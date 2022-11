[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2022年12月9日(金)よりHBO Maxオリジナル『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』を見放題で独占配信いたします。このたび日本語吹替版に徳井青空、安済知佳、ファイルーズあい、大西桃香、廣瀬千夏、喜多村英梨の参加が決定。日本語吹替版予告の解禁にあわせてコメントが到着しました。







HBO Maxオリジナル『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』は、大人気シリーズ『プリティ・リトル・ライアーズ』をリブートしたガールズ・ミステリードラマです。今回、全く新たなキャラクターとストーリーで描かれた『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』では、『リバーデイル』を手掛けるロベルト・アギーレ=サカサのほか、前シリーズや『レガシーズ』など、悩み多きティーンの世界観を巧みに表現する制作陣によってよりスリリングにパワーアップ。小さな町で5人のプリティ・リトル・ライアーズ(かわいい小さな嘘つきたち)に巻き起こる、恋愛や秘密、そして謎の襲撃者“A”に翻弄される姿をスキャンダラスに描き出します。



このたび日本語吹替版予告を解禁します。







日本語吹替版には、『ラブライブ!』矢澤にこ役で知られる徳井青空が主人公イモジェンを担当するほか、『響け!ユーフォニアム』高坂麗奈役の安済知佳、『チェンソーマン』でパワーを演じるファイルーズあい、AKB48であり女優としても活躍する大西桃香や、『ワッチャプリマジ!』陽比野まつり役の廣瀬千夏、『魔法少女まどか☆マギカ』美樹さやか役の喜多村英梨ら、大人気声優が集結。配信に先立ち、本作の魅力や役どころについてコメントを頂きました。



■徳井青空(イモジェン・アダムス役)





周囲で不穏な事件が次々に起き、“A”がイモジェン達を狙ってじわじわと近づいてくる緊張感に毎回ハラハラします!“A”の正体は?目的は?登場人物全てが怪しく見える時もあります…。イモジェンは学生ですが訳あって妊娠中。ただでさえ不安も多い中、“A”の事件解決に向けて果敢に行動します。友達思いでとても魅力的な女の子です。いつも寄り添ってくれる優しい友人タビーとの関係性にもぜひ注目して欲しいです!



■安済知佳(タビー・ヘイワース役)



チャンドラー・キニー演じるタビーの吹替を担当しています。タビーは映画好きで知識が豊富で、その知識をユーモアに活かして会話することがあるのですが、それがとても面白くて楽しいです。そして作品の主軸である、「“A”は誰なのか、目的は何なのか」得体の知れない恐怖とトラウマと戦いながら、自分らしく行動するタビーと一緒に、考察を楽しんで貰えたら嬉しいです。配信をお楽しみに!



■ファイルーズあい(ノア・オリヴァー役)



ノアを演じさせていただきます、ファイルーズあいです!今作はリブート版の魅力はもちろんのこと、今の時代に作るからこその新しさもあり、前作のファンの方もフレッシュな気持ちで楽しめると思います!わたしが演じるノアは、飄々として見えますが、実はとても愛情深くて芯の強い女の子で、仕草の一つ一つを真似したくなるようなかっこいい子です!“A”の正体と目的は一体なんなのか?ぜひ皆様も予想してみてください!



■大西桃香(ファラン・ブライアント役)



ドキドキハラハラが止まらない作品です!初めてこの作品を観させて頂いた時は、とても怖い印象だったのですが、その先を見ていくうちに凄く惹き込まれてしまっています。私が声を担当させていただくファランは、正直で自分に素直な子で人間らしい子だなと感じます。ちゃんと自分の思っていることを言える真っ直ぐな所がファランの魅力で好きです。オススメシーンと言いますか、私が好きなシーンは、登場人物それぞれのストーリーが分かるシーンです。皆のこれまでが分かるのが、見ていて思い入れも増えて好きだなって思います。



■廣瀬千夏(マウス・ホンラダ役)



