[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店笹丘店を、2023年11月16日(木)、大型ショッピングセンターイオン内の総合型書店「未来屋書店笹丘店」(福岡県福岡市)内にオープンします。





近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店笹丘店は、300面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、福岡県福岡市中央区に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。また書店ならではのガシャポン体験をお届けするべく、随時お客さまへキャンペーン情報の発信等を行ってまいります。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップ未来屋書店笹丘店

[所在地] 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74 イオンスタイル笹丘 1F

[営業時間] 10:00~21:00

[施設面積] 47.5平方メートル (約14.4坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/sasaoka/





バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。



NEW ERA(R) 59FIFTY(R)

ミニチュアスイングコレクション

NEW ERA(R)の名作「59FIFTY(R)(ニューエラ フィフティーナインフィフティー)」がリアルなミニチュアスイングで登場。

キャップの生地感からステッカーのサイズ表記など細部までこだわりぬいた商品です。

BOX LOGOはレアアソートです。

価格:400円/1回(全7種)

(C)2023 NEW ERA JAPAN GK





究極東宝怪獣ゴジラヘッド

1962年『キングコング対ゴジラ』、1974年『ゴジラ対メカゴジラ』、1984年『ゴジラ』より、それぞれの特徴的なゴジラの頭部を台座で飾る新シリーズが登場!タイトルプレート付です。

価格:500円/1回(全3種)

TM & (C) TOHO CO., LTD.





ポケットモンスター

ポケモンラバーマスコット23

ポケモンラバーマスコットの第23弾が登場!

価格:300円/1回(全10種)

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon





仮面ライダーガッチャード

ガッチャードスイング

仮面ライダーガッチャードのデフォルメフィギュアマスコットが登場!

全種にボールチェーンが付属しているので、バッグなどに付けてガッチャードやヴァルバラドとお出かけだ!

価格:300円/1回(全4種)

(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





カプキャラBEST!サンリオキャラクターズ

カプセルがそのままサンリオキャラクターズの顔に!

カプキャラシリーズ最新弾は、はぴだんぶいのメンバーを集めたベスト弾!

価格:400円/1回(全6種)

(C) '23 SANRIO ⓁM





劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」

×サンリオキャラクターズラバーマスコット

「美少女戦士セーラームーン」シリーズとサンリオキャラクターズを愛する全てのファンの皆様へ、「夢」と「希望」をお届けしたいという想いでサンリオのデザイナーが描き下ろしたイラストを、各セーラー戦士のイメージカラーをベース色にラバーマスコットで再現しました。

価格:300円/1回(全6種)

(C)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L644462

(C)Naoko Takeuchi





クレヨンしんちゃん おんがく隊

カスカベ防衛隊のみんながおんがく隊になって登場!ステージ衣装をびしっと決めたフィギュアがかわいい!

価格:300円/1回(全5種)

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK





明治 アイスマスコットチャーム

みんな大好き!meijiのアイスがミニチュアになって登場!

全種集めてコンプリートしよう★

価格:300円/1回(全5種)

(C)meiji







いきもの大図鑑ミニコレクション 古代魚02

古代魚の第2弾では前回入れることができなかった人気の古代魚をラインアップしています。シルバーアロワナは水面にジャンプしている迫力ある造形で再現!

価格:500円/1回(全5種)

(C)BANDAI





2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。











11月8日(水)~11月15日(水)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに、おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ未来屋書店笹丘店( @GBO_sasaoka )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト



【応募期間】

11月8日(水)キャンペーンポスト投稿後から11月15日(水)23:59まで



11月16日(木)~11月18日(土)開催!「X(旧ツイッター)フォロー」&「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼X(旧ツイッター)フォローキャンペーン

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ未来屋書店笹丘店」( @GBO_sasaoka )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルエコバッグ」プレゼント!





▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!



さらに!ガシャポンバンダイオフィシャルショップでしか入手できないコミック本サイズの「オリジナルブックカバー」がその場で当たるキャンペーンを実施!

各日20名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





【日本国内展開中の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』店舗リスト:計129店舗】







※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-17:46)