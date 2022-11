[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2022年11月16日(水)より『I Promised You the Moon ~僕の愛を君の心で訳して~』『Oxygen』『THE TUXEDO』など人気タイドラマ8作品を独占見放題配信いたします。







『I Told Sunset About You ~僕の愛を君の心で訳して~』の続編にあたる『I Promised You the Moon ~僕の愛を君の心で訳して~』や、タイの人気BL小説を原作に『SOTUS S』の監督が実写化した癒やし系ラブロマンス『Oxygen』、ドラマ『Lovely Writer』のスパシープ・チャナパイ(チャップ/Chap)、ポンサトーン・パドゥンギヤッティウォン(グリーン/Green)が共演している『THE TUXEDO』など、注目のタイドラマ8作品が本日よりU-NEXT独占で見放題配信となります。

切なく儚い恋、熱く燃え上がるような恋、ドキドキの主従関係はもちろん、友情や青春など様々なドラマが描かれます。ぜひこの機会にU-NEXTでタイドラマをお楽しみください。





I Promised You the Moon ~僕の愛を君の心で訳して~<全5話+メイキング特別編>







『I Told Sunset About You ~僕の愛を君の心で訳して~』の続編として、舞台をバンコクに移し、大学生となったオーエウとテーの新たな日々を描く。前作に引き続き主演を務めるプッティポン・アッサラッタナクン(ビウキン/Billkin)とクリット・アンムアイデーチャコーン(ピーピー/PP)が、切なく美しい物語を繊細な演技で魅せる。

プーケットでの残された日々を満喫し、大学生になったオーエウとテー。バンコクで新生活を始め、夢に向かいながら順調に愛を育んでいた。切磋琢磨し、同じ夢に向かっていた2人だったが、いつしか2人の気持ちはすれ違い、離れ始めていく…。

https://video.unext.jp/title/SID0075243

(C)︎Nadao Bangkok co., Ltd. All Rights Reserved





Oxygen<全13話>







タイの人気BL小説を『SOTUS S』の監督が実写化。2人の男子学生がお互いに欠かせない存在になっていく、癒やし系ラブロマンス。

幼くして孤児になったギーは、明るく優しい性格で周囲を和ませる工学部の4年生。一方、音楽学部の1年生・ソロは、富と名声、美貌を併せ持ちながらも、母親を亡くしたことで笑顔を失っていた。ある日、ソロはカフェでアルバイトをしているギーと出会い…。

https://video.unext.jp/title/SID0075247

(C)︎Rock Imaging International Co., Ltd Distribute





THE TUXEDO<全8話>







2人の青年による、包みあう切なく熱い恋を描くタイBLドラマ。ドラマ『Lovely Writer』のスパチープ・チャナパイ(チャップ/Chap)、ポンサトーン・パドゥンギヤッティウォン(グリーン/Green)が共演し、注目を集めた。

高飛車で自己中心的なナーウィーは、有名アパレル企業であるSPグループ社長の御曹司。幼い頃のトラウマから、社会恐怖症に悩まされていた。父親の誕生日パーティに着用する最高のスーツを探すのだが、気に入るものがなく、やがてある店のスーツに目が留まる。有名企業社長の御曹司とこだわりのテーラーの一世一代の大恋愛の行方はー。

https://video.unext.jp/title/SID0075246

(C)Rock Imaging International Co., Limited Distribute





The Yearbook<全8話>









2002年、2006年という懐かしい時代を舞台に、恋や友情、夢、家族愛などをリアルに描いたヒーリングドラマ。空白の4年間に何があったのか?すれ違い、再会した2人の物語を描く。主演のテーシン・アヌサーサナナン(タイトル/Title)とスパグリット・ジャルーンメーター(メン/Man)が、ドラマ初出演とは思えない演技力を披露している。

2002年、プラチュアップ。高校3年生のナットとポップは幼馴染みの親友同士。ポップはナットに誘われて医学部の受験を約束するが、試験当日に姿を見せず、突然バンコクへ引っ越してしまう。2006年、プラチュアップに戻ってきたポップはナットと再会するが…。

https://video.unext.jp/title/SID0075244

(C)Rock Imaging International Co., Limited Distribute





Second Chance<全6話>







少年たちが、思春期の人間関係に悩み、葛藤を抱えながら人生における愛や友情を学んでいく青春ストーリー。

高校3年生のトーンファーとペーパーは幼馴染みの親友同士。同じクラスのクリスも卒業後の進路選択を控えていたが、クリスはなかなか自分のやりたいことが見つからない。一方学校内では、ジェニワーの弟・ジェノーが元恋人のアーサーから暴力行為を受け…。

友情以上の気持ちに気づいた2人の少年。そして彼らの友人たちは…。

https://video.unext.jp/title/SID0075245

(C)Rock Imaging International Co., Limited Distribute





Golden Blood<全8話>







忠実なボディガードとマフィアの息子が織りなす、ドキドキの主従関係ロマンス。主役の2人・サンとスカイが、まさに「太陽」と「空」の名の通り、共にあるべき存在として互いに守りあう姿にときめくこと必至。

200万人に1人の“黄金の血”を持つサンは、マフィアのボス・プーパーの養子として育てられる。プーパーの実の息子・スカイも“黄金の血”の持ち主だった。やがて、大学生になったスカイが父の敵から命を狙われたため、サンは彼のボディガードとなるが…。

https://video.unext.jp/title/SID0075248

(C)Rock Imaging International Co., Limited Distribute





What the Duck<全26話>







航空業界を舞台にしたドキドキのボーイズラブストーリー。タイの若手イケメン俳優・プワナイ・セーンワン(オー/Oreo)とチャルンチャイ・カンティチャイカチョーン(ストロング/Strong)が共演。CAに憧れるかわいいもの好きな美容男子とギャンブル好きのだらしない男、正反対な2人が友情と恋に揺れる姿に胸キュン間違いなし!

幼い頃から飛行機が大好きなポップは客室乗務員を目指すも採用試験に落ち、機内食の搭載を行うケータリング会社で働くことに。そこでポップはギャンブルが大好きで私生活もだらしないオートと出会う。性格が正反対なポップとオートは何かと衝突するが…。

https://video.unext.jp/title/SID0075249

(C) JINLOE MEDIA WORK Co., Ltd.





What the Duck: FINAL CALL<全8話>







空港を舞台に繰り広げられる大人のラブストーリー『What the Duck』の続編。前作に引き続き、タイ若手イケメン俳優・プワナイ・セーンワン(オー/Oreo)とチャルンチャイ・カンティチャイカチョーン(ストロング/Strong)が主演するほか、日本で人気急上昇中のスパシット・ジョンチーウィーワット(ミュー/Mew)も出演。ポップと別れたモーの新しい恋の行方にも注目。

ケータリング会社で働きながら、客室乗務員を目指していたポップは採用試験に合格。それをオートに言いだせずにいた。そんな折、ポップとオートはカオヤイへ旅行に出かけることに。ところが、旅行から戻ったオートはポップを避けるようになっていた。

https://video.unext.jp/title/SID0075250

(C) JINLOE MEDIA WORK Co., Ltd.



