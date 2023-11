[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、好きな商品が必ず見つかる“アソビキレナイ!モチキレナイ!”をコンセプトに、当社施設の中で最多の360台以上の多種多様なクレーンゲーム機を設置した初のクレーンゲーム専門店「namco立川高島屋S.C.店」(東京都立川市)を11月14日(火)にオープンします。



◆施設概要

【場所】namco立川高島屋S.C.店 〒190-8507 東京都立川市曙町 2-39-3 立川高島屋S.C. 3階

【TEL】042-506-0831

【営業時間】10:00~21:00

【公式HP】https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tachikawa-takashimaya/special/





各コーナーの紹介

■PREMIUM CRANE

「PREMIUM CRANE」は金色に装飾したここにしかない高級感のあるクレーン機に、期間ごとに厳選したプライズを展開します。オープン時には「宇宙食フェア」「ジビエフェア」「北海道カレーフェア」「世界のグミフェア」の4種類を実施します。





■ミニクレのデパート





「ミニクレのデパート」はぬいぐるみやお菓子などバラエティに富んだ小型プライズを集めた、小さなクレーンゲームの専用コーナーです。



■バンプレヤ



「バンプレヤ」は毎月約100アイテム登場するバンプレストプライズをすべて取り扱う、公式フラッグシップショップです。



■10円キャッチャーコーナー



「10円キャッチャーコーナー」は小さなお子さまでも楽しめる1プレイ10円の専用コーナーです。

※電子マネー専用ゲーム機です。(現金プレイはなし)



■人気お菓子コーナー



「お菓子コーナー」は人気お菓子を多数そろえ、バンダイの人気商品「キャラパキ恐竜発掘チョコ」「魚ギョっと釣りグミ」をアミューズメント施設で初展開します。







11月14日(火)オープンに合わせ、プレゼントキャンペーンやイベントを実施します。



■キャラパキ恐竜発掘チョコプレゼント

来場のお客さまに先着で「キャラパキ恐竜発掘チョコ」をプレゼント



※ナムコポイントアプリを登録のうえ、店舗をフォローした後に発行するクーポンの提示が必要です。

※おひとりさま一つに限ります。

※数がなくなり次第、終了です。



■オリジナルBIG ショッパープレゼント

来場のお客さまに先着で「オリジナルBIG ショッパー」をプレゼント





※ナムコポイントアプリを登録のうえ、店舗をフォローした後に発行するクーポンの提示が必要です。

※おひとりさま一つに限ります。

※数がなくなり次第、終了です。









■サンリオキャラクターズグリーティング

「namco立川高島屋S.C.店」ではサンリオキャラクターズのプライズを多数展開します。

プライズ展開と店舗オープンを記念して、11月18日(土)に株式会社サンリオのシナモロールとポムポムプリンがナムコに遊びに来ます。



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP640559



【グリーティングのご案内】

・お客さまご自身のカメラやスマートフォンで撮影できます。

・キャラクターとの2ショット撮影は原則禁止しております。

・キャラクターとのふれあいは原則禁止しております。

・混雑時には参加者を制限する場合があります。

・当日の状況に応じて、参加ルールを設ける場合があります。当日はスタッフの指示に従ってください。

・混雑時には参加者を制限する場合があります。

・イベントは予告なく、登場日時・スケジュールを変更・中止する場合があります。





※インフォメーションの内容は発表時現在のものです。予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※「一番くじ」は株式会社 BANDAI SPIRITS の登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-19:16)