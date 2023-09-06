バンザイ カミオンカスタム CN8100 BANZAIの取り…
［ファインピース / FINE PIECE］
【補助金申請無料サポート 対象商品※】自動車の整備機器・用品・システムがネットでお得に仕入れできる業者向け卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」
バンザイ カミオンカスタム CN8100 BANZAI
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バンザイ カミオンカスタム CN8100 BANZAI
業界最速3分55秒のスピード洗車！
製品詳細
製品名：カミオンカスタム
型式：CN8100
特徴：トラック・バス専用大型洗車機
仕様：本体寸法：5,000W×5,230H×2,400Lmm
業界最速の3分55秒のスピード洗車を実現。車高判断センサーを標準搭載し、2トン/4トン/10トンを自動判別。操作性や洗浄能力、節水能力を向上した大型車用門型洗車機です。バスを洗車する際の動線を考慮し、オプションにて左側に操作パネルを配置し、バス用の操作シートをご用意。
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【補助金での購入をサポートしています】
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・整備機器・カー用品のキャンペーン情報
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次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
イギリス発祥のAグレーズは、欧州にてガラスコーティングからポリマーコーティングへトレンドが10年以上前から移る中、高い技術と品質でマーケットを牽引し、大手カーメーカー・飛行機メーカー・米軍・新幹線など、多方面での採用が進んでいます。
年間150商品以上を使用している家系洗車/よしさんのAグレーズ動画
https://youtu.be/GpJXdlqVWO0
今までにない撥水！クリスタルビジョン
https://youtu.be/FOPikjO2UcY
【メカドルゆき×塚本ナナミ コラボ製品】
米軍、飛行機でも採用！一番人気のガラス撥水。
https://youtu.be/0vqXqjaiFA0
商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-crystalvision
英国王室やフランスの新幹線も採用！次世代ポリマーコーティングシャンプー
https://youtu.be/BKHuljEiHog
商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-coatingchampoo
メカドルゆきのＡグレーズコーティング動画
https://youtu.be/Ub5FExp9QjE
次世代ポリマーコーティング 施行動画
https://youtu.be/QFDW18mm2is
エフディエム 3WAY多機能ADASリフト
エフディエムの3WAY多機能ADASリフトとは、これからのADAS 先進安全自動車の整備に必須となる「ジグ修正・フレーム測定」「ホイールアライメント調整」「エーミングサポート」の三つの機能を一台のリフトに完備した次世代整備機器となる。
エフディエムでは、2022年3月4日、法改正案が閣議決定され遂に自動運転「レベル4」が解禁され、2024年10月からのOBD検査（車検）が目前に迫る中、今後自動車に導入される先進運転支援システム（ADAS）に採用されるセンサー類のキャリブレーションの前提条件として必要となる機能を網羅した「3WAY多機能ADASリフト」の導入を通して、補修・車体整備業界の維持発展に寄与するとともに、安全な自動運転社会の実現に貢献することを目指しています。
【メカドルゆき】ジグって難しい..? R35 GT-Rを3WAYリフトにマウントしてみた！
https://youtu.be/fkSV7WWifMA
エーミングの前提条件!? 3WAY多機能ADASリフトが実現する時短エーミング
https://youtu.be/z0HDsnMXG90
エフディエム ３WAY多機能ADASリフト
オールインワンのジグ修正・フレーム測定 × ホイールアライメント調整 × エーミングサポート
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_3way
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
今話題！100Vで使えるスタッド溶接機 ウルトラスポットNANO
高い操作性と性能を兼ね備えた車体整備業者向けの注目商品。
100Vなのに、しっかりとした引き出し・粗だし・ヘコミ修理ができ、裏焼けも防止する優れもの！
【メカドルゆき】初めてスタッド溶接でへこみ修理をやってみた！
https://youtu.be/tcygCE3Vh9U
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_nano
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=441
楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/10000173/
アマゾンからのご購入：https://www.amazon.co.jp/dp/B0974GX2X1
全自動フロンガス回収再生装置 A/Cサービスステーション
エフディーエム HUBER（フーバ）DUAL NF34NP（R-1234yf・R-134a兼用）
＜FDMフロンガス全自動ガス回収・充填装置の特長＞
・エンジンをかけずに全自動でエアコンガスクリーニングが可能。
・回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現。
・特定不活性ガス（新基準）であるR-1234yfは、134aと比較して高額なので、新車での導入が進む中、回収・再生機の導入が必要となります。
回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現！
https://youtu.be/lAxwXYcr3j4
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/huber
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=224
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FDM スーパープント 超高張力鋼板対応 水冷式スポット溶接機
最新モデル 3(C型ガン, X型ガン, 片面ガン) + 1(スタッド溶植) + Newディスプレイ
今後採用される新しい鋼板に対応するために必須となる電流・加圧を備えた最上位モデル。
超高張力鋼板に対応！加圧・電流が最大スペックのスポット溶接機「スーパープント」
https://youtu.be/bN2K14_-mZ4
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/superpunt
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=998
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ニチコン（nichicon）省スペース型電気自動車急速充電器（EV・PHV用）
ニチコン（nichicon）の急速充電器はここがすごい
・省スペース型設置場所が小さくて済むため、狭いところにも設置の可能性が広がります。
・従来より本体容積が小さく重量が軽いため、設置工事が従来と比較して安価にできます。
・10kW・25kW・35kW・50kWは、低圧受電範囲で設置可能。CHAdeMO方式を採用。
ニチコン（nichicon）製品についてはこちら
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=365
