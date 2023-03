[株式会社ハピネット]







( L to R) 朋、涼太、理緒、太嘉志



結成から1年足らずの間にEP2枚、シングル2枚をリリース、ライブも精力的に展開し、昨年12月の1周年ワンマンライブでは圧巻のステージでファンを魅了、シーンの急先鋒を担う活動2年目に踏み出したTHE MADNA、待望の3rdシングルのリリースが決定!

リードトラックの「sweet dream」は、キャッチーなイントロ、よりパワフルかつタイトさが増した演奏に、切ないメロディが映えるエモーショナルなトラックに仕上がった。涼太は「二人が引き裂かれる畏怖」に抗う架空のストーリーを作り上げ、「sweet dream」というビンテージなタイトルを用いて甘美に表現、ロック・スピリット全開のミクスチャーバンドの印象を良い意味で覆す懐の深さも本作の魅力といえる。そしてリリースに先駆けミュージックビデオが公開されたのでチェックを!



※「sweet dream」 (MUSIC VIDEO)

https://youtu.be/FRUthf1Q054











2023年4月5日(水)発売

THE MADNA 「sweet dream」





【Type-A】(CD+DVD)

品番:LHMH-1042 / POS:4907953265509 / 価格:¥1,980(税込)

1. sweet dream

2. TRiCKSTER

Music Video:sweet dream





【Type-B】(CD)

品番:LHMH-1043 / POS:4907953265516 / 価格:¥1,650(税込)

1. sweet dream

2. TRiCKSTER

3. 東京lonely girl





【Type-C】(CD)

品番:LHMH-1044 / POS:4907953265523 / 価格:¥1,650(税込)

1. sweet dream

2. TRiCKSTER

3. Sugar trip











3/16(木) 長野CLUB JUNK BOX 15:00 ※アウトストア

3/18(土) タワーレコード池袋店 13:00 / 15:00

3/25(土) littleHEARTS.新宿店 12:00 / 14:00

リミスタ・オンラインイベント 19:00

4/8(土) 広島CAVE BE 15:00 ※アウトストア

4/9(日) 神戸KINGS X 15:00 ※アウトストア

4/15(土) littleHEARTS.大阪 12:00

4/16(日) fiveStars名古屋 12:00

4/22(土) club SONIC 水戸 15:00 ※アウトストア

4/23(日) 仙台ROCKATERIA 15:00 ※アウトストア

4/30(日) littleHEARTS.新宿店 13:00 / 15:00

リミスタ・オンラインイベント 19:00











3/16(木) 長野CLUB JUNK BOX ※太嘉志 生誕ワンマン

3/31(金) 渋谷チェルシーホテル ※Monthly Show 渋谷妄想奇人クラブ

4/20(木) 渋谷チェルシーホテル ※Monthly Show 渋谷妄想奇人クラブ



~THE MADNA sweet dream TOUR’23 in a sweet dreams~

4/8(土) 広島CAVE BE

4/9(日) 神戸KINGS X

4/15(土) 心斎橋VARON

4/16(日) HOLIDAY NEXT NAGOYA

4/22(土) club SONIC 水戸

4/23(日) 仙台ROCKATERIA

4/29(土) 原宿RUIDO











突然変異で生まれたバンドTHE MADNA(読み方:マドンナ)、メンバーは涼太(Vo)、太嘉志(Gt)、朋(Ba)、理緒(Dr)の4名。



2021年12月にリリースしたデビューEP「Beautiful Inferno」は、メンバーの狂った遺伝子が混ざり合い生まれた予測不能なサウンドで最後まで飽きさせない無限の可能性を秘めた傑作となり、期待の高まる中、12月末に新宿BLAZEにて開催された初ライブで集まったファンを魅了。翌2022年3月にデビューEPと対となる世界観をもつ2nd EP「Ugly heaven」をリリース、よりバラエティ豊かな振り幅を獲得した今作を引っ提げ精力的にライブを行いながら、インストアイベントも積極的に開催。同年7月にヴォーカル涼太のメッセージが痛快な1stシングル「GiANT KiLLiNG」、矢継ぎ早に11月には真骨頂のミクスチャーロックが炸裂した2ndシングル「CREAM SODA」と、結成から1年足らずの間に4作品のリリースを果たした!シームレスにライブも展開し獲得した演奏スキルにより、昨年12月の1周年ワンマンライブでは、詰めかけたファンの期待に応える圧巻のステージを観る者に知らしめ、シーンの急先鋒を担う活動2年目に踏み出し、待望の3rdシングル「sweet dream」を4月にリリースする!



【インフォメーション】

・オフィシャルHP : https://the-madna.bitfan.id/

・オフィシャルTwitter:@THEMADNA_JP



