[森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社]

開催日:2023 年11 月25 日(土)



軽井沢マリオットホテル(長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人:阿良山 伸昭)では、2023年11月25日(土)、シャトー・メルシャン 椀子ワイナリーとコラボレーションしたメーカーズディナーイベント「MARRIOTT SALON in KAUIZAWA vol.2」を開催いたします。







信州ワインバレーにスポットを当て、季節ごとに厳選した長野ワインをご紹介している軽井沢マリオットホテル。第2回となる今回のイベントでは、長野県内の数あるワイナリーの中でも「ワールド ベスト ヴィンヤード 2023*1」に唯一選出された、日本を代表する「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」とコラボレーションいたします。

秋も深まる当ホテルにご到着後、まずは椀子ワイナリーへ。ワイナリー長のガイドとともに、ワインからインスピレーションを受けた日本画の鑑賞や、限定ワインのテイスティングをお楽しみいただきます。ホテルにお戻り後は、ワインをテイスティングしながら、味わいや香りの印象を塗り絵で表現するワークショップを。自由な感性で捉えたワインの印象を、言葉ではなくアートで表現し、思い出としてお持ち帰りください。ご夕食は、当ホテルシェフ梅津がお贈りするこの日限定のメーカーズディナーをご用意。ワインと同じ土地で育った信州の食材にこだわり、ワイナリーで採れたぶどうやワインも用いて秋の色付きを表現した全8品のコースを、ペアリングワインとともにお召し上がりいただきます。

厳選されたワインを存分に味わい、ソムリエや醸造家、シェフとのコミュニケーション、そしてアート体験を通して美しい信州のテロワール*2を享受するひととき。当イベント限定のオリジナルテイスティンググラス付の宿泊プランもご用意しました。軽井沢で心満たされるご滞在をお過ごしください。



「MARRIOTT SALON in KARUIZAWA vol.2」について





メーカーズディナー



ワインと料理それぞれ、作り手のこだわりや蘊蓄に耳を傾けながらご賞味いただける特別ディナーをご用意。すべてのメニューに信州産食材を取り入れ、ワイナリーで採れたぶどうやワインを随所に使用。椀子の近隣の農場で作られたフロマージュとの組み合わせなど、テロワールをテーマにしたコースで信州の風土を味わうひとときをお楽しみください。

【メニュー】

・アミューズ

長野県産シイタケとエスカルゴのオーブン焼き

・オードブル

信州サーモンのミキュイ 秋ナスのプレッセ 長野県産鱒のいくら添え

・スープ

坊ちゃんカボチャのポタージュ

・ポワソン

シナノユキマスと彩り野菜のガトー仕立て

ワイナリーで採れたぶどう入りブールブランソース

・ヴィアンド

長野県産プレノワールのデクリネゾン 様々な味わいで

・ヴィアンド

信州プレミアム牛ロースのグリル

松茸のグリルと松茸入り信州茸のデュクセルと共に

・フロマージュ

長野県産チーズ ワイナリーで採れたぶどうのセックと共に

・デザート

長野県産サツマイモのクレームブリュレ

バニラアイス添え ワイナリーで採れたぶどう入りのベリーソース

【ワインリスト】

・椀子のあわ シャルドネ&ソーヴィニヨン・ブラン

・椀子ピノ・ノワール2021(ワイナリー限定)

・椀子 ロゼ 2021

・北信左岸シャルドネ リヴァリス 2019

・北信右岸シャルドネ リヴァリス 2020

・椀子シラー 2019

・椀子 オムニス 2017



シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー ワイナリーツアー



ワイナリー長 田村 隆幸氏がご案内する特別なワイナリーツアーでは、ワイナリーでしか味わうことのできない希少ワインのテイスティングや、同じ椀子の土地の中でもブロックごとの個性を感じられる同品種の比較テイスティングを。そして3つのワイナリーから生まれる最高峰のアイコンワイン造りの哲学を表現した日本庭園が描かれた日本画の鑑賞など、ワイナリーとワインの魅力を存分に味わえるひとときをお過ごしください。



テイスティングワークショップ



椀子ワイナリーにある、3つのアイコンワインの個性を日本庭園に表現した日本画になぞらえて、椀子で作られた2種のワインをテイスティングしながら受ける印象を“色”で表現する大人の塗り絵をご用意。言語ではない方法でワインの味わいや香りを表現することで、より感覚を研ぎ澄ませながら記憶に残していただけます。また他の方の作品との違いを見比べてみたり、ワインをご自宅で楽しみながら見返してみたり、さまざまな形でお楽しみいただけます。



■「MARRIOTT SALON in KARUIZAWA vol.2」概要

日程:2023年11月25日(土)

内容:

・本プラン限定シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー特別ツアー

・テイスティング&ワークショップ

・メーカーズディナー

料金:56,100円

定員:20名様

※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※5日前17時までの事前予約制です。定員に達し次第、予約受付を終了させていただきます。

