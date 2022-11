[マリオット・インターナショナル]

~ホリデーシーズンを彩るアフタヌーンティーとブランチ、さらにブランド初のテイクアウトケーキが登場~



ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪(所在地:大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人:近藤 豪)は、株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」とコラボレーションした「Her lip to CAFE」を、2022年12月1日(木)~31日(土)までの期間限定で、館内のアート・ペストリーバー「MIXup(ミックスアップ)」(1階)にてオープンいたします。













半年ぶりのコラボレーションはアフタヌーンティーとブランチ、ブランド初のテイクアウトケーキを展開



今年6月に当ホテルの「LIVING ROOM」にてご提供した「HER LIP TO AFTERNOON TEA」。おかげさまで連日満席を頂戴した取り組みから半年、W大阪とHer lip toの2回目のコラボレーションが実現しました。



今回は、大阪のメインストリート・御堂筋に面する当ホテル1階のアート・ペストリーバー「MIXup」を会場に、プロデューサー小嶋陽菜さんが実際にW大阪のシェフチームと入念にイメージを擦り合わせた、ホリデーシーズンにぴったりな見た目にも気分の上がるメニューをお届けいたします。

なお、本コラボレーションの予約受付は、2022年11月24日(木)18:00から開始いたします。



■Her lip to CAFE概要

期 間 2022年12月1日(木)~31日(土)

場 所 MIXup(1階)

予 約

電話:06-6484-5812(レストラン予約 月~水・日9:00~18:00、木~土9:00~20:00)

※E-mail 受付不可

WEBサイト: https://www.tablecheck.com/ja/shops/w-osaka-mixup/reserve





Her lip toのホリデーを、W大阪のシェフが細部にまで表現したオリジナルメニュー









アフタヌーンティーにはウェルカムドリンクをはじめ、スイーツとセイヴォリー、カクテルデザートをご用意しております。



ブランドのシグネチャーであるチェリーを模った「グリオットチェリーとショコラムース」は、6月の「HER LIP TO AFTERNOON TEA」に引き続き登場する、まさにHer lip toを象徴する一品。チョコレートムースの中にスパイスで漬け込んだチェリーとバニラのクリームが口の中で芳醇に広がる、大人な味わいに仕上げました。ラズベリーを添えた「チョコレートラズベリーフィナンシェ」はミニカップケーキを想わせるクラシックスタイルでホリデーらしい華やかな印象ながら、しっかりとチョコレートの深みを感じられる上質な一品に。セイヴォリーの「ロースハムとブリーチーズのサンドイッチ」は、甘みのある黒糖と黒ゴマを練りこんだパンにロースハムの塩気とブリーチーズの香りが引き立つクセになる味わいです。またウェルカムドリンクには、ローズやライチ、ラズベリーをソーダとミックスして仕上げたHer lip toらしい華やかなノンアルコール微炭酸カクテル「クリスマスローズ」をご提供いたします。



赤い果実をふんだんに使用したホリデームードを感じさせるメニューは、見た目の美しさだけでなく大人な味わいのバランスになるよう計算しつくされたこだわりの逸品です。





■アフタヌーンティー概要

時 間 13:00~、15:00~、17:00~

料 金 お1人様 ¥7,000(税・サービス料15%込)※要予約、90分制



メニュー内容

<ウェルカムドリンク>クリスマスローズ(ノンアルコール)

<スイーツ>バニラキャラメル マカロン/ グリオットチェリーとショコラムース/ ブルーベリーとバニラクリーム フロマージュムース/ チョコレートラズベリーフィナンシェ/ 赤い果実のスコーン クロテッドクリーム付き

<セイヴォリー> ロースハムとブリーチーズのサンドイッチ/ ビーツと牛頬肉の煮込みのキッシュ サワークリーム添え/ モッツァレラチーズムースとフルーツトマトのタルト バジルのソルベ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付