『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』の魅力はそれぞれのキャラクター性にあります。私の演じるマウスは表向きはサバサバしていて、嫌いな相手には厳しいこともすんなり言えてしまうような子ですが、年相応の反応や弱点があって、ふとした時の表情がとても可愛らしいんです。それぞれの性格についてはもちろんのこと、みんな何かしらの秘密を抱えていてそれがキャラクター自身の魅力に繋がっており、秘密が明かされ関係が深まることでお話全体の謎に迫っていきます。

キャラクター同士の関係性に注目しつつ、お話を楽しんで観ていただければと思います!まだまだ先のお話のことは私も知らされておりませんので、今後のお話の展開を一緒に楽しみましょう!



■喜多村英梨(カレン/ケリー・ビーズリー役)



1話目の収録を経て、カレンは登場人物の中でかなり濃いめの分かりやすいヒールポジションかと思いましたが、話が進むにつれ、ビーズリー家双子のケリーも含め彼女たちの葛藤や不穏な行動が魅力的だなと感じるシーンが沢山ありました。私から見たオススメのシーン......実は、カレンとケリーは......ふふふ♪2人がそれぞれ活躍するシーンはどれもオススメですが、特に双子での会話シーンは2役とも担当させて頂ける喜びと演じ甲斐のある展開で楽しかったです。是非ご期待いただければと思います!



『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』は字幕・吹替共に、2022年12月9日 (金)よりU-NEXTで全10話一挙見放題で独占配信いたします。ぜひお楽しみください。



【作品概要】



『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』<全10話>

(原題:Pretty Little Liars: Original Sin)

【配信開始日】2022年12月9日(金)0:00

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0075804?rid=PR00729



【日本語吹替版キャスト】

イモジェン・アダムス役:徳井青空(『ウマ娘 プリティーダービー』テイエムオペラオー、『ラブライブ!』矢澤にこ)

タビー・ヘイワース役:安済知佳(『リコリス・リコイル』錦木千束、『響け!ユーフォニアム』高坂麗奈)

ノア・オリヴァー役:ファイルーズあい(『チェンソーマン』パワー、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』空条徐倫)

ファラン・ブライアント役:大西桃香(AKB48、映画『ホリミヤ』加藤佳奈、舞台『少女ヨルハVer1.1a』主演 九号)

マウス・ホンラダ役:廣瀬千夏(『ワッチャプリマジ!』陽比野まつり、「惑星のさみだれ」宙野花子)

カレン/ケリー・ビーズリー役:喜多村英梨(『魔法少女まどか☆マギカ』美樹さやか、『フレッシュプリキュア!』蒼乃美希/キュアベリー)

トム・ビーズリー役:木内秀信(『テニスの王子様』忍足侑士、『テラフォーマーズ』小町小吉)



【キャスト】

ベイリー・マディソン(『サマーキャンプ』『グッド・ウィッチ』)

チャンドラー・キニー(『ゾンビーズ3』『リーサル・ウェポン』)

マイア・レフィコ(『リベンジ・スワップ』)

ザリア(『隔たる世界の2人』)

マリア・パイルズ(『BATWOMAN/バットウーマン』『ザ・ゲスト』)

マロリー・ベクテル(『ヘレディタリー 継承』

エリック・ジョンソン(『コンドル2 ~裏切りの諜報~』『フィフティ・シェイズ・フリード』)

アレックス・アイオノ(『オハナ』)

シャロン・リール(『理想の夫婦のつくり方』『ソウルメン』)

エレナ・グッド(『ゴシップガール』)

レア・サロンガ(『イエロー・ローズ 希望の歌』)



【スタッフ】

ロベルト・アギーレ=サカサ(『ケイティ・キーン』『リバーデイル』)

マイケル・グラッシ(『ケイティ・キーン』『リバーデイル』)

レスリー・モーゲンスタイン(『プリティ・リトル・ライアーズ』『レガシーズ』)

ジーナ・ジローラモ(『レガシーズ』『シークレット・サークル』)

キャロライン・バロン (『ベル・カント とらわれのアリア』



PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.



