[マリオット・インターナショナル]

特別なクリスマス&年末年始を大切な方と過ごしませんか





マリオットグループが展開する次世代型ライフスタイルホテル「アロフト大阪堂島」(大阪府大阪市北区堂島浜2-1-31、総支配人:ニジャド・ファレス)は、1年の締めくくりにぴったりのスペシャルなクリスマスディナーブッフェを12月24日(土)、25日(日)の2日間限定で開催いたします。また、年始にふさわしい朝ごはんで新年を迎えてもらいたいという思いから、2023年1月1日 ~ 3日の3日間、通常の朝食ブッフェに加え、紅白かまぼこや黒豆といったおせち料理をご用意いたします。アロフトの代名詞ともいえる音楽ライブ「Live@Aloft」もスペシャルバージョンで開催。スタイリッシュかつ遊び心満載の館内で、おいしい楽しい年末年始をご堪能ください。



■クリスマス限定ディナーブッフェを開催

The WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)は、開放的かつ、カラフルなデザインが特徴で、館内に一歩入った瞬間ワクワクすること間違いなしの遊び心あふれるレストランです。料理人として豊富な経験を誇るHyun Joseph(ヒョン ジョセフ)シェフが新鮮な地元の食材を使い、目でも舌でも楽しめる独創性あふれるメニューでおもてなしします。12月24日、25日のクリスマス期間は、ジューシーなローストビーフやブッシュドノエルといったクリスマスならではのメニューを取り入れた限定ディナーブッフェを開催します。ワインやビール、スパークリングワインフリーフローを存分に楽しめるフリーフローも追加料金でお楽しみいただけます。クリスマスの夜を彩るゴージャスな料理で聖なる夜をご堪能ください。



〈The WAREHOUSE クリスマス限定ディナーブッフェ 概要〉

期間:2022年12月24日(土)~ 25日(日)

場所:アロフト大阪堂島 1階レストラン「The WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」

営業時間:17:30 ~ 21:00(L.O. 20:30)

料金:5,500円(税サ込)

ドリンクバー付き:

- スパークリングワインフリーフロー +2,000円(税サ込)

- ジュースバー +500円(税サ込)



※メニュー

- グリーンリーフサラダ

- パテドカンパーニュ

- 鮮魚の香草焼き アメリケーヌソース

- ローストビーフ 赤ワインソース

- チキンガランティーヌ

- 10種類のスティームベジタブル

- ジャーマンソーセージとレンズ豆の煮込み

- ペンネポモドーロ

- ピッツァモルタデッラ

- Tommysブッシュドノエル



ディナーブッフェの予約はこちら: https://www.tablecheck.com/en/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve



■LiveAloft クリスマスライブを開催

国内外のアーティストをゲストに招き、多種多様なライブをお届けしているアロフトライブ。12月24日、25日のクリスマスはスペシャルバージョンで開催いたします。カリスマ性あふれるギタリスト、川久保善竹がサンタに扮し、クリスマスミュージックを雰囲気たっぷりに生演奏します。



【川久保善竹(guitar) プロフィール】

佐本博氏、稲垣稔氏にクラシックギターを師事。14歳:日本ギターコンクール中学生の部金賞、17歳:同コンクール高校生の部銀賞を受賞。2001年渡米、バークリー音楽大学で学ぶ。2022年より多数のCM、映画音楽等のレコーディングに参加。 現在はStudio Sizzle代表、様々なジャンルの音楽制作に携わる。



■開催概要

期間:2022年12月24日(土)~ 25日(日)

場所:アロフト大阪堂島 1階バー「W XYZバー / W XYZ Bar」

営業時間:20:00 ~ 22:30

*入場無料



■LiveAloft カウントダウンライブを開催

12月31日から新年にかけてカウントダウンDJライブを開催いたします。 Miles Woodroffe(通称「MileZ」)は、大阪を拠点に、テクノ、ブレイクビーツ、UKガレージ、ヒップホップなど、幅広いジャンルで活躍するDJ。手が届きそうなほど近くで繰り広げられるパフォーマンスはドキドキわくわくの連続。会場にいる皆さんで一緒に心躍る音楽を楽しみませんか。



【Miles Woodroffe(通称「MileZ」) プロフィール】

ロンドン出身のDJ/イラストレーター/デザイナー。Fullhouseのグループの一員として、サーカス大阪で毎週パーティーを主催。世界中のDJとも交友が深く特にConducta、Skin on Skin、Jael、Sam Tiba、Tohjiなど、多くのアーティストのサポートも経験。音楽シーンだけでなくデザインやファッションのシーンでも活躍中。モノトーンのマンガ、ファッション、ビデオゲーム、ポップアートを繊細に表現したブランドDLRSを立ち上げ、ファッションと音楽を融合して両シーンを盛り上げている。



