~ネスプレッソxピエール・エルメ・パリとのコラボによるフェスティブアフタヌーンティーや3種類のオリジナルカクテルを期間限定で提供、恒例のカウントダウンパーティーも開催~



ザ・リッツ・カールトン東京(港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン、総支配人:シャビ・ゴンザレス)では、2022年12月1日(木)より、フェスティブシーズンをホテルで華やかにお過ごしいただける各種メニューやサービスのご提供をホテル45階に位置するザ・ロビーラウンジ&バーにて開始いたします。









本年はネスプレッソxピエール・エルメ・パリとのコラボレーション企画として、「パリジャン・スパークル= 星が輝くパリの夜空」を装飾テーマに、高さ6メートルのクリスマスツリーをザ・ロビーラウンジ中央に配し、まるで煌めくパリの夜空を想わせるようなラグジュアリーでゴージャスな空間を演出いたします。



また、12月1日(木)~1月5日(木)の期間には、同じく、ネスプレッソxピエール・エルメ・パリとのコラボレーションの一環として、フェスティブアフタヌーンティー「JOY OF GIFTINGアフタヌーンティー」をザ・ロビーラウンジにてご提供いたします。



さらに、ザ・バーでは、12月15日(木)~12月30日(金)まで、ネスプレッソの2022年冬の数量限定コーヒー3種(「ヴァーチュオ」向け)を使用したオリジナルコーヒーカクテル「JOY OF GIFTINGカクテル」とノンアルコールカクテル「JOY OF GIFTINGモクテル」を期間限定にてご提供いたします。



2022年の年末を彩る各種プランの詳細は以下のとおりです。



【ザ・ロビーラウンジ】

◆「JOY OF GIFTINGアフタヌーンティー」

ザ・リッツ・カールトン東京のセイボリーとピエール・エルメ・パリのスイーツをアフタヌーンティースタンドにてご提供いたします。「JOY OF GIFTINGアフタヌーンティー」では7種類の目にも鮮やかなセイボリーの他、「トリマ」、「リーヴ ゴーシュ」、「プレジール シュクレ」など、ピエール・エルメ・パリによる全7種類のスイーツをお愉しみいただけます。セイボリーとスイーツに合わせるお飲み物は、13種類の茶葉からお選びいただける紅茶など通常のお飲み物に加え、ネスプレッソの2022年冬の数量限定コーヒー3種(「ヴァーチュオ」向け)「アンフィニマン ダブルエスプレッソ」、「アンフィニマン グルマン」、「アンフィニマン フリュイテ」もお選びいただけます。パリの冬の夜空にキラキラと輝く星からインスピレーションを得て装飾された全長6メートルのコラボレーションクリスマスツリーと共に優雅な午後をお過ごしください。





期間: 2022年12月1日(木)~2023年1月5日(木) 12:00~17:00 12月24日(土)・25日(日)対象外

料金: JOY OF GIFTINGアフタヌーンティー 10,000円(コーヒー又は紅茶付き) フェスティブ アフタヌーンティー セミブッフェ 13,500円(コーヒー又は紅茶付き)





※「フェスティブ アフタヌーンティー セミブッフェ」は24日(土)と25日(日)の2日間限定提供





場所: ザ・ロビーラウンジ(45階)

オンライン予約:https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-tokyo-thelobbylounge-bar/reserve





※クリスマスツリーの展示は、2022年12月1日(木)から12月25日(日)までとなります。



◆カウントダウンパーティー



ザ・リッツ・カールトン東京では、一年の最後を締めくくるひと時に相応しい洗練された大人向けのカウントダウンパーティーを開催いたします。最高峰のシャンパーニュとして世界中で愛される「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2012」のフリーフローやライブミュージックをお愉しみいただけます。シャンパーニュを片手に、地上200メートルから東京の煌びやかな夜景をご堪能ください。







期間: 2022年12月31日(土) 22:30~24:30(L.O. 24:00)

