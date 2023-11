[株式会社ブックウォーカー]

20作品がノミネート!「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」は皆様の投票で決定します



株式会社ブックウォーカー(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:森田岳)が運営する日本最大級の読書コミュニティー「読書メーター」は、毎年恒例となった年間おすすめ本ランキング「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」を今年度から読者投票に変更。2023年11月9日(木)から投票の受付を開始しました。受付期間は2023年11月30日(木)まで。投票に参加いただいた皆様には、感謝の気持ちを込めて、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」で使える500円OFFクーポンをプレゼント。”本好き”が選ぶ、1年で最もおすすめしたい1冊のランキングとして、12月に投票結果を発表します。









●“本を愛する”読者が集う「読書メーター」で1年間に話題になった20作品がノミネート

読書メーターでは、毎年恒例の年間ランキング「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」の投票を開始しました。

今回が初となる年間ランキングの読者投票を行い、”本好き”がおすすめする今年の1冊を選出します。



ノミネートは20作品。2023年9月までの1年間に発売した書籍を対象に、読んだ本登録数、レビュー投稿率を集計して選出されました。この期間に読書メーターに投稿された感想・レビューは総計約196万件です。



レビューを見たり作品を読んだりして出会ったイチオシの1冊で、ぜひ投票に参加してみてください。

投票により決定する「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」TOP10は、12月中旬頃に読書メーターにて発表予定です。



●読書メーター OF THE YEAR 2023-2024 ノミネート作品

※タイトル五十音順



『あなたはここにいなくとも』町田 そのこ(新潮社)

『うたかたモザイク 』一穂 ミチ(講談社)

『川のほとりに立つ者は』寺地 はるな (双葉社)

『機械仕掛けの太陽 』知念 実希人 (文藝春秋)

『クロコダイル・ティアーズ』雫井 脩介(文藝春秋)

『答えは市役所3階に 2020心の相談室』辻堂 ゆめ(光文社)

『この夏の星を見る』辻村 深月(KADOKAWA)

『この世の喜びよ』井戸川 射子(講談社)

『木挽町のあだ討ち』永井 紗耶子(新潮社)

『ゴリラ裁判の日』須藤 古都離(講談社)

『しろがねの葉』千早 茜(新潮社)

『真珠とダイヤモンド』 桐野 夏生 (毎日新聞出版)

『月の立つ林で』 青山美智子(ポプラ社)

『成瀬は天下を取りにいく』宮島 未奈 (新潮社)

『踏切の幽霊 』高野 和明(文藝春秋)

『無人島のふたり: 120日以上生きなくちゃ日記』山本 文緒(新潮社)

『名探偵のいけにえ: 人民教会殺人事件』白井 智之(新潮社)

『名探偵のままでいて』小西 マサテル(宝島社)

『夜空に浮かぶ欠けた月たち』窪 美澄 (KADOKAWA)

『リバー』奥田 英朗(集英社)





●投票参加の皆様全員に「BOOK☆WALKER」500円OFFクーポンをプレゼント

投票に参加いただいた皆様には、感謝の気持ちを込めて、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」で使える500円OFFクーポンを全員にプレゼントいたします。

詳細や注意事項は、特設ページをご確認ください。



※クーポンの利用には「BOOK☆WALKER」の会員登録(無料)が必要です



読書メーター OF THE YEAR 2023-2024 投票概要

【投票期間】2023年11月9日(木)12:00~2023年11月30日(木)23:59

【URL】https://media.bookmeter.com/2023/10/bookmeteroftheyear.html?track=pr

【参加費】無料

【参加賞】応募者全員に総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」で使える500円OFFクーポンプレゼント



※一人3作品まで投票できます

※投票は一人1回のみ有効です

※投票の参加には 読書メーターの会員登録(無料)が必要です

※投票の結果は12月中旬頃、読書メーターにて発表予定です









読書メーターについて:

読んだ本・読みたい本など、状況に分けて書籍を登録、読書量をグラフで記録管理できるアプリ・webサイト。

読書習慣の維持、向上はもちろん買い忘れや二重買い防止などにも効果的。

さらに、日本最大級の書評・レビューサイトとして、本の感想・レビューやユーザーとの交流を通じて、読書の幅を広げ、読書をより一層楽しくするサービスです。

【URL】https://bookmeter.com/



「BOOK☆WALKER」とは:

2010年にサービス提供を開始し、2022年12月に12周年を迎えた総合電子書籍ストアです。

現在1,400社以上の出版社との取引があり、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品120万点以上を配信しています。

単品販売と併せてマンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ラノベなどの作品を手軽に楽しめるサブスクリプションサービスや、1人1日10分だけ対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子ならではの形での読書体験も提供しています。



株式会社ブックウォーカーについて:

2005年12月設立。書籍・電子書籍を主領域に、「出版文化からイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げるKADOKAWAグループのデジタル戦略子会社です。総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の運営、国内40以上の電子書籍サービス事業者に向けた取次事業、NTTドコモ社との協業事業「dマガジン」「dブック」の開発・運営、「ニコニコ漫画」「読書メーター」などのメディアサービスの運営など、電子書籍全般に関する事業を展開しています。



