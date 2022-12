[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

「だれかを想う時間、それは素敵なギフトになる」というコンセプトでイベントや店内フェアを展開いたします



2022年12月7日(水)~2023年1月6日(金)の期間、&Postと代官山 蔦屋書店の共同プロジェクトである「Gift of a letter」がバージョンアップして、今年も開催いたします。

好きなひと、好きなものに想いをはせて、あなたも手紙を書いてみませんか。







詳細リンク https://store.tsite.jp/daikanyama/event/stationery/30396-1235021128.html





1.アンティークポスト

イベント期間中は、オリジナルポストカードを配布。また、文具フロアコンシェルジュの佐久間がイラストを手がけたオリジナル切手をその場でお貼りします。さらに、店内にはアンティークなイベント専用ポストが登場。その場で気軽に手紙を書いて、投函することができます。









2.う写ぎレターブース

2号館1階 建築デザイン側ギャラリーにて、ライティングスペースをご用意しております。大きなうさぎと写真撮影ができる「う写ぎレターブース」も併設しております。週末にはうさぎと一緒に撮った写真をポストカードにして、年賀状として出せるイベントも開催予定です。



【イベント開催日】

12/10(土)、11(日)

12/17(土)、18(日)

12/24(土)、25(日)

12/31(土)

【開催時間】11:00~18:00

【参加費】無料

※ポストカードの印刷はお一人様1枚まで







3.シェアラウンジ年賀状プラン

年賀状10枚セットがついた2時間2,000円(税込2,200円)の特別プランをご用意しました。ゆっくりとシェアラウンジでの時間を過ごしながら、大切な方へ手紙を書いてみるのはいかがでしょうか?







4.「大切なあの人へ想いを綴る、冬の夜。」フェア

文具フロアでは、Gift of a Letterの連動企画として、

「大切なあの人へ想いを綴る、冬の夜。」フェアを開催しております。





<代官山 蔦屋書店 オリジナル万年筆>

昨年に引き続き代官山 蔦屋書店の周年を記念した「ON YOUR BIRTHDAY」万年筆を発売します。今年のモチーフはバースデーケーキの上のチョコレートのプレート。ビターチョコとホワイトチョコを思わせるシックなカラーリングで、

お手紙を書く気持ちを盛り上げます。



<代官山 蔦屋書店 オリジナルインク>

万年筆と同時発売のインクはバースデーケーキと共に楽しむハーブティーをイメージした落ち着きのあるグリーンです。万年筆のペン先の刻印とお揃いのボトルラベルにも注目です。







<toroli シーリングスタンプ>

手紙やラッピングをより華やかに彩るシーリングスタンプ。

今回は、代官山 蔦屋書店オリジナルデザインとして、クリスマスに限らずオールシーズンで使える「リース」を数量限定で販売いたします。

また、toroliの人気ラインナップを新パッケージにて販売。当店にて初お披露目いたします。

色とりどりのシーリングワックスをブレンドさせて、自分だけの色を作ったり、ラッピングの際にはリボンやヒモをとめたり、

ドライフラワーを添えるなど、自分なりのアレンジで楽しめます。





寒い冬の長い夜、一つ一つの言葉を紡ぎ、心あたたまる手紙を書いてみませんか。







プロフィール



&Post

&Postとは日本郵便が協賛する街中にあるポストの価値を見つめ直すことで

手紙の新しい可能性を探っていくプロジェクト。

https://andpost.jp/







イベント概要



「Gift of a letter」

会期 2022年12月7日(水)~2023年1月6日(金)

時間 営業時間通り

場所 代官山 蔦屋書店

主催 代官山 蔦屋書店

共催・協力 &Post

お問合せ先 03-3770-2525

URL https://store.tsite.jp/daikanyama/event/stationery/30396-1235021128.html







店舗情報







代官山 蔦屋書店

住所:東京都渋谷区猿楽町17-5

電話番号:03-3770-2525

営業時間:フロアにより異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

ホームページ:https://store.tsite.jp/daikanyama/

Twitter:https://twitter.com/DAIKANYAMATSITE

Instagram:https://www.instagram.com/daikanyama.tsutaya/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-13:40)