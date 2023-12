[株式会社TBSテレビ]

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、デビュー9年目を迎えたSEVENTEENが、2023年5月28日(日)に開催した『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 東京ドーム』ファイナル公演をクリスマスイブ12月24日(日)午後9時にテレビ初独占放送する。







記念すべきドーム初のファンミーティングのテーマは'LOVE'。オープニングからキュートなハートのモチーフが付いたトロッコに乗り込み、「Run To You(Japanese Ver.)」を歌い上げながら、愛情溢れる表情で手を振ったり、ハートマークを届けたり、思い思いのパフォーマンスでCARAT(ファン)との触れ合いを楽しむ。続くライブパートでは優しい歌声と美しいフォーメーションダンスで魅了する「My My」や、トキメク恋心をリアルに表現したラブソング「Oh My! (Japanese Ver.)」などスイートな楽曲を情感込めて歌唱し、CARATの胸を躍らせる。さらには、HOSHI、DK、SEUNGKWANで構成されたスペシャルユニットBSS(ブソクスン)が2月にリリースしたアルバム『SECOND WIND』のタイトル曲「Fighting(Feat. Lee Young Ji)」をVERNONのフィーチャリングで日本初披露する。まるでミュージカルのような3人の楽しい掛け合いにも注目したい。



ファンミーティングの醍醐味と言えばメンバーの素顔が垣間見られる楽しいゲームパート。「ハート獲得大作戦!」というテーマで様々なミッションにチャレンジし、一番多くハートを獲得したメンバーには「LOVE KING」の称号が与えられる。これまでの歴史を振り返るクイズコーナーやチームに分かれて風船を使ったゲームなどで盛り上がり、最後は障害物競走のようなピンポン玉運びに大はしゃぎ。果たして最高の栄誉に輝くのは?



最大の見どころは、2023年4月にリリースし累計600万枚以上というK-POP史上初のアルバム最多販売記録を打ち立てた10thミニアルバム『FML』のタイトル曲「F*ck My Life」の初披露である。苦難の状況から抜け出すために闘う“希望”が盛り込まれたレトロなヒップホップ・ビートに、CARATの心温まるコールが重なり、特別な空間を生み出した。



聖なる夜にお届けするSEVENTEENの愛が詰まったファンミーティングで、ぜひ最高のパーティーを楽しんでいただきたい!



【収録:2023年5月28日(日)東京ドーム】



■放送概要

『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 東京ドーム』





〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」



〈放送日時〉

2023年12月24日(日)午後9:00~午後11:25【テレビ初独占放送】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2809/



■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 東京ドーム』のテレビ初独占放送を記念し、キュートなラブレタータオルと大人気のフォトカードをセットで50名様にプレゼントする。

【応募詳細】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/seventeenpre_202311/



●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)、J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービスなどでご覧頂けます。



