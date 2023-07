[CTW株式会社]

世界最強の吸血鬼と剣巫の少女が織りなす物語がG123に登場!



CTW株式会社は、ゲームプラットフォームG123にてHTML5ゲーム『ストライク・ザ・ブラッド デイブレイク』を発表いたします。本作は、大人気TVアニメの「ストライク・ザ・ブラッド」を題材としており、本日から全世界で事前登録を開始したことをお知らせいたします。





■世界最強の吸血鬼と剣巫の少女が織りなす物語が、ゲームで登場!



『ストライク・ザ・ブラッド デイブレイク』は、主人公の「暁古城」が「姫柊雪菜」や「藍羽浅葱」といったおなじみのキャラクターたちを仲間にし、様々な敵と戦いながら成長していくのを楽しむゲームとなっております。「暁古城」になりきり大切な仲間を守りぬきましょう!



<事前登録方法>

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式Twitterのフォローで登録:https://twitter.com/stb_db

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/iYtV1gR

3.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/bvbywjpu



■「ストライク・ザ・ブラッド デイブレイク」事前登録開始を記念し、キャンペーンを開催



ゲームの事前登録開始を記念して、事前登録キャンペーンを開催いたします。

事前登録者数が10万件を達成すると、約1万円分のアイテムがリリース時のキャンペーン報酬となります。友達を誘って事前登録し、リリース時の報酬を増やしましょう!



・事前登録者3万件達成

報酬:合計3,000円分のアイテム解禁



・事前登録者5万件達成

報酬:合計5,000円分のアイテム解禁



・事前登録者10万件達成

報酬:合計10,000円分のアイテム解禁



公式Twitter:https://twitter.com/stb_db

公式LINE:https://lin.ee/iYtV1gR



■『ストライク・ザ・ブラッド』ゲーム化決定記念!Twitterキャンペーンを開催

◯フォロー&RTキャンペーン



『ストライク・ザ・ブラッド』のゲーム化を記念して、ゲーム公式Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で5名様に、Amazonギフト券1万円分が当たります。毎日参加できるのでお見逃しなく!



<キャンペーン情報>

*賞品

・Amazonギフト券1万円分 5名様



*開催期間

7月7日(金)~7月31日(月)



*参加方法

1.公式Twitterアカウントをフォロー

2.キャンペーンツイートをRT



*注意点

※Amazonギフト券の抽選結果は、その場で届きます。

※キャンペーンツイートは、期間中毎日投稿されます。

※キャンペーンには、毎日1度だけ参加が可能です。

※予告なくキャンペーンが終了・延長する場合がございます。



◯ストブラキャラクター性格診断キャンペーン



『ストライク・ザ・ブラッド』のゲーム化を記念して、ゲーム公式Twitterにてキャラクター診断キャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で5名様に、Amazonギフト券1万円分が当たります。



<キャンペーン情報>

*賞品

・Amazonギフト券1万円分 5名様



*開催期間

7月7日(金)~ 正式リリースまで



*参加方法

1.公式Twitterから対象ツイートを確認

2.対象ツイートのバナーをタップ

3.簡単な質問に回答

4.診断結果を投稿



■キャラクター紹介

・暁 古城

世界最強の吸血鬼“第四真祖”の能力を手に入れた高校生。十二体の眷獣を保有しているが、その支配権をまだ完全には掌握していない。



・姫柊 雪菜

第四真祖を監視するために、獅子王機関から派遣されてきた見習い剣巫。真祖すら滅ぼすという破魔の槍“雪霞狼”の使い手。



・藍羽 浅葱

古城の中学生時代からの友人。“電子の女帝”の異名を持つ凄腕のハッカー。現在は高給で絃神島の管理公社に雇われている。



・煌坂 紗矢華

獅子王機関より“舞威姫”の称号を与えられた、雪菜の元ルームメイト。要人警護の役目を任されることが多い。六式重装降魔弓“煌華麟”(デア・フライシュッツ“こうかりん”)を愛用する。



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:ストライク・ザ・ブラッド デイブレイク

ジャンル:RPG

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■TVアニメ「ストライク・ザ・ブラッド」とは?

電撃文庫より刊行されている人気エンターテイメントノベルで2013年10月にアニメ化した大人気作品。世界最強の吸血鬼“第四真祖"である暁古城(あかつき こじょう)と、その監視役の任務として選ばれた見習い剣巫(けんなぎ)の姫柊雪菜(ひめらぎ ゆきな)との学園アクションファンタジー。

アニメ「ストライク・ザ・ブラッド」公式Webサイト

http://www.strike-the-blood.com/

アニメ「ストライク・ザ・ブラッド」公式Twitter

https://twitter.com/stb_anime



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-14:46)