補助金活用の相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
https://www.subsidyassociation.com/
複合住宅などへの導入の相談窓口（スマートモビリティ協議推進協会）
https://www.smartmobilityjapan.com/
高圧受電設備 キュービクルの設置も対応しています。
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=410
高圧受電設備キュービクルとは、高圧で受電するための機器一式を金属製の箱に収めた設備で、電力会社から供給された電気を、需要家の負荷設備の仕様に合った電圧・周波数に変換し、安全・安定的に供給することを目的に設置されます。
【ファインピース株式会社】
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14
公式サイト：https://ja.finepiece.global/
ECサイト：https://finepiece.delivery/
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【コラボYouTube動画】
日本で一番有名な女性整備士 メカドルゆき
https://www.mechadol.com/finepiece
【取り扱いブランド】
BOSCH一次代理店、DRIVISION Japan販売元、Amino Care Japan販売元、カフェデイタリア総輸入元、ProADAS輸入元、John Bean代理店、TECOアライメントリフト輸入元、テルモメカニカ輸入元、コンパクトミグ総輸入元、チェボラ代理店、スーパープント輸入元、FDM HUBER、TECO代理店、DR輸入元、TENZI総輸入元...
【グループ企業・関連団体】
■カスタマークラウド株式会社
https://www.customercloudcorp.com/
■AMS 自動車整備補助金助成金振興社
https://www.subsidyassociation.com/
■SSO スマートカー安全機能保証協会
https://www.smartcar-safety.com/
■外国人整備士 .com
https://www.seibi-hr.com/
■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンター
https://www.aama.support/
■ASA オートアフターマーケット再興戦略基盤
https://www.autoaftermarket.vision/
■EVアフターマーケット振興社
https://www.evaftermarket.institute/
■スマートモビリティ協議推進協会
https://www.smartmobilityjapan.com/
■シングルマザーこそ輝く未来をつくる会
https://www.singlemotherjapan.com/
■ESG/SDGs導入支援機構
https://www.esgsdgs.jp/
【関連ブランド】
■FDM - エフディエム
https://www.fdmtool.com/
■DRIVISION Japan - ドリビジョン ジャパン
https://www.dri-vision.com/
■ポーランド最大手の洗車ブランド テンジ
https://www.tenzi.jp/
■次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
https://www.a-glaze.com/
【エフディエム 人気製品】
■3WAY多機能ADASリフト - ジグ修正機
https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
■ウルトラスポットNANO - スタッド溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=441
■スポットカッター Star4 - 超高張力鋼板対応ドリル
https://finepiece.delivery/list.php?keyword=Star4
■コンパクトミグ C201 - 半自動溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=27
■フーバ - R-1234yf対応 全自動エアコンガス回収機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=181
■ヘッドライトテスター Top Auto
https://finepiece.delivery/product.php?id=1039
【自動車整備・鈑金塗装機器】
■エーミング機器
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=49
■半自動溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=58
■スポット溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=57
■アライメントテスター
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=46
■ジグ修正・フレーム測定機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=163
■三次元計測器
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=382
■塗装ブース
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=155
■樹脂溶接機・窒素シールドプラスチック溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=149
■フロン/冷媒回収機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=68
■洗車・コーティング用品
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=16
■インパクトレンチ
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=41
【メカドルゆき】ファインピース製品を使ってみた！
https://youtu.be/iVL8aRPsZSk
【推奨エーミングツール】
・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット スズキ複眼カメラ用ターゲット
https://finepiece.delivery/product.php?id=1031
・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット ダイハツスマアシ3（前期）カメラエーミング用ターゲット
https://finepiece.delivery/product.php?id=1040
https://youtu.be/u2r5fVLOELk
【補助金での購入をサポートしています】
自動車整備補助金助成金振興社（AMS）
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対象機種：エーミング機器、アライメントテスター、塗装ブース、リフト、フレーム修正機・測定器、レッカー、洗車機、車検検査ライン、タイヤチェンジャー、その他各種自動車整備機器、等
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【最大8,000万円もらえる！】自動車整備工場が使える補助金・助成金セミナー
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事業再構築補助金の内容が2023年から大きく変化！注目の産業構造転換
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企業プレスリリース詳細へ （2023/09/06-10:16）
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