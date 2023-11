[RX Japan株式会社]

会期:2023年11月15日(水)~17日(金) 会場:インテックス大阪



RX Japan株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 岳志)は2023年11月15日(水)~17日(金)、インテックス大阪にて第11回 SMART ENERGY WEEK【関西】を開催します。







GXを加速させる、電力ビジネスの商談展がいよいよ開催!再生可能エネルギー技術、蓄電池・エネマネ技術・VPP・脱炭素ソリューションなど、あらゆるエネルギー関連の最新技術を網羅した展示会を開催します。22年の前回より規模を1.3倍に拡大して開催。経産省・環境省・関西電力・パナソニックなど、併催カンファレンスも多数。

西日本最大級*のエネルギー総合展となる本展にぜひご来場ください。



*同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。



多数の出展製品から、ごく一部をご紹介





◆シリコンラバーヒーター◆

株式会社 八光電機

小間番号: SD1-39



200℃で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。 薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。







◆MCキューブ◆

BYD Energy Storage

小間番号: SD4-6



世界初、ブレード電池を用いた超高エネルギー密度の高集積蓄エネルギー貯蔵システム。







◆放送型通信を用いた需要家機器(電気給湯器)遠隔制御システム◆

株式会社四国総合研究所

SHIKOKU RESEARCH INSTITUTE INC.

小間番号: SC2-14



既に普及している電気給湯機器を大量に制御するにあたり、安価な制御通信コストで実現できる「放送型通信制御」を行う。







◆集合住宅向け電力融通システム◆

ヘッドスプリング(株)

ブース:小間番号: SD1-25



太陽光パネルと住宅用ハイブリッド蓄電システム「Mapple GX Battery」複数台を分散配置し統合制御をすることで「仮想的な単相大容量蓄電システム」を実現します。







◆EV・PHV用急速充電器◆

ニチコン株式会社

小間番号: SC3-25



100kW 出力(2 口)および 50kW 出力(1 口)の EV・PHV 用急速充電器を開発しました。新規格の CHAdeMO 2.0.1 認証を取得、また OCPP 通信プロトコルを搭載し最新の通信・課金システムに対応しています。製品の小型・軽量、省着床面積を特長とし設置場所の自由度を高めた省スペースモデルを開発しました。







◆バイオマスナノファイバー『BiNFi-s』◆

株式会社 スギノマシン

小間番号: SD3-31



当社独自の超高圧技術で製作した、セルロース・キチン・キトサン・カルボキシメチルセルロース・シルクの ナノファイバーです。異なる繊維長タイプやドライパウダータイプ、銀ナノ粒子複合体の特殊品なども取り扱っております。







◆YONKEI コネクト [ クラウド型監視制御システム ]◆

四国計測工業株式会社

小間番号: SC2-14



センサーから自動収集したデータを「まるごと見える化」し、遠隔制御で効率的な管理をサポートします。 設備の効率的な管理を始めてみませんか! 3つの導入メリット 1.マルチキャリアで一元管理 複数のセンサーからのデータを、LTEやLPWAなど様々な通信方式でクラウド上に収集し、一元管理。 2.現場機器をカンタン制御 タブレットなどの端末画面から、どこからでも現場機器の運転・停止操作が簡単。 3.カスタマイズが容易 クラウド型なので、センサーの追加や変更にも柔軟に対応、お客様の現場ニーズに合わせることが可能。







◆IP65防水10.24kWh Lifepo4バッテリー◆

Shenzhen GSL Energy Co., Ltd.

小間番号: SC2-9



1.高集積化で設置スペースが少ない。 2.長いライフサイクル、80% DOD で >6500 回。 3.重金属を含まず、環境に優しい。 4. メンテナンスフリー、メモリー効果なし。 5.完全な保護を備えた内部BMS、より高い信頼性の高電圧保護。 フルセットのバッテリーは 6.10 年保証、国防総省 80% 未満で 20 年の寿命。





・・他、多数の企業・製品が出展します!



本展詳細はこちら:https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp.html?co=pr_prtimes





イベント概要





・イベント名:第11回 SMART ENERGY WEEK【関西】

・会期 :2023年11月15日(水)~17日(金) 10時~17時

・会場 :インテックス大阪 6号館



・主催 :RX Japan株式会社



【構成展】

PV EXPO 【関西】 ~ 第11回【関西】太陽光発電展

BATTERY JAPAN【関西】~ 第10回【関西】二次電池展~

SMART GRID EXPO【関西】~第10回 【関西】スマートグリッド展~



【同時開催】

第3回 脱炭素経営 EXPO 【関西】



報道関係の皆様のご取材申し込みについて





・本展の取材は事前登録が必要です。

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください: https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8: セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか?」部分

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合(個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む)は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。

https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html

・出展製品は当日までに変更になる場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

・出展製品は同時開催展のものである場合がございます。



報道に関するお問合せ先





SMART ENERGY WEEK事務局 広報担当:志村

TEL: 03-6739-4119

mail:chieko.shimura@rxglobal.com



RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/12-20:40)