株式会社バンダイナムコアミューズメントは、クリエイションIPプロジェクト「ポラポリポスポ」のCGバンドライブを2024年6月に開催します。CGバンドライブに向けて、2023年11月より【Road to ポラリス】として、バンダイナムコアミューズメントが持つ「リアルな場」と、YouTubeやSNSなどの「オンラインの場」をミックスした、さまざまな施策を展開します。今後の活動に、ぜひご期待ください。

オフィシャルサイト:https://polaporipsp.bn-am.net/











【1】1st「CGバンドライブ」 2024年6月横浜で開催決定!

2024年6月「ポラポリポスポ」の舞台である横浜の地で、初の「CGバンドライブ」開催が決定しました。

イベントの詳細は、今後公式サイトやSNSなどで発表します。



【2】YouTubeにて11月より動画公開がスタート

11月15日(水)~2024年4月17日(水)まで、週1本程度のペースで計34本の動画をポラポリポスポ公式YouTubeチャンネルにて公開します。バラエティパート8本、ボイスドラマ21本に加え、CGバンドライブに向けて12月25日(月)より各バンドのオリジナル楽曲MV(WAKAZO2本、chirp×chirp3本)を公開します。



■11月から新たに登場するメンバー

昨年の「パイロット版」ではビジュアルと名前のみ公開していたメンバーが、ついにYouTube動画に登場します。







【3】POP UP STORE 開催

2023年11月17日(金)~12月10日(日)、「ポラポリポスポ POP UP STORE in バンダイナムコ Cross Store 東京」(池袋・サンシャインシティ)をオープンします。



人気イラストレーター赤倉氏による描き下ろしアーティストビジュアルを使用した、オフィシャルグッズを販売します。グッズは、同期間中に「ナムコパークス オンラインストア」でも販売予約を受け付けます。詳しくは、ナムコパークス公式サイトをご確認ください(11月17日公開)。 https://parks2.bandainamco-am.co.jp/





【4】アミューズメントエキスポ in 東京ビッグサイト出展

2023年11月25日(土)、東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催される「アミューズメントエキスポ in 東京ビッグサイト」にイベント出展します。当日はバンダイナムコアミューズメントブースの「コミュニティスクエア」にて、キャスト2名のゲスト登壇が決定!イベントのタイムスケジュールや詳細は、後日発表します。



イベント登壇キャスト:AKARI役 川島零士、ゲッカ役 深川和征







【5】アパレルブランド「Favorite」コラボ決定

イラストからオーダーメイドで洋服を制作するアパレルブランド「Favorite」とのコラボが決定しました。

ユニセックスで着用できるWAKAZOとchirp×chirp、それぞれをイメージした2種類のデザインで展開します。コラボ洋服は、11月25日(土)「アミューズメントエキスポ」にてお披露目予定です。

続報は、公式X(旧Twitter)にて今後発表します。







11月2日(木)~2024年2月6日(火)まで、公式X(旧Twitter)にて「オフィシャルグッズ」や「キャラクターボイスキャスト&メンバーのサイン色紙」が当たるプレゼントキャンペーンを実施中!詳しくは、公式X(旧Twitter)をご確認ください。





(C)Bandai Namco Amusement Inc.

「ポラポリポスポ」公式サイト https://polaporipsp.bn-am.net/

「ポラポリポスポ」公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFhNwE1BW2GoLnvDFrZYEww

「ポラポリポスポ」公式X(旧Twitter) https://twitter.com/P0laPoriPosuPo









■「ポラポリポスポ」とは?

YouTubeの映像コンテンツ(ボイスドラマ・オリジナル楽曲MV)で“物語”を、CGライブやリアルイベントで“体験”を提供する、バンダイナムコアミューズメントが贈るオリジナルIP創出プロジェクト。各分野のプロフェッショナルたちの支えにより、キャラクター・世界観を創造し、世界中のファンへストーリー・音楽・ライブ・イベント・グッズを通して、『創作が与えてくれる感動』と『その尊さ』を発信します。



【空想・創造・共創】をキーワードに自由な創作の世界を開き、キャラクターやストーリーに触れてくださった方々とその素晴らしさを一緒に体験し、成長していくことを目指しています。



■相関図





■バンド紹介:WAKAZO(わかぞう)



左から:

AKARI(Dr.)KYOSUK(Vo.Gt.)SO(Vo.Ba.)の3ピースロック・バンド。

作曲はSO、作詞はKYOSUKが担当し、ツインボーカルも務める。

バンドによる初のオリジナル楽曲MV「Endless Blue」は、ポラポリポスポ公式YouTubeチャンネルにて公開中。



























■バンド紹介:chirp×chirp(ちゃぷちゃぷ)



左から:

ゲッカ(Dr.)チアキ(Gt.)ヒナ(Vo.)ロミオ(Key.)イツキ(Ba.)の5人からなるポップ・ロック・バンド。

作曲はチアキ、作詞はヒナが担当し、兄弟で楽曲制作を行っている。



バンドによる初のオリジナル楽曲MVは、ポラポリポスポ公式YouTubeチャンネルにて12月25日(月)に公開予定。



































※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



