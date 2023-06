[株式会社ウエニ貿易]

カレ~が特に食べたくなる季節を投票すると、抽選で各10名様にプロテインカレ~をプレゼント!!



革新的なプロテインやスポーツサプリメントを展開する株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜)が現在大好評販売中の「マイルーティーン カレー(うま激辛・中辛)」おいて、カレー記念日である6月2日(金)よりマイルーティーン公式InstagramとTwitterアカウントにて抽選で各10名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。(応募期間は6月11日(日)23:59まで)









■今日は#カレー記念日!『NO CURRY NO LIFE』プレゼントキャンペーン!

子供から大人まで大好きな国民食であるカレー。

横浜港開港とともにカレーが日本に入ってきたとされる記念すべき日に、大好評頂いている「マイルーティーン カレー(うま激辛・中辛)」の美味しさをもっと多くの方に知って頂きたく、プレゼントキャンペーンを実施いたします。







【応募期間】

2022年6月2日(金) 12:00から2022年6月11日(日)23:59分まで



【特典】

1食分(180g)のマイルーティーン カレー(うま激辛・中辛)のセットを抽選で各10名様にプレゼント致します。





■驚きの脂質量とレトルトカレー最大級の高タンパク質量を兼ね備えたプロテインカレー

ダイエットや健康の為に、厳しい食事管理や制限をしている人たちの「気にせずに食べたい!」「もっと食べたい!」そんな思いと叫びを商品化したカレーです。マイルーティーンカレーは、タンパク質を1食分(180g)あたり37.2g*をしっかり補給出来る事に加え、減量期やダイエットする上で注目したい脂質量も驚きの6.8g*に抑え、美味しさと高スペックを兼ね備えたタンパク質高配合のプロテインカレーです。新発売したうま激辛は、青唐辛子とハバネロをブレンドし、中辛では満足できない激辛好きの方にもおすすめなコクとキレのあるチキンカレーです。(* 中辛/栄養成分表示)









■商品名:マイルーティーン カレー うま激辛 / マイルーティーン カレー 中辛

■形態 :レトルトカレー

■内容量:各180g

■価格 :各650円(税込)

■販売先:全国の総合スーパー、スポーツショップ(一部店舗を除く)「MY ROUTINE ONLINE SHOP」(https://www.myroutine.jp/ ) MY ROUTINE 楽天市場店 、Amazon

■販売者:株式会社ウエニ貿易

■製造者:サンハウス食品株式会社(ハウス食品系列)

■お客様からのお問い合わせ:0120-487-402







参考資料







動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日が過ごせるよう応援するブランド。





プロテインを中心にコラボ商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合のプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。





MY ROUTINE ブランドサイト:https://www.myroutine.jp









株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において業界ナンバーワンのシェア(※)を持っています。

輸入卸として長年培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業も展開。フレグランスではサムライやジャガー、グレの総代理店を務める一方、メーカーとして

アクア シャボン ブランドの開発や、多方面の一流タレントと商品を共同開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。(※自社調べ)



https://prtimes.jp/a/?f=d25284-1220-cf4f559d09e5a7a2e754e85a52cbd82a.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-15:16)