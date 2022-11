[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、タイ版『花より男子』の『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』について2022年11月に日本語吹替版を独占配信いたします。吹替版には、諏訪部順一、神谷浩史、浪川大輔、櫻井孝宏、寺崎裕香の出演が決定しました。







神尾葉子・著の大ヒット少女漫画『花より男子』を原作に、タイでドラマ化した『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』。本作は、タイドラマブームの一翼を担ったドラマ『2gether』に出演し、タイ、日本はもちろん全世界に旋風を巻き起こしたブライトとウィンが、それぞれターム(道明寺司)役、ガウィン(西門総二郎)役で出演するとあって、日本でも大きな話題に。今作で待望のドラマデビューを果たしたMJ(美作あきら)役のナニ、レン(花沢類)役のデュー、ヒロインのゴーヤー(牧野つくし)役のトゥ、3名も加わり、フレッシュな若手俳優たちによって、タイドラマ版ならではの魅力を引き出した作品として人気を博しました。



このたびU-NEXTでは、多くのタイドラマファンを魅了した『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』の日本語吹替版を制作、2022年11月中に独占配信することを決定いたしました。F4のメンバーであるターム(道明寺司)役には諏訪部順一、ガウィン(西門総二郎)役には神谷浩史、MJ(美作あきら)役には浪川大輔、レン(花沢類)役には櫻井孝宏が出演するほか、ヒロインのゴーヤー(牧野つくし)役は寺崎裕香が務めるなど、豪華声優陣が集結しました。



今作の出演にあたり、日本語吹替版キャストからそれぞれコメントが届きました。



■諏訪部順一/ターム(道明寺司)役

タームは、原作である「花より男子」の道明寺司が持つテイストをしっかりと受け継いでいるキャラクタ―ではないでしょうか。時に感じ悪く、時に可愛らしく、表情が豊かなので、演じていてとても楽しかったです。



タイの作品の吹替は今回が初めてでしたが、他の国の作品と比べて難しいと思うようなところは特別なく、すんなり取り組めました。映像的にも見応えがありますね。本作の注目ポイントのひとつでもあるセレブ感の表現もバッチリです!



ドキドキハラハラ、そして胸キュンな物語が、タイを舞台に繰り広げられます。日本語吹替版は、より気軽にご覧いただけると思いますので、本作未見の方はこの機会にぜひ! 原語音声版で視聴済みの方も、また新たな味わいでお楽しみいただけると思いますのでぜひ! よろしくお願いします。



■神谷浩史/ガウィン(西門総二郎)役

ガウィンは家柄も良くコミュニケーション能力に長け、そしていざとなったら喧嘩も強いと言う… 僕にはない要素で構成されている人です。でもそんな人でも必ず何かに悩んでいたりするものです。そこに僕の演じる隙があると思っています!



吹替版は、言語によって日本語との親和性に差が出ることもあるのですが、今回は収録に際してそこまで違和感を感じることもなく、楽しくスタジオに通っていました!



今作の設定は現在、しかも舞台はタイですが、それらをうまいこと消化し、原作の印象を崩すことなく作られています。この世界に様々な事情で貧富の差が存在している以上、原作の持っているテーマは世界で通用するのかもしれません。登場人物たちの関係にドキドキして最後は絶対にハッピーになれる、「F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS」はそんな良質なエンターテイメント作品です!ぜひ楽しんでください!



■浪川大輔/MJ(美作あきら)役

まず、F4を演じられることがとても嬉しいです。MJは、少し野性的でもありますが、お茶目で情に厚く、心根はとても優しいです。そのあたりをうまく表現できるように気をつけました。



そしてタイの俳優さんたちのカッコ良くてカワイイこと。とても身近に感じられるところと、やはり異国だなと思うこともあり一粒で2度おいしい!そんな印象を受けました。どの国のドラマもやはり素晴らしいです!濃い役は、とてつもなく濃い目で楽しいです。



吹替メンバーが同世代ということもあり、謎の安心感の中収録しました。ドラマも時に激しく、時に胸をしめつけられる展開。キュンキュンしっぱなしになると思いますので、おもいっきり楽しんで頂ければ幸いです。よろしくお願い致します!



