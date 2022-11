[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン))は、新作となる、スマートフォン向けドラマチックパズルRPG『魔石騎士団 Puzzle War』(以降、魔石騎士団)において、本日2022年11月14日(月)より事前登録および公式Twitterを開始いたしました。

Androidの方はGoogle Play ストアで、iOSの方も公式Twitterをフォローいただくことで、事前登録ができます。

今後、公式Twitterなどで、様々なニュースやコンテンツを順次公開していきます。

なお、事前登録特典として、ゲーム配信後に「☆5騎士選択ボックス」などを差し上げます。







『魔石騎士団 Puzzle War』 Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.bdpuzzle



公式Twitter @masekishi

https://twitter.com/masekishi



『魔石騎士団』は、来年2023年1月の配信開始予定のスマートフォン向けゲームです。

3マッチパズルと、RPGの要素が組み合わさったドラマチックパズルRPGで、登場するキャラクターの固有スキルなどを駆使してパズルをクリアしていきます。砲台、障害物、爆弾ブロックなど様々なギミックがあり、より戦略的なプレイを体験いただけます。

また、ギルドメンバーと協力するギルド戦やギルドレイド、PVE(Player vs Environment)モードの「天空の島」「挑戦の塔」、PVP(Player vs Player)モードのアリーナなど、多数のコンテンツを楽しめます。なお、『魔石騎士団』には、ブラウンダストのキャラクターが登場いたします。



●コピーライト表記

(C) NEOWIZ All rights reserved.



*Android、,Google Play は Google LLC の商標です。

*iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。



