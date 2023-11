[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、バンダイナムコグループ各社が展開するキャラクター商品のオフィシャルショップ3店舗を、2023年12月1日(金)、「イオンモール各務原」(岐阜県各務原市)内にオープンします。







同施設内で展開中のアミューズメント施設「namcoイオンモール各務原店」に隣接して、岐阜県初出店となる「一番くじ公式ショップ」、「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」、「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」の3店舗を同時にオープンします。



また、上記3店舗に加え、同フロアにガシャポンのオフィシャルショップ「ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンモール各務原店」をオープンします。



バンダイナムコグループの店舗として中部エリア最大規模の充実したコンテンツで、お客さまに“笑顔と楽しい思い出を届ける空間”を提供し、地域のみなさまに愛されるエンターテインメント施設を目指します。





■一番くじ公式ショップ 岐阜イオンモール各務原店

全国に17店舗展開している『一番くじ公式ショップ』は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ、「一番くじ」の公式ショップです。同店では、くじ本来の「何が出るかわからないワクワク感」に加え、圧倒的な「品ぞろえ」とハイクオリティな商品のくじ体験を、安心して楽しめます。

※取り扱い商品例です。





一番くじ ゴジラ-1.0

発売日:2023年11月18日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回900円

TM & (C) TOHO CO., LTD.





一番くじ レトロ喫茶

発売日:2023年11月24日(金)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回680円

(C)BANDAI SPIRITS







一番くじ 『ゆるキャン△』

発売日:2023年11月25日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回750円

(C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト





一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ

発売日:2023年11月25日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回690円

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※掲載している画像は実物と異なる場合があります。



■BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP 岐阜店

美味しくて楽しいをコンセプトにしたエンタメ菓子(釣りグミシリーズなど)、キャラクター菓子、そして低単価で高クオリティな食玩(フィギュア、ウエハースシリーズなど)を豊富に取りそろえています。全国に7店舗展開している『BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP』は、岐阜県初出店の岐阜店をオープンし8店舗に拡大します。



キャラパキ 発掘恐竜

価格:108円

発売中

(C)BANDAI





魚ギョッと釣りグミ

価格:65円

発売中

(C)BANDAI



■ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ 岐阜店

全国に10店舗展開している『ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ』では、「ONE PIECEカードゲーム」の販売や各種大会、ティーチング会(※)なども開催します。トレーディングカードゲームが初めての方も気軽にご来店ください。

※不定期開催:公式サイトでご確認ください。



ブースターパック 双璧の覇者【OP-06】

価格:220円

2023年11月25日(土)発売





オフィシャルカードスリーブ 5

価格:880円

2023年11月25日(土)発売



<オープンキャンペーン>

「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」 岐阜店のオープンを記念して、12月1日(金)~12月10日(日)までの期間、毎日先着100名さまに「ONE PIECEカードゲーム プロモーションパック Vol.04」を無料で配布します。



(C)尾田栄一郎/集英社 (C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション









※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品の発売日の変更、品切れが生じる場合があります。※「一番くじ」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。※店舗の事情により取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合があります。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



