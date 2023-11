[株式会社新潮社]

「本格ミステリ大賞」を受賞し、各種ランキングを総なめにした現代ミステリの傑作が、「読書メーター OF THE YEAR 2023」にノミネートされました!



第23回「本格ミステリ大賞」小説部門 受賞!

「2023本格ミステリ・ベスト10」(原書房)国内編 第1位

『このミステリーがすごい!2023年版』(宝島社)国内編 第2位

「週刊文春ミステリーベスト10 2022」国内部門 第2位



一切の無駄がない本編

ミステリ史に残る解決編

度肝を抜く終幕

驚愕の完成度!

まさに、マスターピース。これを読まずして、現代日本のミステリは語れない!







【あらすじ】

病気も怪我も存在せず、失われた四肢さえ蘇る、奇蹟の楽園ジョーデンタウン。調査に赴いたまま戻らない助手・りり子を心配して教団の本拠地に乗り込んだ探偵・大塒(おおとや)は、次々と不審な死に遭遇する。密室での死体。不可思議な現場。切断された死体――。犠牲者はすべて、教団外の人間。これらは、本当に事故なのか?



息つく間もなく繰り出される推理、畳みかけるドンデン返し

圧巻の解決編150ページ!(本文400ページの作品なのに、1/3超が解決編なのですよ!!)



「現実」を生きる探偵と、「奇蹟」を生きる信者。真実の神は、どちらに微笑むか?





【「読書メーター OF THE YEAR」とは】

読書メーターで一年間に投稿された感想・レビューをもとに集計した年間ランキング。

今年は、ユーザー投票を実施!





■著者紹介:白井智之(しらい・ともゆき)

1990年、千葉県生まれ。東北大学法学部卒業。

2014年、第34回横溝正史ミステリ大賞の最終候補作となった『人間の顔は食べづらい』で有栖川有栖、道尾秀介の推薦を受けデビュー。グロい特殊設定ものを得意とするため、「鬼畜系特殊設定作家」などとも呼ばれる。しかし、設定内でのロジックは手堅く、本格ミステリの書き手として評価が高い。

2022年、『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』で第23回「本格ミステリ大賞 小説部門」を受賞。また、同作は「2023本格ミステリ・ベスト10」(原書房)国内編 第1位も獲得した。





■書籍データ

【タイトル】名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件

【著者名】白井智之

【発売日】発売中

【造本】四六判、三方断ちカバー

【本体定価】2090円(税込)

【ISBN】978-4-10-353522-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/353522/



