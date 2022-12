[マリオット・インターナショナル]

ウェスティン ルスツリゾート(北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀)は、12月3日(土)より、2022-23ウィンターシーズンの営業を開始いたします。







昨日までシーズン入替作業などのため季節クローズをしておりましたが、本日12月3日(土)より2022-23 冬季営業を開始いたします。先日「World Ski Awards 2022(ワールド・スキー・アワード 2022)」において「日本ベスト・スキー・ホテル部門」の最優秀賞を受賞したことを糧に、今シーズンも多くのお客様のご期待に沿えるよう、従業員一同努めてまいります。



ルスツリゾートスキー場 2022-223 冬季シーズン営業開始





ルスツリゾートスキー場の今シーズンの営業が、2022年12月2日(金)より開始となりました。現在は一部コースのみが滑走可能ですが、積雪次第により順次コースを拡大していきます。

ウェスティン ルスツリゾートからは、モノレール、またはペアリフトでご移動いただけます。全3山37コース、総滑走距離42kmの広大なスキーリゾートで、パウダースノーをどうぞお楽しみください。



ルスツリゾートスキー場

https://rusutsu.com/rusutsu-in-winter/





オールデイダイニング アトリウム







ウェスティン ルスツリゾート1階のレストラン「オールデイダイニング アトリウム」では、大きな窓から冬景色を眺めながら終日お食事をお楽しみいただけます。夕食ではシーフードフェアを、ランチではクリスマス限定のオリジナルメニューをご用意しております。



オールデイダイニング アトリウム

https://www.atrium.westinrusutsu.com/





[夕食ブッフェ] 12~1月は北海道シーフードフェアを開催





12月3日~1月31日の期間中、北海道の美味しい海鮮メニューをたっぷりとご提供する「北海道シーフードフェア」を「オールデイダイニング アトリウム」にて開催いたします。12月は「北海道ブイヤベース」を、1月は「北海道アクアパッツァ」を主役とした月替わりのシーフードメニューを各種ご用意。12月の「北海道ブイヤベース」は、シェフが厳選したアンコウ、アサリ、イカ、トマト、海老などの魚貝をたっぷりと使い、それぞれの素材の旨味がスープに凝縮、冬の冷えた体を温めます。他にも、ボイルズワイガニ、シーフードセビーチェ、エビとホタテのキッシュ、サーモンのトマトクリームペンネなどをご用意いたしております。



[時間] 17:30 ~ 21:00

[料金] 夕食 大人 6,600円 / こども 3,960円



[ランチ] 12月28日までクリスマスメニューをご提供

12月3日~12月28日までの期間限定で、いつもより少し華やかなクリスマス限定ランチメニューをご提供いたします。アフタースキーやドライブの休憩として、ご宿泊のお客様はもちろん、お立ち寄りお客様も、お気軽にご利用ください。



[時間] 11:00 - 15:00





こだわり卵のリングイネカルボナーラ

トリュフスライス添え 1,800円



羊蹄山麓で育った鶏の新鮮な卵を使ったカルボナーラ。香り豊かなトリュフスライスを添えてご提供します。









クロソイのポワレ アサリバターソース

(ライスまたはパン付き) 1,800円



柔らかな白身のソイと、アサリのうまみが凝縮されたバターソースが口の中で優しく広がります。





■ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場直結、冬はスキー場までペアリフトで簡単にアクセスできます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を連続受賞。



ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/



■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。