今回は2種類のブランチメニューも登場!小嶋陽菜さんの朝食の定番メニューも楽しめる







ブランチには、プロデューサー小嶋陽菜さんの朝食の定番であるアボカドを使ったグラタントーストの他、計2種類のメニューを展開いたします。



「ほうれん草のパングラタン アボカドとスモークサーモン添え」は、ミルクパンで仕上げたパングラタンの上に、Her lip toらしくローズに見立てたスモークサーモンとたっぷりのアボカドを贅沢にのせたこだわりの逸品に。「フレンチトースト ベリーのソースとメイプルシロップ」はバニラをたっぷり使った濃厚なアパレイユを浸み込ませ、ベリーソースの上品な甘みと酸味が効いた大人な味わいに仕上げました。ウェルカムドリンクと共にホリデー気分の高まる優雅なブランチタイムをお過ごしください。



■ ブランチ概要

時 間 9:00~、11:00~

料 金 お1人様 ¥3,900(税・サービス料込15%込)※要予約、90分制



メニュー内容

<ウェルカムドリンク>クリスマスローズ(ノンアルコール)

<スープ>シェフのおすすめ

<サラダ>フラワーグリーンサラダ

<ヨーグルト>ミックスベリー

<スペシャルプレート>ほうれん草のパングラタン アボカドとスモークサーモン添え

または、フレンチトースト ベリーのソースとメイプルシロップ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き





Her lip toブランド初!ホリデー期間限定のオリジナルケーキ2種をテイクアウトにてご提供







Her lip toのブランド初となるオリジナルケーキをテイクアウトにてご提供いたします。「スノーフレークアプリコットローズタルト」は、タルトの生地の上にアプリコットコンフィチュールとローズマスカルポーネクリームを乗せたまろやかな口溶けが魅力的なケーキ。「ホーリーチーズベリームース」は、フロマージュムースの中にフレーズ デ ボアジュレとムースを入れた少し大人なすっきりとした味わいのケーキです。



ホリデーシーズンに欠かせないケーキは、繊細なデコレーションを施した見た目にも美しいビジュアルと味にもこだわった、Her lip toの世界観をご堪能いただける特別な一品です。



■ テイクアウトケーキ概要

「スノーフレークアプリコットローズタルト」、「ホーリーチーズベリームース」各¥950(税込)

※アフタヌーンティー+テイクアウトケーキセット ¥7,950(税込)、ブランチ+テイクアウトケーキセット ¥4,850(税込)も数量限定にてご提供いたします。

※各種ケーキ単品は当日分売り切れ次第終了となります。なお、お食事をご予約でないお客様もご購入いただけます。



<テイクアウトケーキご購入方法に関して>

各日11:00より、お食事をご利用でないお客さまを含め、MIXup店頭にてご購入いただけます。

ケーキは当日分がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ご予約は、アフタヌーンティーまたはブランチとの数量限定プランにて承ります。



※写真はすべてイメージです。メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合があります。





Her lip to(ハーリップトゥ)について

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、美容フリークでもある彼女がビューティーライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」を発足。2022年7月にはHer lip toを展開するコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」をオープンし、2022年9月にはランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」をローンチいたしました。





W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。



公式サイト: http://wosaka.jp

Instagram:https://instagram.com/wosakahotel

Facebook:https://facebook.com/WOsakaJPN





Wホテルワールドワイドについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドのひとつであるWホテルは、ニューヨークの大胆な発想と24時間眠らない街の文化の下に誕生以来、およそ20年に渡り、ホスピタリティシーンでセンセーションを巻き起こし、そのあり方を再定義してきました。世界各地に広がりつつあるWホテルのネットワークは、現在60軒以上を展開し、どこへ進出しても意表を突くWホテルは、ラグジュアリーに関する既成の概念を飛び越えて新たなホテルブランドを生み出してまいります。Wはゲストが持つ、思い切り楽しみ、日常の繰り返しに反発したいという強い願望に火をつけ、ゲストの生への渇望を解き放つことを目指しています。当ブランドの刺激的なデザイン、Wを象徴する“いつでもどんなことでも”(Whenever/Whatever)に対応するサービス、そして活気あふれるリビングルームがもたらすゲスト体験は、模倣されることもありますが、Wに追い付くことはできません。革新的でインスピレーションに富み、逃れられないほどの熱気に満ちたWが、各地の最新情報を知りたい、もっと見て感じて遠くまで行きたい、夜も遅くまで楽しみたいというあくなき欲望をサポートいたします。Wホテルについての詳しい情報は、https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/または Twitter、Instagram、Facebookをご覧ください。Wホテルワールドワイドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriott.comをご覧ください。