■櫻井孝宏/レン(花沢類)役

レンは四人の中ではやや浮いた存在に見えました。いつも上の空というか心ここに在らずのイメージで、なぜ一緒にいるのか、何を考えているのか等の「?」が多かったです。ナイーブ、一途、孤独、クール、彼に当てはまりそうな表現はいくつかありますが、そのどれもがしっくりきません。もっと曖昧で抽象的な、不思議な魅力を持つ人だと思いました。



タイドラマ版は、どこか陽気というか、ふわふわした雰囲気に見えます。言葉の響きがそう思わせるのかもしれません。いつかタイに行ってみたいと思いました。



本作は、とても危うくて愛らしいドラマです。ぜひ観てください。



■寺崎裕香/ゴーヤー(牧野つくし)役

大好きな「花より男子」の世界を、内側から体感し、タームや周りの仲間を愛する事ができて、毎週の収録がとても楽しくて幸せでした!曲がった事が嫌いで、相手が誰であろうと、思ってる事をしっかりと相手に伝えるシーンは演じていて私自身もスカッとしました。タイ版のつくしちゃんは、オリジナルの魅力を残しつつも、新たなつくしちゃん像を感じながら楽しんで演じさせてもらってます!



タイ版の「花より男子」は、現代版花より男子!という感じで今の時代に溶け込みやすい作りになっています。とにかくF4が、めちゃくちゃおしゃれでカッコいいです!!!日本だと、西門さんのお家は茶道でしたが、タイ版は、花輪だったり、タイの文化や流行りも盛り込まれていてとても興味をひかれました。



精一杯ゴーヤーに寄り添い、彼女の表情、感情を取りこぼさないように一話一話取り組みましたので、吹替版も楽しみにしていただけたら嬉しいです!!





新たな魅力が満載の日本語吹替版にぜひ、ご期待ください。



<作品概要>





『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』(日本語吹替版)

【配信開始日】2022年11月中(予定)*日本語字幕版は見放題で配信中

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0064936?rid=PR00643



【STORY】

日々お金に追われている家庭に育った女子高生・ゴーヤー。そんな彼女が新しく転校したのは、超お金持ちの子息ばかりが通う学校だった。目立たないように学校生活を送るゴーヤー。だが「F4」と呼ばれるイケメングループとトラブルを起こしてしまい…。



【出演】

ターム(道明寺司)役:ブライト Bright(Vachirawit Chivaaree)

ガウィン(西門総二郎)役:ウィン Win (Metawin Opas-iamkajorn)

MJ(美作あきら)役:ナニ Nani (Hirunkit Changkham)

レン(花沢類)役:デュー Dew (Jirawat Sutivanichsak)

ゴーヤー(牧野つくし)役:トゥ Tu (Tontawan Tantivejakul)



【日本語吹替版キャスト】

ターム(道明寺司)役:諏訪部順一(『テニスの王子様』シリーズ 跡部景吾、『呪術廻戦』両面宿儺)

ガウィン(西門総二郎)役:神谷浩史(『うる星やつら』諸星あたる、『ワンピース』 トラファルガー・ロー )

MJ(美作あきら)役:浪川大輔(『ルパン三世』シリーズ 石川五ェ門、『ハイキュー!!』シリーズ 及川徹)

レン(花沢類)役:櫻井孝宏(『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』アバン、『おそ松さん』松野おそ松)

ゴーヤー(牧野つくし)役:寺崎裕香(メイドインアビス 列日の黄金卿 ヴェコ、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』 クーデリア・藍那・バーンスタイン)



(C)神尾葉子/集英社 (C)GMMTV



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2022年9月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



