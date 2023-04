[株式会社ロフト]

ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、母の日をはじめ、身近な女性たちに贈るユニークなギフトをご紹介します。また、オンラインストアでは「Mother's Day Gift Guide 」<https://www.momastore.jp/shop/r/r0903/>も登場し、お客様のギフト選びをサポートします。







※上記画像は参考商品も含まれます。





販売店舗 ※店舗により取扱い商品が異なります。



-MoMA Design Store オンラインストア <https://www.momastore.jp>



-MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



-MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通

三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1階

075-253-6450



-MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4F

06-6282-6214



-MoMA Design Store at ロフト

ショップインショップ: 池袋、渋谷、銀座、札幌、仙台





販売商品一例







草間彌生:オブジェ PUMPKIN

税込価格 各¥24,200

イエロー:https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608072001/

レッド :https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608072018/



アーティスト、草間彌生の代表的なモチーフのひとつ「PUMPKIN」のオブジェ。手のひらサイズなので、お土産やギフトにも喜ばれるアートピースです。





Curlie ガラスベース





税込価格 ¥33,000

https://www.momastore.jp/shop/g/g7332738935099/



ツヤツヤとした特大キャンディのようなラウンドシェイプのガラスの花瓶。特徴的なイエローのストライプはハンドペイントのため、一つ一つ風合いが異なります。ソフトな丸みのある形と大胆なストライプのコンビネーションは、どの部屋に置いても注目を集める中心的なアイテムになるでしょう。





バイカラー 扇子





税込価格 各¥3,300

画像左)パープル/ピンク:https://www.momastore.jp/shop/g/g4528708277327/

画像左から2番目)ライトグリーン/パープル:https://www.momastore.jp/shop/g/g4528708277341/

画像なし)サックス/グリーン:https://www.momastore.jp/shop/g/g4528708277334/

※画像右・右から2番目のカラーはお取扱いございません。



1585年に近江八幡で創業した約400年以上の続く西川庄六商店の扇子。骨と扇面の2色使いの色合わせが楽しいモダンなデザインは、気の利いたギフトとして喜ばれます。











All Very Goods バンダナ

税込予価 各¥4,730

画像上・左)Simon/Combs 上・右)Little George

画像下・左)To Market 下・右)Oak Bluff s and Other Beaches

※5月上旬入荷



「表現力を大切に」を基本理念に掲げる、ワシントンDCを拠点とするブランド、All Very Goods(オール・ベリー・グッズ)。そのデザインは文化の多様性を意識しており、この4種類のグラフィックでカラフルなバンダナのように、特にアフリカ系の文化や人々を称えています。





ミチクサ ベース

税込価格¥2,420

クリア:https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608086022/

フューシャピンク・ターコイズ・スモーク:※4月下旬以降入荷



忙しい毎日の中にちょっとした息抜きをプレゼントしてみませんか?「道端の花」「野の花」「みちくさをする」の意味の「MICHI-KUSA」と名付けられたフラワーベース。道端の小さな花を机など、身近な場所に飾って日常を彩ります。









Baggu ランチバッグ ストライプ

税込価格¥7,700

https://www.momastore.jp/shop/g/g4580676199445/



ランチやスナック、ビールやソーダを冷えたまま持ち運べる、Bagguの保冷ランチバッグです。100%リサイクルナイロンのリップストップ生地やペットボトルを使ったポリフィル(中綿)といったアップサイクルした素材を使用していて、エコやサステナビリティを意識したギフトも素敵です。





画像左)Omar/Raawii カラフェ ストロングコーラル

税込価格 ¥13,750

https://www.momastore.jp/shop/g/g5713865002465/

画像中)Omar/Raawii ボウル ラージ エレクトリックブルー

税込価格 ¥19,250

https://www.momastore.jp/shop/g/g5713865002328/

画像右)Omar/Raawii ベース ピンク

税込価格 ¥18,700

https://www.momastore.jp/shop/g/g5713865002526/



※オンライン限定15%Offセール対象アイテム <2023/5/8 午前11時まで>

ポルトガルで手作りされたこのOmar/Raawiiコレクションは、家中どこでも使える多機能なオブジェです。果物を入れたり、玉ねぎやニンニクなどの食材を入れたり、お菓子を盛ったり、日用品を入れたりと、様々な用途でお使いいただけます。











ジョージア・オキーフ:Hibiscus ラミネート加工フレーム付ポスター

税込価格¥66,000

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608308230/



MoMAに作品を収蔵するアーティスト、Georgia O’Keeffe(ジョージア・オキーフ)の『Hibiscus with Plumeria』(1939年)の複製画を使用しています。埃や紫外線から保護するラミネート加工が施され、サステナブルな森林で育ったアッシュ材のフレームに収められています。







カラフル プランターカバー 3個セット

税込価格¥6,930

※4月下旬入荷



Remember(リメンバー)が手がけたティールグリーン、オリーブ、ピンクの落ち着いた色彩のプランターカバーは、窓辺やバルコニー、キッチンでシンプルなカラーバリエーションを楽しめます。







Notabag バッグ&バックパック リサイクル コーンフラワー

税込価格¥4,070

※4月下旬入荷



トートバッグにもリュックにもなるポータブルバッグの「Notabag」から、再生PET素材の鮮やかなカラーが新しく登場しました。小さく収納したBag&Backpackをポケットに潜ませ、手ぶらで買い物に出掛けましょう。





3D DIY バード コマドリ



税込価格¥2,750

https://www.momastore.jp/shop/g/g8436043721015/





この3D DIYキットを組み立てて、紙から自分だけの鳥を作りましょう。バードウォッチャー、折り紙ファン、クラフトマニアの皆様へのギフトにもおすすめです。









画像左)Annika Inez ハートフープピアス





税込価格¥55,550

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608308346/

画像右)Annika Inez ネックレス ラージ





税込価格¥46,200

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608308377/



Annika Inezのアクセサリーは、彼女の育ったスウェーデンの広々とした風景と、現在拠点としているニューヨークの混沌とした喧騒の2つの世界の並置からインスピレーションを受けています。Inezは、調達、生産、パッケージングにおいて、持続可能な方法に取り組んでいます。また彼女は、ニューヨークの個々のジュエラーや職人、そして海外の職人やデザイナーの小さな労働力と協力し、一つひとつの作品を手作業で作っています。ハートコレクションを1点購入するごとに、Inezは慈善団体「Choose Love」を通じて、難民の家族に温かい食事を1食分寄付しています。







ルイーズ・ブルジョワ:ジップポーチセット Spirals





税込価格¥2,420

※5月上旬入荷



MoMAが収蔵するアーティスト作品の複製が1つずつプリントされたポーチセット。洗面用具、化粧品、事務用品、画材、日用品などの持ち運びに便利なので、ちょっとしたギフトに。







About MoMA Design Store





MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。



公式Instagram: @momastorejapan

===================

