株式会社バンダイナムコアミューズメントは、キッズアミューズメントマシン「ポケモンメザスタ」のオリジナルデザインのメモリータグ(発売元:株式会社タカラトミーアーツ)を『メザスタジオ川崎』『メザスタジオ鶴見緑地』の2店舗で2023年11月3日(金・祝)より販売を開始します。



「ポケモンメザスタ」は株式会社タカラトミーアーツ、株式会社マーベラスが2020年9月より展開しているポケモンのキッズアミューズメントマシンで、2023年9月14日(木)からはゴージャススター2弾が大好評稼動中です。



「ポケモンメザスタ」の公式YouTubeチャンネル「メザスタTV」のチャンネル登録者数が10万人を突破したことを祝し、メザスタナビゲーターのイラストをあしらったオリジナルデザインのメモリータグを「ポケモンメザスタ」のオフィシャルゲームフィールド『メザスタジオ』2店舗で販売します。



また、『メザスタジオ』では発売開始と同時に、各店舗先着500名さまにメザスタTVサインカード付スペシャルタグセット「ニャオハ」を配布します。













▼オリジナルメモリータグ



「ポケモンメザスタ」のゲームデータを記録できるアイテムです。

「メザスタTV」のチャンネル登録者数10万人突破を記念した、メザスタナビゲーターのイラストがあしらわれているオリジナルデザインです。メザスタジオ2店舗のポケモンメザスタ筐体にて1枚200円で販売します。



※購入には初回プレイ料金100円が別途必要です。

※オリジナルメモリータグの機能は通常のメモリータグと同様です。





▼メザスタTVサインカード付スペシャルタグセット「ニャオハ」



「ポケモンメザスタ」の公式YouTubeチャンネル「メザスタTV」のチャンネル登録者数10万人突破を記念して、メザスタナビゲーター4人の直筆サイン入りカードとスペシャルタグ「ニャオハ」をセットで各店舗先着500名さまに配布します。



※メザスタジオ川崎・メザスタジオ鶴見緑地それぞれで先着500名さまに配布します。





▼ポケモンメザスタとは





「ポケモンメザスタ」は、ポケモンとバトルをして、ポケモンを捕まえ、筐体から配出される「タグ」を集める最新のアミューズメントマシンです。



2人のプレイヤーがつながった隣同士の卓でプレイしていると、通常は2つに分かれている画面がつながり、「スペシャルタッグバトル」が発生することがあります。



「ポケモンメザスタ」は、白熱のポケモンバトルを大迫力のワイド画面で楽しみながら、“自分でポケモンを捕まえる!”ことを体感できる、驚きと感動が詰まった新しいアミューズメントマシンです。





▼メザスタTVとは



「メザスタTV」は、「ポケモンメザスタ」に関するさまざまな情報をお届けするポケモンメザスタの公式YouTubeチャンネルです。



毎週金曜日(予定)に4人のメザスタナビゲーターが、楽しいトークで「ポケモンメザスタ」の最新要素やテクニック等をお伝えしていきます。



▼メザスタジオとは

“初心者から上級者まで、ポケモンメザスタプレイヤーのすべてが集う場所”をコンセプトに、「ポケモンメザスタ」を全国最大級の※116台(32面)設置し、広大なフィールドをイメージした空間の中でゲームを快適に楽しむことができるコーナーです。※1 2023年11月 当社調べ