【スケジュール】

13:00 ホテル集合、出発

14:00~16:00 ワイナリーツアー

17:00~18:00 テイスティングワークショップ

18:30 メーカーズディナー



<当イベントご参加の方限定の特別宿泊プランをご用意しております>

今回のメーカーズディナーイベントにご参加の方限定でお楽しみいただける宿泊プランをご用意しております。イベントの後は、広々とした温泉露天風呂付プレミアルームでお寛ぎください。宿泊者特典として、当イベント限定のオリジナルテイスティンググラスをプレゼントいたします。

■「MARRIOTT SALON in KARUIZAWA vol.2」付き特別宿泊プラン概要

日程:2023年11月25日(土)泊

内容:

・ノースウイング温泉露天風呂付プレミアルーム(39平方メートル )でのご宿泊

・「MARRIOTT SALON in KARUIZAWA vol.2」全行程

・レストランでブッフェスタイルのご朝食

・オリジナルテイスティンググラス(宿泊者限定)

料金:89,820円(2名1室ご利用時)

※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。別途入湯税を申し受けます。

※5日前17時までの事前予約制です。定員に達し次第、予約受付を終了させていただきます。





【「MARRIOTT SALON in KARUIZAWA」について】

日本の食やアートなど世界を魅了する文化を、森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社が運営するマリオットホテル(東京・富士山中湖・軽井沢・伊豆修善寺・琵琶湖・南紀白浜)の空間とサービスを融合させ、新たな文化交流の場を提供し、国内外に発信していくカルチャーイベント「MARRIOTT SALON」。

軽井沢マリオットホテルでは、第1回目のワインメーカーズディナーイベントに続き、本物志向の知識人が集う軽井沢エリアにてこの土地ならではの上質な体験をご提供いたします。



【シャトー・メルシャン 椀子ワイナリーについて】



「日本を世界の銘醸地に」をビジョンに掲げ、高品質な日本ワインを造り国内外へ情報発信をしていくことで日本ワイン産業の発展に貢献するシャトー・メルシャン。2019年に開設された椀子ワイナリーは、約30haにも及ぶ広大なぶどう畑に囲まれ、栽培から醸造まですべてを魅せるワイナリー。ワインツーリズムに取り組む世界最高のワイナリーを選出するアワード「ワールド ベスト ヴィンヤード」で、日本で唯一、4年連続で選出されている。

~今回のコラボレーションについて~

シャトー・メルシャン 椀子ワイナリーでは地域との共生、自然との共生、未来との共生をコンセプトにぶどう栽培とワイン造りに取り組んでいます。360度見渡せるワイナリーでぶどう畑の景色を見ながらテイスティングを楽しんでいただくところまでは、私たちワイナリーだけでお楽しみいただけるのですが、その後のアートとのワークショップ、そして、長野県の食材をつかった特別なお料理とのペアリングは今回のコラボレーションならではの内容で私も楽しみです。新しい文化交流の場で生まれる素敵なひとときをお過ごしください。(シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー長 田村隆幸)



【軽井沢マリオットホテル J.S.A.ソムリエ・エクセレンス 的場隆史】



2005年J.S.A.認定ソムリエ、2017年ソムリエ・エクセレンス取得。ワイン産地として注目を集める数々の銘醸地でワインを学ぶ。長野県に20数年在住し、NAGANO WINEの可能性と魅力、そしてテロワールや造り手の思いを多くの人に知っていただくことを志しホテルソムリエに着任。長野県のワイン観光や地域の新たな産業にソムリエとして貢献することを目指す。

ひとこと:長野ワインの魅力を少しでも多くの方に広めたいという思いで日頃からワインをおすすめしておりますが、椀子ワイナリーの素晴らしいワインを存分に楽しんでいただける機会にしたいと思っています。



【軽井沢マリオットホテル シェフ 梅津充博】



1996年調理師専門学校卒業後、フレンチレストラン”クィーンベル”にて5年間経験を積み渡仏。ミシュラン一つ星の”プレ・オー・クレール”をはじめとする本場フランスのフレンチレストランで約2年間、料理への知識・経験を培う。帰国後、長野県内のホテルレストランやウエデイング施設にて研鑽を積み、ルグラン旧軽井沢シェフに就く。2022年より軽井沢マリオットホテルに入社。翌年7月、軽井沢マリオットホテルシェフに就任、信州の素材、食文化を取り入れた料理を生み出す。

ひとこと:椀子ワイナリーとのコラボレーションということで、畑で採れたぶどうやワインを使用しております。いつも信州産の食材にこだわってメニューを考えていますが、とくに土地の魅力を体感していただけるひとときになれば幸いです。



<ご予約・お問い合わせ先>

軽井沢マリオットホテル TEL:0267-46-6611

URL:https://www.karuizawa-marriott.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-12:46)