■開催概要

期間:2022年12月31日(土)

場所:アロフト大阪堂島 1階バー「W XYZバー / W XYZ Bar」

営業時間:20:00 ~ 00:30

*入場無料



■新年3日間限定でおせち料理を小鉢でご用意

玄米やコーンといったシリアルやドライフルーツが楽しめるシリアルバーが好評のThe WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)の朝食。新年1月1日~3日の3日間限定で、紅白なますや黒豆といったおせち料理をご用意いたします。子孫繁栄、無業息災などの意味をもつおせちを味わいながら、新年をお迎えください。



〈The WAREHOUSE 新年3日間限定でおせち料理 概要〉

期間:2023年1月1日(日)~ 3日(火)

場所:アロフト大阪堂島 1階レストラン「The WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」

営業時間:07:00 ~ 11:00(L.O. 10:30)

料金:3,025円(税サ込)

※メニュー

- 紅白かまぼこ

- 紅白なます

- 黒豆

- 栗きんとん紅あずま甘露煮

- 雑煮(白味噌)

*通常の朝食メニューも提供いたします





■「THE WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」 概要





季節のフルーツやシリアルなどが並ぶ“シグネチャー・シリアル・バー”をはじめ、一日のスタートにぴったりな充実の朝食、栄養やスタミナをテーマにした国際色豊かな日替わりランチ、そして一日の終わりには自分へのご褒美に、おすすめのワインとそれによく合うお料理を。宿泊ゲストだけでなく、地元の方々もお楽しみいただけるコンテンポラリーで遊び心あるデザイン&レイアウトが魅力のオールデイダイニング。イタリア製のカラフルなテーブルウェアなど、フォトジェニックな場所を探してみるのもおすすめです。



営業時間:

朝食:07:00 ~ 11:00 (L.O. 10:30)

ランチ:11:30 ~ 15:00 (L.O. 14:00)

ディナー:17:30 ~ 21:00 (L.O. 20:30)

*定休日:月曜日・火曜日・水曜日

・席数:98席



■「W XYZ Bar /W XYZ バー」 概要





「音楽を愛する人たちのソーシャルシーン」をテーマにしたカフェ&バー。くつろぎの午後のひとときには、コーヒーや紅茶でくつろいだり、好みのレコードを選んだり、アコースティックギターやキーボードに挑戦したり、プールゲームを楽しんだり、仲間とほっとする時間を過ごせます。バータイムにはきらびやかな照明に変わり、一気にライブムードに!現在のアロフト大阪堂島の地にあった堂島米会所にインスパイアされたトリビュートカクテルなど艶やかなドリンクと音楽を楽しむことができます。



営業時間:

17:00 ~ 23:00(L.O. 22:30)

・席数:40席



■アロフト大阪堂島 概要

大胆なデザインとスタイリッシュなインテリアで統一された全 305 室の客室は、ブランドの特徴であるロフトレイアウトを採用し、1Fエントランス、ロビー等の共用部、レストラン、バーは天井高5.5m(設備機器下3.8m)の高さを活かした開放感のある空間でお客様をお迎えいたします。全客室には高速無料Wi-Fi、USBポート、55インチの薄型フルHDテレビ、レインフォールシャワーヘッド付きウォークインシャワー、特注のdrybar(ドライバー)バスアメニティと、最先端のテクノロジーを完備しております。ホテルのダイニングおよび共有スペースは、お客様同士の間で思いがけない友情が生まれたり、革新的で先見性のあるアイデアが交換されたりするような、活気に満ちた自由な雰囲気が特徴です。オールデイダイニング The WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)は、セミオープンキッチン、特製のシリアルバー、ビュッフェカウンターを備え、国内外の多様な料理をご提供します。また、ロビーから続くシックなRe:mix(SM) lounge(リミックス ラウンジ)とW XYZ(R) Bar(ダブリュ エックス ワイ ズィー バー)はホテルのソーシャルシーンの中心をなすエリアとなっており、おつまみやビリヤードを楽しんだり、アロフトのシグネチャーカクテルを飲みながら、アコースティックライブからクールなDJミュージックまで、様々な音楽をお楽しみいただけます。テイクアウト専用ショップRe:fuel by Aloft(SM)(リフューエル バイ アロフト)では、サラダ、サンドイッチ、スナック菓子、コーヒー、ジュースなど、新鮮なメニューをグラブ&ゴースタイルでご提供します。エクササイズルームのRe:charge(SM)(リチャージ)は明るく広々としたスペースにカーディオ機器およびウエイト・トレーニング機器を備えており、ご旅行中でもいつものトレーニングを継続していただけます。



◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja





