Land

【SIDE D】

01. I Spy

02. I'm in A Coma

03. Serafine

商品説明:

前作に続き岡野ハジメのプロデュースのもと、最強メンバーによる圧倒的な演奏は余裕すら感じさせ、時に軽やかな解放感を表現するまでに到達。ダーク&ヘヴィな世界観から、光、救済といったポジティブな暗示や、間口の広いポップな作風への進化は、当時のシーンに衝撃を与えたが、変化を恐れず唯一無二の音楽性を獲得した意欲作として、その後の日本ロックシーンに燦然とその名を残すことになるマスターピースである。



発売元:HAPPINET CORPORATION / Timely Records

販売元:HAPPINET CORPORATION











1.『DEAD END~The first four works~Vinyl Collection』 4タイトル同時ご購入で

「トートバック & ポストカード 1枚 」

・AMAZON.co.jp :「トートバック(ロゴ 白ver.) & ポストカード(A)1枚)」

・タワーレコード :「トートバック(ロゴ水色ver.) & ポストカード(B)1枚)」

・HMV(店舗のみ) :「トートバック(ロゴ水色ver.) & ポストカード(C)1枚)」

・ディスクユニオン :「トートバック(ロゴ水色ver.) & ポストカード(C)1枚)」

※トートバック 約W360xH370(平置きサイズ)

※HMV&BOOKS onlineでの4枚同時購入のご予約は受け付けておりません。











2.『DEAD END~The first four works~Vinyl Collection』 どれか1タイトルご購入で

「ポストカード 1枚」

・AMAZON.co.jp :「ポストカード(A)1枚)」

・タワーレコード :「ポストカード(B)1枚)」

・HMV :「ポストカード(C)1枚)」

・ディスクユニオン :「ポストカード(C)1枚)」

※ポストカード 写真 舞山秀一:「ZERO」制作当時の貴重なアザーカットを採用







※特典を確実に入手ご希望の方は、対象店舗にて締め切り日までにご予約ください。

※特典は、ご予約していただいた店舗にて商品引渡し時にお渡し致します。

※特典は数量限定に付きなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。











MORRIE

3/25(土) 高田馬場CLUB PHASE

4/1(土) 京都MUSE

4/2(日) 松山 iccai

4/29(土) 高田馬場CLUB PHASE

5/27(土) 高田馬場CLUB PHASE

https://twitter.com/nowherenobodygu



“CRAZY"COOL-JOE

“D runkard Ball” (“CRAZY"COOL-JOE、湊雅史、澄田健)

4/2(日) 荻窪TOP BEAT CLUB

9/28(木)京都 磔磔

9/29(金)梅田ムジカジャポニカ

9/30(土)神戸チキンジョージ

https://twitter.com/cooljoesbar





【インフォメーション】

・オフィシャルHP : http://dead-end.jp/index.html

・オフィシャルTwitter:https://twitter.com/DEADENDofficial



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/21-17:45)