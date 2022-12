[マリオット・インターナショナル]

~日本の音楽シーンを変えた、伝説のMONDO GROSSO大沢伸一が、スペシャルゲストDJとして参加決定!~



ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪(所在地:大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人:近藤 豪)は、2022年12月31日(土)に、昨年に続き、開業以来2回目となるカウントダウンパーティーを開催いたします。









エキサイティングな新年の幕開けを、スペシャルゲストと豪華なDJラインナップでプレイ!

Wホテルでは、5つのパッションポイント(情熱を注ぐポイント)「Sound/ Taste/ Body/ Stance/ Scene」に基づいたイベント、プロモーション、サービスを世界中のゲストにご提供しています。



今回は、MusicとTasteが主役のカウントダウンパーティー。長きにわたり日本の音楽シーンに刺激を与え続け、今や伝説のプロジェクトと呼ばれるMONDO GROSSO大沢伸一氏のDJプレイ、そして大沢氏がオーストラリア出身のパフォーマーRHYMEとタッグを組んだダンスミュージックデュオ、RHYME SOがスペシャルライブパフォーマンスを披露。W大阪ミュージック&エンターテインメントディレクターのYuuki Yoshiyamaをはじめとする計10名のDJが出演し、2022年の締めくくりと2023年の幕開けにふさわしいプレイリストでエキサイティングな空間をお届けします。また、DJがプレイする音楽に合わせた、カラフルで刺激的なVJパフォーマンスも会場を盛り上げます。



カクテルカルチャーを持つWホテルならではの多彩なカクテルやシャンパーニュをフリーフローでお楽しみいただけるほか、定番の年越しそばをはじめ、見た目も華やかなカナッペやフィンガーフードなど、ホテルシェフが腕を振るう料理の数々をブッフェスタイルにてご堪能ください。



昨年人気を博した、スイートルーム宿泊券やディナーチケットなど豪華景品が当たる抽選会も開催します。ますますスケールアップしたW大阪のカウントダウンパーティーで、2023年の幕開けをエキサイティングにお祝いしませんか?



< 出演DJ >

■ 大沢伸一/Shinichi Osawa

音楽家、作曲家、DJ、プロデューサー。国内外の様々なアーティストのプロデュース、リミックスを手がける他、広告音楽、空間音楽やサウンドトラックの制作、アナログレコードにフォーカスしたミュージックバーをプロデュースするなど幅広く活躍。2017年14年振りとなるMONDO GROSSOのアルバム『何度でも新しく生まれる』をリリース。満島ひかりが歌う「ラビリンス」のミュージックビデオはこれまでに3000万回以上再生されている。おもなサントラ担当作品にTVアニメ「BANANA FISH」、蜷川実花監督映画「ダイナー」。





■RHYME SO

日本を代表するDJ、音楽プロデューサーであるMONDO GROSSOの大沢伸一とオーストラリア人の詩人、パフォーマー、DJ、トラックメーカー、RHYMEとのダンス・ミュージック・デュオ。 2019年のデビューシングル「Just Used Music Again」は88risingからリリースされ、88risingのコンピレーション「Head In The Clouds II」にも収録。様々なストリーミングサービスの人気プレイリストに追加され、海外音楽メディアにも注目された。 2020年春、RHYMEのシニカルでウィットに富んだリリックがディスコ・トラックにのった「Fashion Blogger」をリリース。RuPaul’s Drag Racesで人気を博したMILKをフィーチャーした、架空のフィギュアスケートの大会を舞台にしたビデオはYouTube で200万回再生された。その後もコロナ禍で、「Psyche」「HOT」とシングルをリリースし、最新シングル「Poseable」は88risingの新レーベル88INFINITYからリリース。東京から世界に向けて最新鋭の音楽を発信していく。





■Yuuki Yoshiyama

W大阪Music & Entertainment Director。奈良県出身。

W大阪のミュージック アンド エンターテインメント ディレクターとして開業時より音楽のみならずフードやアート・デザインなどのエンターテインメントに関する企画・制作・プロデュースを行う。2017年~2019年には、世界3大フェスの1つEDC (Electric Daisy Carnival) の日本誘致の総責任者を務め、累計約25万人を動員。幅広い企業や団体でのコンサルタント・アドバイザー、クリエイティブディレクター、さらにはシャンパーニュインフルエンサーとしての顔も持つ。



■その他の出演者ラインナップ

Nao Nomura、BENKAY、DJ Kaoll、TAMO、USAGI(MPC LIVE)、YU MATSUURA and more



<イベント概要>



「W Osaka presents 2022-2023 COUNTDOWN PARTY」

開 催 日: 2022年12月31日(土)

時 間: 21:00~翌1:00

場 所: W大阪 2F 宴会場

料 金:

【一般】 12,000円/1名/スタンディング

(フリーフロー*、年越しそば、カクテルブッフェ)

【プレミアム席】 25,000円/1名/定員2~4名

(フリーフロー*、キャビア、年越しそば、カクテルブッフェ)

【VIP席】 200,000円/1席/定員6名

(プレミアムシャンパーニュ マグナムボトル1本、フリーフロー*、キャビア、シーフードプレート、年越しそば、カクテルブッフェ)

【VVIP席】 500,000円/1席/定員10名

(プレミアムシャンパーニュ マグナムボトル2本、フリーフロー*、キャビア、鮨桶、年越しそば、カクテルブッフェ)



*フリーフロー内容:

W大阪オリジナルラベルシャンパーニュ、赤白ワイン、スタンダードカクテル2種、ソフトドリンク各種



<お支払い方法>事前銀行振込み、事前カード決済、またはお部屋付け

※Marriott BONVOY割引対象外、ポイント付与のみ



<ご予約・お問い合わせ>

【ご予約サイト】

https://www.tablecheck.com/shops/w-osaka-event/reserve

【電話】06‐6484‐5292(セールス&マーケティング 9:00~18:00)

【E-mail】w.osaka.sales@whotels.com





公式サイト: wosaka.com

Instagram: instagram.com/wosakahotel

Facebook: facebook.com/WOsakaJPN



W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。



Wホテルワールドワイドについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドのひとつであるWホテルは、ニューヨークの大胆な発想と24時間眠らない街の文化の下に誕生以来、およそ20年に渡り、ホスピタリティシーンでセンセーションを巻き起こし、そのあり方を再定義してきました。世界各地に広がりつつあるWホテルのネットワークは、現在60軒以上を展開し、どこへ進出しても意表を突くWホテルは、ラグジュアリーに関する既成の概念を飛び越えて新たなホテルブランドを生み出してまいります。Wはゲストが持つ、思い切り楽しみ、日常の繰り返しに反発したいという強い願望に火をつけ、ゲストの生への渇望を解き放つことを目指しています。当ブランドの刺激的なデザイン、Wを象徴する“いつでもどんなことでも”(Whenever/Whatever)に対応するサービス、そして活気あふれるリビングルームがもたらすゲスト体験は、模倣されることもありますが、Wに追い付くことはできません。革新的でインスピレーションに富み、逃れられないほどの熱気に満ちたWが、各地の最新情報を知りたい、もっと見て感じて遠くまで行きたい、夜も遅くまで楽しみたいというあくなき欲望をサポートいたします。Wホテルについての詳しい情報は、https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/または Twitter、Instagram、Facebookをご覧ください。Wホテルワールドワイドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriott.comをご覧ください。



