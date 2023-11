[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンモール各務原店を、2023年12月1日(金)、「イオンモール各務原」(岐阜県各務原市)内にオープンします。





近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンモール各務原店は、320面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、岐阜県各務原市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンモール各務原店

[所在地] 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原 2F

[営業時間] 9:00~21:00

[施設面積] 83.4平方メートル (約25.2坪)

[設置面数] 320面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/kakamigahara/





バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。



カプキャラ すみっコぐらし9

すみっコぐらしからカプキャラシリーズ第9弾が登場!

価格:400円/1回(全5種)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

商品化協力:システムサービス株式会社





ドラえもん カプセルヘアクリップ2

大好評だったドラえもんカプセルヘアクリップの第二弾が登場♪髪飾りにもバッグにも身に付けてカワイイ♪

価格:300円/1回(全8種)

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK





仮面ライダー電王 イマジンヨガ

『仮面ライダー電王』に登場するイマジンたちがヨガに挑戦!?モモタロスをはじめ、4人のイマジンをラインアップ!

価格:400円/1回(全4種)

(C) 石森プロ・東映





NESCAFE ポーチ

NESCAFEブランドのコーヒーが使いやすいポーチになって登場!ボトル型と袋型の2種の形状で展開します!

価格:400円/1回(全6種)

Nestle、NESCAFE、GOLDBLEND、Excella、香味焙煎はネスレグループの登録商標です。





【推しの子】 カプセルラバーマスコット01

話題のアニメ【推しの子】の新シリーズがガシャポンに登場!

人気のキャラクターたちをかわいくデフォルメしたカプセルラバーマスコットです!

価格:300円/1回(全6種)

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会





不純喫茶ドープ ミニチュアコレクション

話題のネオ喫茶「不純喫茶ドープ」を再現した、集めてかわいいミニチュアコレクション!

クリームソーダにはコースター、昭和プリンには紙ナプキンが付いてるよ!

価格:400円/1回(全6種)

(C)不純喫茶ドープ





いきもの大図鑑アドバンス

ヘラクレスオオカブト

カブトムシの中でも1番人気のヘラクレスオオカブトがいきもの大図鑑アドバンス版となって帰ってきました。

全長約160ミリ、可動箇所が32箇所と大幅にグレードアップしたクオリティをぜひ手に取ってお確かめください。

価格:1,500円/1回(全3種)

(C)BANDAI





Kiramune カプセルアクリルチャームvol.1

大人気男性声優が参加するエンタテインメントレーベル「Kiramune」のアクリルチャームが登場!

全種ガシャポンオリジナル描き起こしデザイン!

価格:500円/1回(全6種)

(C) Kiramune Project





アクリルスタンドコレクション

「ドラゴンボール」シリーズ02

原作コミックスカバーイラスト風のアクリルスタンド第二弾!今弾は2023年「悟空No.1名台詞投票」より、悟空の名台詞BEST3をラインアップした特別仕様!!約50mmのビッグサイズです。たくさん集めて飾ろう!

価格:300円/1回(全8種)

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション





欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。 ※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。









12月1日(金)~12月8日(金)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに、おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンモール各務原店( @ GBO_kakami )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト



【応募期間】

12月1日(金)キャンペーンポスト投稿後から12月8日(金)23:59まで



12月1日(金)~12月3日(日)開催!「X(旧ツイッター)フォロー」&「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼X(旧ツイッター)フォローキャンペーン

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンモール各務原店」( @ GBO_kakami )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルエコバッグ」プレゼント!



▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!



さらに!各日先着100名さまが抽選に参加できるキャンペーンを実施!

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」が抽選で各日5名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



