株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、 代表取締役社長:文 智秀(ムン ジス)]は共同プロジェクトとして 2022年12月に「冒険企画局」が企画・開発を行っている「テーブルトークRPG(以下、 「TRPG」)」の2大タイトル『インセイン』と『シノビガミ』の新シナリオ各1本をリリースいたします。

また、この新シナリオを使った“TRPGのプレイ記録”=「TRPGリプレイ」の投稿コンテストを実施いたします。 株式会社ゲームオンは、この「TRPGリプレイコンテスト」に協賛いたします。







■TRPGの企画・開発を手掛ける「冒険企画局」との共同プロジェクト

TRPGは、ファンの皆さんと一緒に「遊び」、「笑顔」を共有するエンターテインメントです。

そんなエンターテインメントを長年企画・開発し、世に出してきた冒険企画局とゲームオンは共同で“皆さんとの感動の共有”をテーマに、冒険企画局の二大タイトル『インセイン』と『シノビガミ』の新シナリオを制作いたしました。

■誕生した「新シナリオ」は2022年12月にリリース!

新シナリオは『インセイン』で1本、『シノビガミ』で1本の計2本がリリースとなります。



第一弾は『インセイン』の新シナリオとなり、リリース前にはオンラインゲームではおなじみの「クローズドベータテスト」と称して、新シナリオの一部を先行で体験いただける期間を設定し、展開する予定です。



第二弾は『シノビガミ』の新シナリオとなります。



■「新シナリオ」を対象とした「TRPGリプレイコンテスト」を実施!

新シナリオ発表を記念し、この度新シナリオを使ったリプレイコンテストを実施いたします。

このコンテストは、「新シナリオ」を遊んでいただいた結果として生まれる“プレイ記録”=「TRPGリプレイ」を投稿いただくことでエントリーすることができます。

投稿いただく形態はTRPG実況(音声、動画)、リプレイ(文章、コミック)、独自設定(キャラ絵など)と様々な表現方法で大丈夫です。詳細は“『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト 特設ページ”をご確認ください。

このシナリオをプレイしたことによって湧き上がった、たくさんの感動を、みんなでシェアしましょう。



投稿された「リプレイ」から“次の人気キャラクター”や“物語の原作”が生まれる可能性を感じ、株式会社ゲームオンは、イラスト制作会社フーモア社、数多くのゲームサウンドを手掛ける株式会社ジーアングル社、ゲームコミュニティサービス「Peeps」を展開する株式会社NASSO、TRPGを始めとしたアナログゲームを手掛けるアークライト社、『インセイン』『シノビガミ』を出版している新紀元社、「RPGツクールMV」等を開発・展開している株式会社GochaGochaGamesと共に本企画に協賛し、全面的なバックアップを担当いたします。



【『インセイン』『シノビガミ』新シナリオTRPGリプレイコンテスト 特設ページ】

https://bouken.jp/event/replay_con2022/















<コンテスト協賛企業>

■株式会社ゲームオン

https://www.gameon.co.jp/

■株式会社フーモア

https://whomor.com/

■株式会社ジーアングル

https://www.g-angle.co.jp/

■株式会社アークライト

https://r-r.arclight.co.jp/

■株式会社新紀元社

http://www.shinkigensha.co.jp/

■株式会社NASSO

https://na-sso.co.jp/

■株式会社GochaGochaGames

www.gotchagotcha.jp



マルチジャンル・ホラーRPG 『インセイン』

ルールブックとリプレイを一冊にまとめた

「サイコロ・フィクションシリーズ」にホラーRPG。



なぜだか怪異に引き寄せられる運命の持ち主──逢魔人(おうまがびと)になって、ゾンビ・学校の怪談・サイコサスペンス・クトゥルフ神話などなど、古今東西の怪事件に挑もう。



ただし、事件を調査するときは気をつけて。

ゲームマスターによって仕込まれた【秘密】と、セッション中に増殖していく【狂気】のせいで、仲間といえど安心はできない!



怪異と疑心暗鬼が、恐怖を呼び覚ます!





『マルチジャンル・ホラーRPG インセイン』

ISBN 978-4-7753-1176-9 定価:本体1500円+税



著者:河嶋陶一朗/冒険企画局 表紙イラスト:青木邦夫

新書判 288ページ 出版社:新紀元社



忍術バトルRPG『シノビガミ』



現代の闇に隠れる忍者となって、

人外の戦いを繰り広げます。



シノビガミ、ここに再誕!





『忍術バトルRPG シノビガミ 基本ルールブック 改訂版』

2012年に発売された『忍術バトルRPG シノビガミ 基本ルールブック』の、ルールやデータの分かりにくかった点を修正・補完し、より遊びやすい形になった2020年5月発売の最新ルールブック。



ISBN 978-4775318270

定価:本体3800円+税

著者:河嶋陶一朗/冒険企画局

表紙イラスト:七原しえ

出版社:新紀元社



