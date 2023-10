[株式会社TBSテレビ]

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、9月23日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催された「Hi-Fi Un!corn 1st Oneman Live ~ HELLO ~ Livehouse Volume 1」を12月17日(日)にテレビ初独占放送する。







TBSと韓国放送局SBSグループ、K-POPバンドの名門FNC ENTERTAINMENTによる日韓合同大型プロジェクト『THE IDOL BAND:BOY'S BATTLE』で優勝し、2023年6月26日に日韓合同デビューを果たしたHi-Fi Un!corn。





タイトル「HELLO」にもあるように、ファンの皆様へ改めて挨拶する場となったこのライブでは、デビュー曲「Over the Rainbow」や、ボーカル・福嶌崇人が出演するTBSドラマストリーム『君には届かない。』の主題歌である、新曲「U&I」を含む全16曲を披露。

その中でも様々なカバー曲を披露したり、ライブツアーやファンネームの発表があったりと、特別な内容が盛り沢山となった。





初々しさと実力を兼ね備えたHi-Fi Un!cornの記念すべき初ワンマンライブをぜひお楽しみいただきたい。





【収録:2023年9月23日(土) 渋谷CLUB QUATTRO(東京)】





放送情報

■番組タイトル

『Hi-Fi Un!corn 1st Oneman Live ~ HELLO ~ Livehouse Volume 1』

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

■放送日時

12月17日(日)午後11:00~深夜1:00<テレビ初独占放送>





詳細ページ:https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2023_1029_1530.html



●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!





■視聴方法

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)、J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかりなどでご覧頂けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/29-16:16)