[株式会社ブックウォーカー]

TVアニメ化で話題の『葬送のフリーレン』が国内ストアで1位獲得





株式会社ブックウォーカー(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:森田岳)は、総合電子書籍ストアBOOK☆WALKER(以下、BOOK☆WALKER)、BOOK☆WALKER Globalストア、台湾BOOK☆WALKER、BOOK☆WALKER Thailandにて「電子書籍ランキング2023」を発表いたします。



■『BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング2023』特設サイト(国内ストア)

https://bookwalker.jp/ex/feature/year_ranking/?adpcnt=7qM_N3f



■『BOOK☆WALKER Globalストア 電子書籍ランキング2023』特設サイト ※2023年12月12日公開予定(英語)。公開までは2022年のランキングページが表示されます。

https://global.bookwalker.jp/ex/feature/year-ranking/?adpcnt=7qM_N3f



■『台湾BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング2023』特設サイト ※2023年12月15日公開予定(繁体字中国語)。公開後、ページが表示されます。

https://cp.bookwalker.com.tw/event/2023/20231110_bestseller/



■『BOOK☆WALKER Thailand 電子書籍ランキング2023』特設サイト ※2023年12月15日公開予定(タイ語)キャンペーン開始後、ページが表示されます。『BOOK☆WALKER Thailand 電子書籍ランキング2023』はサイト内で結果発表をいたします。

https://bookwalker.in.th/select/70/?adpcnt=vhjfby



※本ランキングはBOOK☆WALKERをはじめ各ストアにおいて、期間内に発売された電子書籍の売上実績やDL数を集計のうえ、総合ランキング、カテゴリランキングを決定したものです。

※BOOK☆WALKERのストア集計対象期間:2022年10月21日から2023年10月20日まで

※BOOK☆WALKER Globalストア集計対象期間:2022年11月1日から2023年10月31日まで

※台湾BOOK☆WALKER集計対象期間:2023年1月1日から2023年10月10日まで

※BOOK☆WALKER Thailand 集計対象期間:2023年3月23日から2023年11月20日まで(ストア開設日以降で集計)



<2023 BOOK☆WALKER電子書籍ランキング>

1位『葬送のフリーレン(11)』(少年サンデーコミックス/小学館)マンガ

2位『その着せ替え人形は恋をする 11巻』(ヤングガンガンコミックス/スクウェア・エニックス)マンガ

3位『片田舎のおっさん、剣聖になる~ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件~ 3』(ヤングチャンピオン・コミックス/秋田書店)マンガ

4位『【推しの子】 11』(ヤングジャンプコミックスDIGITAL/集英社)マンガ



https://bookwalker.jp/ex/feature/year_ranking/?adpcnt=7qM_N3f



総合ランキング1位を獲得したのは、『葬送のフリーレン(11)』(少年サンデーコミックス/小学館)でした。魔王軍を倒した勇者一行のその後を描く後日譚はテレビアニメ化でさらに人気と話題を呼び、今回の1位獲得につながりました。また、2位の『その着せ替え人形は恋をする11巻』は、上半期ランキング同様、コスプレイヤーのギャルと衣装制作担当の男子高校生とのラブコメストーリーが支持を集めての結果となりました。

総合ランキングTOP100、少年・青年マンガ、少女・女性マンガ、ライトノベル、文芸、実用・ビジネスなど、様々なカテゴリのランキングを発表しています。BOOK☆WALKERの電子書籍ランキングを特設サイトでぜひご覧ください。



※一部はカテゴリの性質上2022年10月21日から2023年10月20日までの期間外に発売された作品も対象となります。



<2023年BOOK☆WALKER Globalストア 電子書籍ランキング>

1位『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~』[Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation] (Seven Seas Entertainment) ライトノベル

2位『蜘蛛ですが、なにか?』[So I'm a Spider, So What?] (Yen On) ライトノベル

3位『本好きの下剋上』[Ascendance of a Bookworm] (J-Novel Club) ライトノベル

4位『転生したらスライムだった件』[That Time I Got Reincarnated as a Slime] (Yen On) ライトノベル



BOOK☆WALKER Globalストアの総合ランキング、カテゴリランキングの詳細は2023年12月12日に公開予定の特設サイトで発表させていただきます。



<2023年台湾BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング>

1位『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(26)』[無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ (26)](台灣角川)ライトノベル

2位『【推しの子】』[【我推的孩子】(10)](青文出版)マンガ

3位『Wet Sand 038』[WET SAND (38)(條漫版)](平心出版)マンガ

4位『ONE PIECE 105』[ONE PIECE~航海王~ (105)](東立出版社)マンガ



ランキングの詳細は2023年12月15日に公開予定の特設サイトで発表いたします。

毎年恒例の台湾BOOK☆WALKERのランキング発表、日本のランキングとの違いなどもお楽しみください。



<2023年BOOK☆WALKER Thailand電子書籍ランキング>

ランキングの詳細は2023年12月15日に公開予定の特設サイトで発表いたします。

BOOK☆WALKER Thailandでは2023年の売れ筋マンガ・ラノベシリーズを20位までご紹介予定です。







■『BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング2023』特設サイト(国内ストア)

https://bookwalker.jp/ex/feature/year_ranking/?adpcnt=7qM_N3f



■『BOOK☆WALKER Globalストア 電子書籍ランキング2023』特設サイト ※2023年12月12日公開予定(英語)

https://global.bookwalker.jp/ex/feature/year-ranking/?adpcnt=7qM_N3f



■『台湾BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング2023』特設サイト ※2023年12月15日公開予定(繁体字中国語)

https://cp.bookwalker.com.tw/event/2023/20231110_bestseller/



■『BOOK☆WALKER Thailand 電子書籍ランキング2023』特設サイト ※2023年12月15日公開予定(タイ語)

https://bookwalker.in.th/select/70/?adpcnt=vhjfby





「BOOK☆WALKER」とは:

2010年にサービス提供を開始し、2023年12月に13周年を迎えた総合電子書籍ストアです。

現在1,400社以上の出版社との取引があり、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品130万点以上を配信しています。

単品販売と併せてマンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ラノベなどの作品を手軽に楽しめるサブスクリプションサービスや、1人1日10分だけ対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子ならではの形での読書体験も提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-16:16)