料金: 35,000円(シャンパーニュ「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2012」のフリーフローとフィンガーフード付き)

場所:ザ・ロビーラウンジ&バー(45階)





※完全予約制、事前入金制、ご参加は20歳以上の方に限ります。



【ザ・バー】

◆「JOY OF GIFTINGカクテル&モクテル」



摩天楼を一望できるザ・バーでは、コーヒーの豊潤な香りがフェスティブ気分を盛り上げる「アンフィニマン クーラー」、「グルマン コラーダ」、「ジャック フリュイテ」の3種類のスペシャルカクテルとモクテルをご用意いたします。ネスプレッソのこの冬の数量限定コーヒー3種(「ヴァーチュオ」向け)、「アンフィニマン ダブルエスプレッソ」、「アンフィニマン グルマン」、「アンフィニマン フリュイテ」を使用した大人のフェスティブカクテルとモクテルをご堪能ください。





期間: 2022年12月15日(木)~12月30日(金)

料金: カクテル 各3,600円、モクテル 各2,700円

場所: ザ・バー(45階)





※夜の演奏時間帯でのご利用は、エンターテイメントチャージ(2,000円)を申し受けます。



◆「フェスティブカクテル」

その他、人気のジャパニーズクラフトジン「ROKU」をベースにしたオリジナルショートカクテル「ピニャ・クリスマスツリー(Pine Christmas Tree)」と旬の苺をふんだんに使用したジャパニーズクラフトウォッカ「HAKU」ベースのフローズンカクテル「パフェ・ド・ノエル(Parfait de Noel)」の2種類もご用意いたしました。



◆「パフェ・ド・ノエル(Parfait de Noel)」



この季節になると店頭に並ぶ不動の人気を誇る苺。その旬の苺をふんだんに使用したストロベリーパフェのようなフローズンデザートカクテルです。

◆「ピニャ・クリスマスツリー(Pine Christmas Tree)」



和製のクリスマスツリーをイメージしたジンベースのショートカクテルです。イチジクを漬け込んだジャパニーズクラフトジン「ROKU」にほんのりと松が香る、甘酸っぱさが新鮮なさっぱりとした味わいの1杯をご賞味ください。





期間: 2022年12月1日(木)~12月25日(日)

料金: カクテル 各3,600円

場所: ザ・バー(45階)





※夜の演奏時間帯でのご利用は、エンターテイメントチャージ(2,000円)を申し受けます。



※レストランの営業時間は、変更の可能性がございます。

※上記の料金は、税金とサービス料込みとなります。

※「ザ・バー」ではご予約は承っておりません。



ザ・リッツ・カールトン東京 レストラン予約受付窓口

◆電話番号: 03-6434-8711(10:00~20:00)

◆メールアドレス: rc.tyorz.restaurant.sales@ritzcarlton.com



【ザ・リッツ・カールトン東京について】

ザ・リッツ・カールトン東京は日本の首都、東京のエンターテインメントとビジネスの拠点である六本木に位置します。都内最高の高さを誇るミッドタウン・タワーの最上層9フロアを占めるレストラン、スパ、クラブラウンジ、そしてゲストルームからは360度の絶景が広がります。総客室数247のゲストルームのうち35室はスイートであり、ザ・リッツ・カールトン スパ 東京では最高の寛ぎをご提供します。レストランは会席、寿司、天麩羅、鉄板焼を提供する日本料理 「ひのきざか」、フレンチダイニング「アジュール フォーティーファイブ」、ビストロノミー「タワーズ」、チョコレート&ペストリー「ラ・ブティック」、「ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ」、ロビーラウンジやバーの7店舗と、ミーティングやイベント宴会施設、そして婚礼チャペルを完備しております。



ザ・リッツ・カールトン東京 ソーシャルメディア

Instagram: www.instagram.com/RitzCarltonTokyo/

Facebook: www.facebook.com/RitzCarltonTokyo/









