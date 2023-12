[株式会社ブックウォーカー]

宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』が1位を獲得!総合ランキングTOP10作品の1,000冊プレゼントも応募受付開始!



株式会社ブックウォーカー(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:森田岳)が運営する日本最大級の読書コミュニティー「読書メーター」は、年間おすすめ本ランキング「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」を発表しました。読者投票の結果で決定した、”本好き”が選ぶ、1年で最もおすすめしたい1冊のランキングです。また、ランキング発表を記念して、総合ランキングTOP10にランクインした作品の電子書籍を各100冊、合計1,000名様にプレゼントするキャンペーンも開始しました。







▼本好きが選んだイチオシの1冊「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」

https://bookmeter.com/specials/bookmeter_of_the_year?track=pr



●“本を愛する”読者が集う「読書メーター」で今年のイチオシの1冊が決定

「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」年間総合ランキングTOP10を発表。

"本好き"が選ぶ年間総合ランキングとして、今回から読者様の投票で大賞・順位を決定しました。



特設ページでは、TOP10の作品をあらすじと読者レビューとともに紹介。

また、12月6日に先駆けて発表した、シリーズ部門、エッセイ・ノンフィクション部門、ライトノベル部門の年間おすすめ本ランキングTOP3も紹介しています。



▼本好きが選んだイチオシの1冊「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」

https://bookmeter.com/specials/bookmeter_of_the_year?track=pr





●ランキング発表記念!1,000冊プレゼントキャンペーンも実施!



「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」の結果発表を記念して、総合ランキング10位までの作品をそれぞれ100名様、合計1,000冊プレゼントキャンペーンを実施します。



応募は12月25日(月)12:00まで。詳細は応募ページをご確認ください。

本好きが選んだ今年のイチオシ作品を読めるチャンスです。応募お待ちしています。



▼1,000冊プレゼントキャンペーン応募ページ

https://media.bookmeter.com/2023/12/bookmeteroftheyear-gift.html?track=pr





●本好きが選んだイチオシの1冊、第1位は『成瀬は天下を取りにいく』



総投票数 6,773票で1位に選ばれた作品は、宮島 未奈『成瀬は天下を取りにいく』です。

投票では「読書メーターでも天下を取ってほしい」など読者から熱いコメントとともに票が集まりました。

宮島さんから受賞コメントも届いています。



■受賞コメント

「投票してくださった皆さまに感謝申し上げます。

『成瀬は天下を取りにいく』は無名の新人のデビュー作として、今年の3月に発売しました。果たしてわたしの作品がどのように受け止められるのか、自らも本好きの一人として、とても気になっていました。

ふたを開ければ半年で10万部を達成。主人公の成瀬あかりにはたくさんのファンがつきました。これも読メユーザーの皆さまがクチコミで広めてくださったおかげです。

来年の1月には続編となる『成瀬は信じた道をいく』が発売となります。パワーアップした成瀬をお楽しみください。」



2位には青山 美智子『月の立つ林で』、3位には辻村 深月『この夏の星を見る』がランクイン。

総合ランキングは以下の通りです。詳細は、ぜひ読書メーターの特設ページをご覧ください。



■年間おすすめ本 総合ランキング

1位『成瀬は天下を取りにいく』宮島 未奈 (新潮社)

2位『月の立つ林で』 青山 美智子(ポプラ社)

3位『この夏の星を見る』辻村 深月(KADOKAWA)

4位『しろがねの葉』千早 茜(新潮社)

5位『木挽町のあだ討ち』永井 紗耶子(新潮社)

6位『名探偵のままでいて』小西 マサテル(宝島社)

7位『リバー』奥田 英朗(集英社)

8位『無人島のふたり: 120日以上生きなくちゃ日記』山本 文緒(新潮社)

9位『川のほとりに立つ者は』寺地 はるな (双葉社)

10位『ゴリラ裁判の日』須藤 古都離(講談社)



●ノミネート20作品の熱いコメントを紹介



投票では、1位作品に限らずどの作品にも読者さんからのイチオシ作品への応援コメントが多く集まりました。

読書メーターのブログでは、ノミネート20作品の応援コメントを紹介しています。



▼応援コメント紹介ブログ

https://media.bookmeter.com/2023/12/bookmeteroftheyear-cheering-comment.html?track=pr



――――



●本好きが選んだイチオシの1冊「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」

【URL】https://bookmeter.com/specials/bookmeter_of_the_year?track=pr



●ランキング発表記念!1,000冊プレゼントキャンペーン

【URL】https://media.bookmeter.com/2023/12/bookmeteroftheyear-gift.html?track=pr

【プレゼント】「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」総合ランキング1~10位作品 各100冊

【応募期間】2023年12月13日(水)12:00~12月25日(月)12:00

【応募条件】読書メーターの会員登録(無料)

※電子書籍を読むにはBOOK☆WALKERアカウント登録(無料)が必要です



●「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」ノミネート20作品 応援コメント紹介

【URL】https://media.bookmeter.com/2023/12/bookmeteroftheyear-cheering-comment.html?track=pr







読書メーターについて:

読んだ本・読みたい本など、状況に分けて書籍を登録、読書量をグラフで記録管理できるアプリ・webサイト。

読書習慣の維持、向上はもちろん買い忘れや二重買い防止などにも効果的。

さらに、日本最大級の書評・レビューサイトとして、本の感想・レビューやユーザーとの交流を通じて、読書の幅を広げ、読書をより一層楽しくするサービスです。

【URL】https://bookmeter.com/



「BOOK☆WALKER」とは:

2010年にサービス提供を開始し、2022年12月に12周年を迎えた総合電子書籍ストアです。

現在1,400社以上の出版社との取引があり、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品120万点以上を配信しています。

単品販売と併せてマンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ラノベなどの作品を手軽に楽しめるサブスクリプションサービスや、1人1日10分だけ対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子ならではの形での読書体験も提供しています。



株式会社ブックウォーカーについて:

2005年12月設立。書籍・電子書籍を主領域に、「出版文化からイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げるKADOKAWAグループのデジタル戦略子会社です。総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の運営、国内40以上の電子書籍サービス事業者に向けた取次事業、NTTドコモ社との協業事業「dマガジン」「dブック」の開発・運営、「ニコニコ漫画」「読書メーター」などのメディアサービスの運営など、電子書籍全般に関する事業を展開しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/14-23:40)